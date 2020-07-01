Apple Türkiye'den iPhone, iPad, Mac ve diğer ürünlere zam! İşte yeni fiyatlar

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Apple Türkiye, temmuz ayını zam yağmuruyla karşıladı. Artan dolar kuru sebebiyle uzunca bir süredir ortalıkta dolaşan zam söylentileri, 1 Temmuz itibariyle fiyatlara yansıdı.

iPhone'lardan Mac bilgisayarlara, Apple Watch'dan Airpods'a kadar neredeyse tüm Apple ürünlerine gelen zamla birlikte, 16 inç MacBook Pro'nun fiyatında %30'a varan artış yaşandı.

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1 Temmuz güncel iPhone fiyatları

Yeni iPhone SE hariç, Apple Store üzerinden satılan tüm iPhone'ların fiyatı güncellendi. İşte 1 Temmuz itibariyle güncel iPhone fiyatları:

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Eski fiyat Yeni fiyat (1 Temmuz itibariyle) Fiyat farkı iPhone 11 Pro Max - 512GB 14.999 TL 16.349 TL 1350 TL iPhone 11 Pro Max - 256GB 13.299 TL 14.499 TL 1200 TL iPhone 11 Pro Max - 64GB 11.999 TL 13.199 TL 1200 TL iPhone 11 Pro - 512GB 13.999 TL 15.149 TL 1150 TL iPhone 11 Pro - 256GB 12.299 TL 13.299 TL 1000 TL iPhone 11 Pro - 64GB 10.999 TL 11.999 TL 1000 TL iPhone 11 - 256GB 8.599 TL 9.299 TL 700 TL iPhone 11 - 128GB 7.749 TL 8.449 TL 700 TL iPhone 11 - 64GB 7.299 TL 7.999 TL 700 TL iPhone XR - 128GB 6.949 TL 7.549 TL 600 TL iPhone 11 - 64GB 6.499 TL 7.099 TL 600 TL

1 Temmuz güncel iPad fiyatları

Artan fiyatlardan iPad modelleri de nasibini almış durumda. Üç ay önce duyurulan yeni 11 inç iPad Pro'nun modelinin başlangıç fiyatı 6.399 TL'den 6.699 TL'ye yükseldi.

Daha üç ay önce 500 TL zamlanan 3. nesil iPad Air'in başlangıç fiyatı da 3.999 TL'den 4.199 TL'ye yükseldi. Benzer şekilde iPad mini'nin fiyatı 3.199 TL'den 3.399 TL'ye, iPad 10.2 inç modeli de 2.499 TL'den 2.799 TL'ye yükseldi.

1 Temmuz güncel MacBook fiyatları

Geçtiğimiz aylarda duyurulan yeni MacBook Air de zamlanan Apple ürünleri arasında. Öyle ki daha önce 7.999 TL başlangıç fiyat etiketine sahip olan yeni MacBook Air, zam sonrası 8.699 TL'den başlayan fiyatlarla satılmaya başlandı.

13 inç MacBook Pro'nun fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmezken, 16 inç MacBook Pro da zamlandı. Başlangıç fiyatı 18.299 TL olan 16 inç MacBook Pro, artık 20.199 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

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Diğer ürünler

Yalnızca donanım ürünleriyle sınırlı kalmayan zamlar birçok aksesuarın fiyatını da artırdı. Apple Watch Series 5 modelleri 400 TL, Series 3 modelleri 250 TL ve Apple Watch kordonları da 70 TL zamlandı. Bununla birlikte; 1899 TL'den satılan AirPods Pro, 2.099 TL fiyat etiketiyle güncellenirken, 1.099 TL'lik AirPods da 1.299 TL'den satılmaya başlandı.

En dikkat çekici zamlardan biri de Mac Pro tarafında yaşandı. Zira daha önce satış fiyatı 42.999 TL olan kule tipi Mac Pro, tam 9200 TL zamlanarak 52.199 TL'den satılmaya başlandı.

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