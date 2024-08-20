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    iPhone 16 Pro Max ve iPhone SE 4 tanıtım görüntüleri paylaşıldı

    Eylül 2024 tarihli Apple etkinliği yaklaşırken, iPhone 16 Pro Max ve iPhone SE 4'e ait tanıtım görüntüleri paylaşıldı. İşte beklenen yenilikler ve daha fazlası...
    iPhone 16 Pro Max ve iPhone SE 4 tanıtım görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 serisinin yaklaşmasıyla birlikte telefonlar hakkındaki sızıntılar hareketlenmiş durumda. Öyle ki yeni nesil iPhone 16 ve 16 Pro modellerinin 10 Eylül tarihli Apple etkinliğinde tanıtılacağı konuşuluyor. Şimdi bu bekleyiş sürerken, iPhone 16 Pro Max ve iPhone SE 4'e ait tanıtım görüntüleri paylaşıldı. 

    iPhone 16 Pro Max ve iPhone SE 4 tanıtım görüntüleri

    Bildiğiniz üzere daha önce iPhone 16 ve 16 Pro ailesine ait birçok görüntü paylaşılmış olsa da, bu görüntüler çoğunlukla sızıntıları temel alan CAD tasarımlarıyladı. iPhone 16 Pro Max'in bulunnduğu tanıtım görüntülerinde ise, iPhone 15'in tasarımına sadık kalacağını görüyoruz. En büyük fark, sağ alt çerçeveye özel bir "yakalama" düğmesinin eklenmesi olacak.

    iPhone 16 Pro Max ve iPhone SE 4 tanıtım görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Başka bir görüntüde ise, telefonun ultra geniş açılı kamerasının, "ultra ince prizma yansıma teknolojisi"ne sahip 48MP ultra geniş açılı sensöre sahip olacağı belirtilmiş. A18 Pro'nun sinir ağı motoru tarafından desteklenen bu özelliğin görüntü kalitesini iyileştirmesi bekleniyor. Ayrıca Apple'ın Vision Pro için uzamsal video gibi özellikler de sunabilir.

    iPhone 16 Pro için renk seçeneklerinin Siyah, Beyaz, Mavi ve Sarı olduğu söyleniyor. Tanıtımda ise Bronz seçeneğinden bahsedilmiyor, bu yüzden bunun Pro Max modeli için saklı olması muhtemel.

    iPhone 16 Pro Max ve iPhone SE 4 tanıtım görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    iPhone SE 4'e gelirsek, tanıtım materyali önemli bir tasarım yükseltmesini bizlere gösteriyor. Telefonun ön yüzünde iPhone 14'ü andıran 6,1 inç ekran bulunuyor. Ayrıca üst bölümde,  Face ID'yi barındıracak bir çentiğe yer verilmiş. Telefonun kamera tasarımı ise şu an için belirsiz. Daha önceki sızıntılar ise, tek arka kamera kurulumunu koruyabileceğini öne sürüyor.

    Ancak en büyük sürpriz, iPhone 16 serisine güç vermesi beklenen aynı A18 Bionic işlemcinin kullanılması olabilir.Keza bu doğru çıkarsa, iPhone SE 4 uygun fiyata amiral gemisi seviyesinde performans sunacak. Sızıntı ise 599 dolar fiyat etiketine işaret ediyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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