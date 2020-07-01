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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Türkiye'den iPhone, iPad, Mac ve diğer ürünlere zam! İşte yeni fiyatlar

    Apple Türkiye, 1 Temmuz itibariyle birçok ürünün fiyatında artışa gitti. Neredeyse tüm ürünlere gelen zamla birlikte, bir ürünün fiyatında %30'a varan artış yaşandı. İşte güncel fiyatlar:
    1 hf. (Son Güncelleme: 2 gün)
    29,5b
    1
    254
    iPad
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple Türkiye'den iPhone, iPad, Mac ve diğer ürünlere zam! İşte yeni fiyatlar
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    Apple Türkiye, temmuz ayını zam yağmuruyla karşıladı. Artan dolar kuru sebebiyle uzunca bir süredir ortalıkta dolaşan zam söylentileri, 1 Temmuz itibariyle fiyatlara yansıdı. 

    iPhone'lardan Mac bilgisayarlara, Apple Watch'dan Airpods'a kadar neredeyse tüm Apple ürünlerine gelen zamla birlikte, 16 inç MacBook Pro'nun fiyatında %30'a varan artış yaşandı.

    Ayrıca Bkz. "Kuo: iPhone 12 kutusundan kulaklık ve şarj aleti çıkmayacak"

    1 Temmuz güncel iPhone fiyatları

    Yeni iPhone SE hariç, Apple Store üzerinden satılan tüm iPhone'ların fiyatı güncellendi. İşte 1 Temmuz itibariyle güncel iPhone fiyatları:

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      Eski fiyat Yeni fiyat (1 Temmuz itibariyle) Fiyat farkı
    iPhone 11 Pro Max - 512GB 14.999 TL 16.349 TL 1350 TL
    iPhone 11 Pro Max - 256GB 13.299 TL 14.499 TL 1200 TL
    iPhone 11 Pro Max - 64GB 11.999 TL 13.199 TL  1200 TL
    iPhone 11 Pro - 512GB 13.999 TL 15.149 TL 1150 TL
    iPhone 11 Pro - 256GB 12.299 TL 13.299 TL 1000 TL
    iPhone 11 Pro - 64GB 10.999 TL 11.999 TL 1000 TL
    iPhone 11 - 256GB 8.599 TL  9.299 TL 700 TL
    iPhone 11 - 128GB 7.749 TL 8.449 TL 700 TL
    iPhone 11 - 64GB 7.299 TL 7.999 TL 700 TL
    iPhone XR - 128GB 6.949 TL 7.549 TL 600 TL
    iPhone 11 - 64GB 6.499 TL 7.099 TL 600 TL

    1 Temmuz güncel iPad fiyatları

    Artan fiyatlardan iPad modelleri de nasibini almış durumda. Üç ay önce duyurulan yeni 11 inç iPad Pro'nun modelinin başlangıç fiyatı 6.399 TL'den 6.699 TL'ye yükseldi. 

    Daha üç ay önce 500 TL zamlanan 3. nesil iPad Air'in başlangıç fiyatı da 3.999 TL'den 4.199 TL'ye yükseldi. Benzer şekilde iPad mini'nin fiyatı 3.199 TL'den 3.399 TL'ye, iPad 10.2 inç modeli de 2.499 TL'den 2.799 TL'ye yükseldi. 

    1 Temmuz güncel MacBook fiyatları

    Geçtiğimiz aylarda duyurulan yeni MacBook Air de zamlanan Apple ürünleri arasında. Öyle ki daha önce 7.999 TL başlangıç fiyat etiketine sahip olan yeni MacBook Air, zam sonrası 8.699 TL'den başlayan fiyatlarla satılmaya başlandı. 

    13 inç MacBook Pro'nun fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmezken, 16 inç MacBook Pro da zamlandı. Başlangıç fiyatı 18.299 TL olan 16 inç MacBook Pro, artık 20.199 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

    Apple Türkiye'den iPhone, iPad, Mac ve diğer ürünlere zam! İşte yeni fiyatlar
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    Diğer ürünler

    Yalnızca donanım ürünleriyle sınırlı kalmayan zamlar birçok aksesuarın fiyatını da artırdı. Apple Watch Series 5 modelleri 400 TL, Series 3 modelleri 250 TL ve Apple Watch kordonları da 70 TL zamlandı. Bununla birlikte; 1899 TL'den satılan AirPods Pro, 2.099 TL fiyat etiketiyle güncellenirken, 1.099 TL'lik AirPods da 1.299 TL'den satılmaya başlandı. 

    En dikkat çekici zamlardan biri de Mac Pro tarafında yaşandı. Zira daha önce satış fiyatı 42.999 TL olan kule tipi Mac Pro, tam 9200 TL zamlanarak 52.199 TL'den satılmaya başlandı.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    eyoruk 1 hf. en beğenilen
    Hey şükür. 1 saat kadar önce uyandık, dedim bugün bir gariplik var zam vergi haberi görmedim diye...

