Kuo: iPhone 12 kutusundan kulaklık ve şarj aleti çıkmayacak

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Apple ile ilgili isabetli analizleriyle tanınan Ming-Chi Kuo, yeni araştırma notunda iPhone 12 kutusundan kulaklık ve şarj aleti çıkmayacağını ileri sürdü.

5G desteğine yer verilmesiyle birlikte üretim maliyetlerinin arttığına inanan Kuo, Apple'ın bunu kompanse edebilmek için iPhone 12 kutu içeriğinden şarj adaptörü ve EarPods kulaklıkları eksilterek, yalnızca Lightning - USB-C kablosuna yer vereceğini söylüyor.

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Bu aksesuarların kutu içeriğine dahil edilmemesinin bir sonucu olarak, iPhone 12'nin kutu ebatlarında bariz bir küçülme olacaktır. Apple'ın da kullanıcı nezdinde tepki çekecek bu hamlesini, kutunun küçülmesiyle birlikte çevrenin korunmasına yardımcı oldukları gerekçesinin arkasına sığınarak savunması bekleniyor.

Kullanıcılara 20W gücünde adaptör satın alma opsiyonu sunulacak

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Bu yıl içerisinde mevcut 5W ve 18W güç adaptörlerinin üretimine son verceeği konuşulan Apple'ın, yukarıdaki görselde yer alan 20W gücündeki şarj adaptörünü piyasaya süreceği konuşuluyor. Bu adaptörün de USB-C çıkışına sahip olacağı söyleniyor.

iPhone 12 serisi ile ilgili fiyat tahminlerini paylaşmayı ihmal etmeyen Ming-Chi Kuo, iPhone 12 serisinin iPhone 11 modelleriyle benzer fiyatlandırmaya sahip olacağı kanısında.

https://www.macrumors.com/2020/06/28/kuo-no-charger-in-iphone-12-box/

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