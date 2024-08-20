iPhone 16 Pro Max ve iPhone SE 4 tanıtım görüntüleri paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 16 serisinin yaklaşmasıyla birlikte telefonlar hakkındaki sızıntılar hareketlenmiş durumda. Öyle ki yeni nesil iPhone 16 ve 16 Pro modellerinin 10 Eylül tarihli Apple etkinliğinde tanıtılacağı konuşuluyor. Şimdi bu bekleyiş sürerken, iPhone 16 Pro Max ve iPhone SE 4'e ait tanıtım görüntüleri paylaşıldı.

iPhone 16 Pro Max ve iPhone SE 4 tanıtım görüntüleri

Bildiğiniz üzere daha önce iPhone 16 ve 16 Pro ailesine ait birçok görüntü paylaşılmış olsa da, bu görüntüler çoğunlukla sızıntıları temel alan CAD tasarımlarıyladı. iPhone 16 Pro Max'in bulunnduğu tanıtım görüntülerinde ise, iPhone 15'in tasarımına sadık kalacağını görüyoruz. En büyük fark, sağ alt çerçeveye özel bir "yakalama" düğmesinin eklenmesi olacak.

Tam Boyutta Gör Başka bir görüntüde ise, telefonun ultra geniş açılı kamerasının, "ultra ince prizma yansıma teknolojisi"ne sahip 48MP ultra geniş açılı sensöre sahip olacağı belirtilmiş. A18 Pro'nun sinir ağı motoru tarafından desteklenen bu özelliğin görüntü kalitesini iyileştirmesi bekleniyor. Ayrıca Apple'ın Vision Pro için uzamsal video gibi özellikler de sunabilir.

iPhone 16 Pro için renk seçeneklerinin Siyah, Beyaz, Mavi ve Sarı olduğu söyleniyor. Tanıtımda ise Bronz seçeneğinden bahsedilmiyor, bu yüzden bunun Pro Max modeli için saklı olması muhtemel.

Tam Boyutta Gör iPhone SE 4'e gelirsek, tanıtım materyali önemli bir tasarım yükseltmesini bizlere gösteriyor. Telefonun ön yüzünde iPhone 14'ü andıran 6,1 inç ekran bulunuyor. Ayrıca üst bölümde, Face ID'yi barındıracak bir çentiğe yer verilmiş. Telefonun kamera tasarımı ise şu an için belirsiz. Daha önceki sızıntılar ise, tek arka kamera kurulumunu koruyabileceğini öne sürüyor.

Apple'da planlar değişti: iPhone 17 Air geliyor 1 hf. önce eklendi

Ancak en büyük sürpriz, iPhone 16 serisine güç vermesi beklenen aynı A18 Bionic işlemcinin kullanılması olabilir.Keza bu doğru çıkarsa, iPhone SE 4 uygun fiyata amiral gemisi seviyesinde performans sunacak. Sızıntı ise 599 dolar fiyat etiketine işaret ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 16 Pro Max ve iPhone SE 4 tanıtım görüntüleri paylaşıldı