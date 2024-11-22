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    AirPods Pro işitme cihazı olarak nasıl kullanılır?

    AirPods'u işitme cihazı olarak kullanmanın mümkün olduğunu biliyor muydunuz? AirPods Pro 2 işitme cihazı modu (hearing aid) nasıl açılır adım adım anlatıyoruz.  

    Apple, 2019’da AirPods Pro için şeffaflık moduyla birlikte işitme geliştirme özelliklerini tanıttı. Şirket, 2022’de AirPods Pro 2 ile bu özelliği daha da geliştirdi. Ancak AirPods kulaklıklar şimdiye kadar gerçek işitme cihazı işlevselliğine tam olarak ulaşmamışlardı. Apple, Sony veya Sennheiser gibi özel bir işitme cihazı geliştirmek yerine, bu özelliği ilk FDA onaylı yazılım aracılığıyla mevcut donanımına yerleştirdi. Peki, AirPods işitme cihazı olarak nasıl kullanılır?

    AirPods'u işitme cihazı olarak kullanma 🦻🏻

    AirPods Pro 2 işitme cihazı olarak kullanma Tam Boyutta Gör
    İşitme Cihazı (Hearing Aid) modu, bir yazılım özelliği olarak AirPods Pro 2’ye eklendi. Bu yüzden AirPods’u işitme cihazı olarak kullanmak için öncelikle kulaklığın bağlı olduğu iPhone veya iPad’i iOS 18.1 sürüme güncellemeniz gerekiyor. Kulaklığın yeterli şarja sahip olduğundan emin olduktan sonra, AirPods Pro 2 işitme cihazı özelliğini ayarlamak için şu adımları izleyin:
    1. AirPods’u kulağınıza takın.
    2. Eşlenmiş iPhone/iPad’e bağlıyken Ayarlar - AirPods’unuza gidin.
    3. İşitme Yardımı’na dokunun.
    4. İşitme testini başlatın.
    5. İşitme testini tamamladıysanız daha önceki test sonucunu kullanın.
    6. Soruları yanıtlayarak ilerleyin.
    7. Size uyan işitme test sonucunu seçin.
    8. İşitme Cihazını Ayarla’ya dokunun.
    9. İşitme Cihazını Aç’a dokunun.
    10. AirPods’u işitme cihazı olarak kullanmaya başlamak için onaylayın.

    AirPods Pro işitme cihazı modunu özelleştirme

    AirPods Pro işitme ayarları Tam Boyutta Gör
    Amplifikasyon seviyesi (AirPods'unuzun etrafınızdaki sesleri ne kadar yükselttiği), sol-sağ dengesi, ton ve Konuşma Yükseltme gibi ayarları iPhone, iPad veya Mac üzerinden değiştirebilirsiniz.
    1. iPhone’da Ayarlar - AirPods’unuza gidin.
    2. İşitme Sağlığı altında İşitme Yardımı’na dokunun.
    3. Ayarlamalar’a dokunun.
    4. AirPods’un sesleri ne kadar yükselteceğini ayarlamak için Amplifikasyon’u sağa/sola sürükleyin.
    5. Sol ve sağ AirPods arasındaki dengeyi ayarlamak için Denge’yi sola/sağa sürükleyin.
    6. Sesin daha parlak gelmesi için Ton’u sağa doğru sürükleyin.
    7. Çevrenizdeki gürültü miktarını azaltmak için Ortam Gürültüsünü Azaltma’yı sağa sürükleyin.

    iPhone’da ve Apple Watch’ta Denetim Merkezi’ndeki kulak simgesine dokunarak ta amplifikasyon seviyesini ayarlayabilirsiniz. Yüz yüze konuşulanları daha iyi anlayabilmek için Konuşma Yükseltme özelliğini de açmanız önerilir. iPhone’da Ayarlar - AirPods’unuz - İşitme Sağlığı - İşitme Yardımı yolunu izleyerek Konuşma Güçlendirme’yi etkinleştirebilirsiniz.

    Apple, iOS 18.1 güncellemesiyle AirPods’un işitme cihazı olarak kullanılmasını sağlayan yeni bir özellik ekledi. Ancak, şu an için işitme cihazı özelliği yalnızca AirPods Pro 2 kulaklıkta kullanılabiliyor ve Sağlık Bakanlığı henüz onay vermediğinden Türkiye’de kullanıma açık değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 1 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 3 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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