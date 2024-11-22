AirPods Pro işitme cihazı olarak nasıl kullanılır?

Apple, 2019’da AirPods Pro için şeffaflık moduyla birlikte işitme geliştirme özelliklerini tanıttı. Şirket, 2022’de AirPods Pro 2 ile bu özelliği daha da geliştirdi. Ancak AirPods kulaklıklar şimdiye kadar gerçek işitme cihazı işlevselliğine tam olarak ulaşmamışlardı. Apple, Sony veya Sennheiser gibi özel bir işitme cihazı geliştirmek yerine, bu özelliği ilk FDA onaylı yazılım aracılığıyla mevcut donanımına yerleştirdi. Peki, AirPods işitme cihazı olarak nasıl kullanılır?

AirPods'u işitme cihazı olarak kullanma 🦻🏻

Tam Boyutta Gör İşitme Cihazı (Hearing Aid) modu, bir yazılım özelliği olarak AirPods Pro 2’ye eklendi. Bu yüzden AirPods’u işitme cihazı olarak kullanmak için öncelikle kulaklığın bağlı olduğu iPhone veya iPad’i iOS 18.1 sürüme güncellemeniz gerekiyor. Kulaklığın yeterli şarja sahip olduğundan emin olduktan sonra, AirPods Pro 2 işitme cihazı özelliğini ayarlamak için şu adımları izleyin:

AirPods’u kulağınıza takın. Eşlenmiş iPhone/iPad’e bağlıyken Ayarlar - AirPods’unuza gidin. İşitme Yardımı’na dokunun. İşitme testini başlatın. İşitme testini tamamladıysanız daha önceki test sonucunu kullanın. Soruları yanıtlayarak ilerleyin. Size uyan işitme test sonucunu seçin. İşitme Cihazını Ayarla’ya dokunun. İşitme Cihazını Aç’a dokunun. AirPods’u işitme cihazı olarak kullanmaya başlamak için onaylayın.

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AirPods Pro işitme cihazı modunu özelleştirme

Tam Boyutta Gör Amplifikasyon seviyesi (AirPods'unuzun etrafınızdaki sesleri ne kadar yükselttiği), sol-sağ dengesi, ton ve Konuşma Yükseltme gibi ayarları iPhone, iPad veya Mac üzerinden değiştirebilirsiniz.

iPhone’da Ayarlar - AirPods’unuza gidin. İşitme Sağlığı altında İşitme Yardımı’na dokunun. Ayarlamalar’a dokunun. AirPods’un sesleri ne kadar yükselteceğini ayarlamak için Amplifikasyon’u sağa/sola sürükleyin. Sol ve sağ AirPods arasındaki dengeyi ayarlamak için Denge’yi sola/sağa sürükleyin. Sesin daha parlak gelmesi için Ton’u sağa doğru sürükleyin. Çevrenizdeki gürültü miktarını azaltmak için Ortam Gürültüsünü Azaltma’yı sağa sürükleyin.

iPhone’da ve Apple Watch’ta Denetim Merkezi’ndeki kulak simgesine dokunarak ta amplifikasyon seviyesini ayarlayabilirsiniz. Yüz yüze konuşulanları daha iyi anlayabilmek için Konuşma Yükseltme özelliğini de açmanız önerilir. iPhone’da Ayarlar - AirPods’unuz - İşitme Sağlığı - İşitme Yardımı yolunu izleyerek Konuşma Güçlendirme’yi etkinleştirebilirsiniz.

Apple, iOS 18.1 güncellemesiyle AirPods’un işitme cihazı olarak kullanılmasını sağlayan yeni bir özellik ekledi. Ancak, şu an için işitme cihazı özelliği yalnızca AirPods Pro 2 kulaklıkta kullanılabiliyor ve Sağlık Bakanlığı henüz onay vermediğinden Türkiye’de kullanıma açık değil.

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