iPhone 16 Pro Max ve iPhone SE 4 tanıtım görüntüleri paylaşıldı

iPhone 16 Pro Max ve iPhone SE 4 tanıtım görüntüleri
Bildiğiniz üzere daha önce iPhone 16 ve 16 Pro ailesine ait birçok görüntü paylaşılmış olsa da, bu görüntüler çoğunlukla sızıntıları temel alan CAD tasarımlarıyladı. iPhone 16 Pro Max'in bulunnduğu tanıtım görüntülerinde ise, iPhone 15'in tasarımına sadık kalacağını görüyoruz. En büyük fark, sağ alt çerçeveye özel bir "yakalama" düğmesinin eklenmesi olacak.
iPhone 16 Pro için renk seçeneklerinin Siyah, Beyaz, Mavi ve Sarı olduğu söyleniyor. Tanıtımda ise Bronz seçeneğinden bahsedilmiyor, bu yüzden bunun Pro Max modeli için saklı olması muhtemel.
Ancak en büyük sürpriz, iPhone 16 serisine güç vermesi beklenen aynı A18 Bionic işlemcinin kullanılması olabilir.Keza bu doğru çıkarsa, iPhone SE 4 uygun fiyata amiral gemisi seviyesinde performans sunacak. Sızıntı ise 599 dolar fiyat etiketine işaret ediyor.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.