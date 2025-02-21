Trump'ın gümrük vergileri iPhone fiyatlarını arttırabilir!

Apple, ürünlerine %9 zam yapabilir
Bank of America analisti Wamsi Mohan, Apple'ın Trump tarifelerinin zararlı etkilerini telafi etmek ve aynı zamanda yıl boyunca satış hacminde yaşanabilecek olası bir küçülmeyi telafi etmek için iPhone dahil tüm ürünlerine %9 oranında fiyat artışı yapması gerekeceğini tahmin ediyor.
Mohan, Apple'ın artan maliyetleri müşterilerine yansıtmaması durumunda 2026 takvim yılında kazancında %3,1 düşüş yaşayabileceğini söylüyor. Alternatif olarak, Apple %3'lük bir fiyat artışı getirirse, bu artışın kazancında %2,4'lük bir düşüşe neden olabileceğini tahmin ediyor. Daha yüksek fiyat artışlarının ise Apple'ın %5 daha az cihaz satmasına neden olabileceği tahmininde bulunuyor.
Apple'ın nasıl bir yol izleyeceği bilinmese de, vergi artışlarının Apple'ın gelirlerine olumsuz etkide bulunması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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