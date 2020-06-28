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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kuo: iPhone 12 kutusundan kulaklık ve şarj aleti çıkmayacak

    Apple, 5G sebebiyle artan üretim maliyetlerini tüketicilere yansıtmamak için iPhone 12 kutu içeriğine şarj aleti ve EarPods kulaklıkları dahil etmeyebilir.
    20 dk.
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    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Kuo: iPhone 12 kutusundan kulaklık ve şarj aleti çıkmayacak
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    Apple ile ilgili isabetli analizleriyle tanınan Ming-Chi Kuo, yeni araştırma notunda iPhone 12 kutusundan kulaklık ve şarj aleti çıkmayacağını ileri sürdü.

    5G desteğine yer verilmesiyle birlikte üretim maliyetlerinin arttığına inanan Kuo, Apple'ın bunu kompanse edebilmek için iPhone 12 kutu içeriğinden şarj adaptörü ve EarPods kulaklıkları eksilterek, yalnızca Lightning - USB-C kablosuna yer vereceğini söylüyor.

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    Ayrıca Bkz. "Az bilinen 10 iOS 14 özelliği"

    Bu aksesuarların kutu içeriğine dahil edilmemesinin bir sonucu olarak, iPhone 12'nin kutu ebatlarında bariz bir küçülme olacaktır. Apple'ın da kullanıcı nezdinde tepki çekecek bu hamlesini, kutunun küçülmesiyle birlikte çevrenin korunmasına yardımcı oldukları gerekçesinin arkasına sığınarak savunması bekleniyor. 

    Kullanıcılara 20W gücünde adaptör satın alma opsiyonu sunulacak

    Kuo: iPhone 12 kutusundan kulaklık ve şarj aleti çıkmayacak
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    Bu yıl içerisinde mevcut 5W ve 18W güç adaptörlerinin üretimine son verceeği konuşulan Apple'ın, yukarıdaki görselde yer alan 20W gücündeki şarj adaptörünü piyasaya süreceği konuşuluyor. Bu adaptörün de USB-C çıkışına sahip olacağı söyleniyor. 

    iPhone 12 serisi ile ilgili fiyat tahminlerini paylaşmayı ihmal etmeyen Ming-Chi Kuo, iPhone 12 serisinin iPhone 11 modelleriyle benzer fiyatlandırmaya sahip olacağı kanısında. 



    https://www.macrumors.com/2020/06/28/kuo-no-charger-in-iphone-12-box/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    anilburak (Anıl Burak Karadede) 16 dk. en beğenilen
    Yakında kutudan telefon çıkmayacak :D
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    Real Woods (Kemal ) 3 sn.
    Telefonuda bir poşetin içine koyup versinler.
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    zdniz (dniz yıldırım) 8 sn.
    yok ebesinin nikahı kulaklık anlarımda şarj makinesi çok şaçma olmuş içerisine koyar ama hızlı şarj olanını koymaz bunu gören androidcilerde aynısını yapar zaten :D boşuna iponeyi gömmeyin
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    dodofran 3 dk.
    bence devrim olmuş bu. ilk çıktığı gün alacam. abi epıl yapıyo yea
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    AskN0More (Nizam Samanlı) 6 dk.
    10,000 -15,000 liralık alet için 80-100 liranin hesabini mi yapacagiz be Apple? Biz alıştık ödemeye. Onuda öderiz. Varsın koyma. Zaten koyan koymuş.
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    anilburak (Anıl Burak Karadede) 16 dk. en beğenilen
    Yakında kutudan telefon çıkmayacak :D
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    emreyy0034 (Emre Yücel) 16 dk. yeni yorumcu
    Fazladan para
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    TheDevilInI 16 dk.
    Aynen hatta telefonun ekranıda takılı olarak gelmeyecek
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    AtiMX4 (Ati ) 18 dk.
    Maliyet sebebiyle satılmayacak diyor ama yine maliyetin üstünde satiyor ustelik ne adaptör ne kulaklık var. Bu ne büyük bir saçmalık.
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