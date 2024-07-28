Apple TV+'ın hit bilim kurgu dizisi Silo için 2. sezon duyuruldu

Tam Boyutta Gör Apple, San Diego Comic-Con’da Apple TV+ platformunda dünya çapında beğeni toplayan hit bilim kurgu drama dizisi Silo’nun ikinci sezonu için yayın tarihini duyurdu. Silo 2. sezon ilk bölümü 15 Kasım Cuma günü yayınlanacak. Yeni sezonda Steve Zahn, (The White Lotus) kadroya dahil oluyor.

Tüm zamanların en iyi bilim kurgu dizileri 2 yıl önce eklendi

Silo ikinci sezonu 10 bölümden oluşacak ve ilk bölümün dünya genelinde prömiyerin ardından 17 Ocak 2025'e kadar her Cuma yeni bölümü yayınlanacak.

Silo 2. sezon 15 Kasım'da başlayacak

Howey’in en çok satan üçlemesi Wool’dan uyarlanan Silo, dünyadaki son on bin kişinin hikayesini, onları dışarıdaki zehirli ve ölümcül dünyadan koruyan kilometrelerce derinlikteki evlerini konu alıyor. Ancak, kimse silonun ne zaman veya neden inşa edildiğini bilmiyor, bulmaya çalışanlar da ölümcül sonuçlarla karşı karşıya kalıyor. Ferguson, sevdiği birinin cinayeti hakkında cevaplar arayan ve hayal edebileceğinden çok daha derinlere inen bir gizemle karşılaşan Juliette adında bir mühendisi canlandırıyor.

Silo’nun 2. sezonunda Ferguson, Common ve Zahn dışında Tim Robbins, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Clare Perkins, Billy Postlethwaite, Rick Gomez, Caitlin Zoz, Tanya Moodie ve Iain Glen yer alıyor.

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Apple TV+ bilim kurgu dizisi Silo'nun 2. sezonu duyuruldu