    Şükür günün geri kalanında artık bu sorunu yaşamayacağım.Zam haberini aldım içim rahatladı
    Hey şükür. 1 saat kadar önce uyandık, dedim bugün bir gariplik var zam vergi haberi görmedim diye... Şükür günün geri kalanında artık bu sorunu yaşamay...
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    1 Yanıt Yanıtla +142
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    742617000027 1 hf.
    almak zorunda mısınız kardeşim bunlar hep lüks memlekette boş boş dolaşan sürüyle güvercin var kapın birini kullanın
    5 Yanıt Yanıtla +114
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    Boylebiriyok (Boyle biri yok) 1 hf. 742617000027
    Nasıl yani hocam
    Yanıtla +2
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    raxetul (Emrah Urhan) 1 hf. 742617000027
    Hocam, şimdiye kadar tek bir Apple ürününü alıp kullanmadım.
    Bilgisayar mühendisiyim, sadece yazılım değil, donanım konusunda da 24 yıldır uğraşırım, milletin kullanmadığı Linux'ü günlük hayatımda ağırlıklı şekilde kullanırım.
    Ancak sürekli cihazın sağını solunu ayarlamaktan, donanım problemlerinden yoruldum. Linux tarafında hala 1080 gibi bir ekran kartı ve Gsync Compatible bir ekran ile onca ayara rağmen hala tearing yaşıyorsam artık pes dediğim zamanlara geldim.
    Donanım/yazılım uyumu Apple'daki kadar başka hiç bir sistemde yok.
    Al özelleştirme yapılmamış Android One telefonuma ne hızlıca güncelleme geliyor ne de artık kararlı çalışıyor.
    Fiyatlar böyle artarsa belki ilerleyen zamanlarda yine almam ama baygınlık geldi. Ankara'da teknokentleri gezin, başarılı firmalar ağırlıklı Macbook kullanıyor. Günümüzde vakit değerli ve bunun için kararlı cihazlara ihtiyacımız var.
    Yanıtla +19
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    firat_kilic 1 hf. 742617000027
    ikinci el piyasasına zam gelmiyor mu?
    Yanıtla +1
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    Starrk35 1 hf.
    Ohh bu başkanlık sistemi bir harika dostum.
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    Yorumlar (169) Yorum Yaz Forumda Gör
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    avmevsimizamanı (sanane ulan sanane) 5 gün
    gidin vestel venüs alın
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    Corvo_Attano 5 gün (düzenlendi)
    1000 lira değerlenmiş telefonum güzel.

    Edit: Aslında içler acısı bir durum anlayana
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    ~Lion King~ (Fatih ) 5 gün Corvo_Attano
    Değerlenmedi, aynı fiyatını korudu. 1000 tl kârla satsan aldığında 1000 tl pahalıya alacaksın aynı hesaba denk gelecek.
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    sky__walker (E. --) 5 gün Corvo_Attano
    Bu cihazı satıp yerine zam yememiş bir marka cihaz alınırsa evet değerlendi. Bunu satıp iphone alınacaksa değerlenen birsey yok, cepten çıkacak para aynı oldu. Yerine koyma maliyeti diye birsey var.
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    imsoserious 5 gün
    Zaten alamıyodum benim için bir şey değişmedi
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    LuqueTr 5 gün
    Tamamen ekonomi ile alakalı gayet normal bu zamlar fakirleşirsen vergi ve zamlar gelir
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    ProsesMuhendisi (A B) 5 gün
    Eylül ayında tanıtılacak en küçük boyutlu iPhone'u alabilirim demiştim. Ama iPhone 7 Plus'ın pilini değiştirip devam edeceğiz sanırım.
    Yanıtla +1
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    erturk unal (erturkunal ) 6 gün
    Forumda "iPhone sıcak fırsatlar" konusu var mı? Aradım ama bulamadım.
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    sinanaga (Sinan Öztürk) 6 gün (düzenlendi)
    çok ucuza alıyorduk zaten yerinde karar* (!)
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    iamNS (Enes ) 6 gün
    Avrupa ülkelerinde indirimler yapılırken bizde durmadan üstüne koyuyorlar.Harikayız
    Yanıtla +5
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    PAUL WALKER (PAUL WALKER ) 6 gün
    Akepeden once apple mi vardi? Iphone nedir bilmezdik. Cehape zamaninda ericsson kuyrugu vardi.
    Yanıtla +5
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    borukuzen (faruk puka) 6 gün
    Güzel ülkem bu şekilde yönetilmeye devam ederse;

    Kaç yıl sonra Venezula'ya döner?
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