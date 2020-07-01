Apple Türkiye'den iPhone, iPad, Mac ve diğer ürünlere zam! İşte yeni fiyatlar

Apple Türkiye, temmuz ayını zam yağmuruyla karşıladı. Artan dolar kuru sebebiyle uzunca bir süredir ortalıkta dolaşan zam söylentileri, 1 Temmuz itibariyle fiyatlara yansıdı.
iPhone'lardan Mac bilgisayarlara, Apple Watch'dan Airpods'a kadar neredeyse tüm Apple ürünlerine gelen zamla birlikte, 16 inç MacBook Pro'nun fiyatında %30'a varan artış yaşandı.
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1 Temmuz güncel iPhone fiyatları
Yeni iPhone SE hariç, Apple Store üzerinden satılan tüm iPhone'ların fiyatı güncellendi. İşte 1 Temmuz itibariyle güncel iPhone fiyatları:İlginizi Çekebilir Kapıda servis hizmetiyle Apple kullanıcıları evden çıkmayacak
|Eski fiyat
|Yeni fiyat (1 Temmuz itibariyle)
|Fiyat farkı
|iPhone 11 Pro Max - 512GB
|14.999 TL
|16.349 TL
|1350 TL
|iPhone 11 Pro Max - 256GB
|13.299 TL
|14.499 TL
|1200 TL
|iPhone 11 Pro Max - 64GB
|11.999 TL
|13.199 TL
|1200 TL
|iPhone 11 Pro - 512GB
|13.999 TL
|15.149 TL
|1150 TL
|iPhone 11 Pro - 256GB
|12.299 TL
|13.299 TL
|1000 TL
|iPhone 11 Pro - 64GB
|10.999 TL
|11.999 TL
|1000 TL
|iPhone 11 - 256GB
|8.599 TL
|9.299 TL
|700 TL
|iPhone 11 - 128GB
|7.749 TL
|8.449 TL
|700 TL
|iPhone 11 - 64GB
|7.299 TL
|7.999 TL
|700 TL
|iPhone XR - 128GB
|6.949 TL
|7.549 TL
|600 TL
|iPhone 11 - 64GB
|6.499 TL
|7.099 TL
|600 TL
1 Temmuz güncel iPad fiyatları
Artan fiyatlardan iPad modelleri de nasibini almış durumda. Üç ay önce duyurulan yeni 11 inç iPad Pro'nun modelinin başlangıç fiyatı 6.399 TL'den 6.699 TL'ye yükseldi.
Daha üç ay önce 500 TL zamlanan 3. nesil iPad Air'in başlangıç fiyatı da 3.999 TL'den 4.199 TL'ye yükseldi. Benzer şekilde iPad mini'nin fiyatı 3.199 TL'den 3.399 TL'ye, iPad 10.2 inç modeli de 2.499 TL'den 2.799 TL'ye yükseldi.
1 Temmuz güncel MacBook fiyatları
Geçtiğimiz aylarda duyurulan yeni MacBook Air de zamlanan Apple ürünleri arasında. Öyle ki daha önce 7.999 TL başlangıç fiyat etiketine sahip olan yeni MacBook Air, zam sonrası 8.699 TL'den başlayan fiyatlarla satılmaya başlandı.
13 inç MacBook Pro'nun fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmezken, 16 inç MacBook Pro da zamlandı. Başlangıç fiyatı 18.299 TL olan 16 inç MacBook Pro, artık 20.199 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
Diğer ürünler
Yalnızca donanım ürünleriyle sınırlı kalmayan zamlar birçok aksesuarın fiyatını da artırdı. Apple Watch Series 5 modelleri 400 TL, Series 3 modelleri 250 TL ve Apple Watch kordonları da 70 TL zamlandı. Bununla birlikte; 1899 TL'den satılan AirPods Pro, 2.099 TL fiyat etiketiyle güncellenirken, 1.099 TL'lik AirPods da 1.299 TL'den satılmaya başlandı.
En dikkat çekici zamlardan biri de Mac Pro tarafında yaşandı. Zira daha önce satış fiyatı 42.999 TL olan kule tipi Mac Pro, tam 9200 TL zamlanarak 52.199 TL'den satılmaya başlandı.
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Şükür günün geri kalanında artık bu sorunu yaşamayacağım.Zam haberini aldım içim rahatladı
Bilgisayar mühendisiyim, sadece yazılım değil, donanım konusunda da 24 yıldır uğraşırım, milletin kullanmadığı Linux'ü günlük hayatımda ağırlıklı şekilde kullanırım.
Ancak sürekli cihazın sağını solunu ayarlamaktan, donanım problemlerinden yoruldum. Linux tarafında hala 1080 gibi bir ekran kartı ve Gsync Compatible bir ekran ile onca ayara rağmen hala tearing yaşıyorsam artık pes dediğim zamanlara geldim.
Donanım/yazılım uyumu Apple'daki kadar başka hiç bir sistemde yok.
Al özelleştirme yapılmamış Android One telefonuma ne hızlıca güncelleme geliyor ne de artık kararlı çalışıyor.
Fiyatlar böyle artarsa belki ilerleyen zamanlarda yine almam ama baygınlık geldi. Ankara'da teknokentleri gezin, başarılı firmalar ağırlıklı Macbook kullanıyor. Günümüzde vakit değerli ve bunun için kararlı cihazlara ihtiyacımız var.