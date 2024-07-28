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    Anlık Bildirim

    Apple TV+'ın hit bilim kurgu dizisi Silo için 2. sezon duyuruldu

    Apple, Hugh Howey'in kitaplarından uyarlanan bilim kurgu dizisi Silo'nun 2. sezonunu bekleyenler için güzel haberi paylaştı; Apple TV+'ın popüler dizisi Kasım'da geri dönüyor.
    apple tv+ dizisi silo 2. sezon tarihi duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Apple, San Diego Comic-Con’da Apple TV+ platformunda dünya çapında beğeni toplayan hit bilim kurgu drama dizisi Silo’nun ikinci sezonu için yayın tarihini duyurdu. Silo 2. sezon ilk bölümü 15 Kasım Cuma günü yayınlanacak. Yeni sezonda Steve Zahn, (The White Lotus) kadroya dahil oluyor.

    Silo ikinci sezonu 10 bölümden oluşacak ve ilk bölümün dünya genelinde prömiyerin ardından 17 Ocak 2025'e kadar her Cuma yeni bölümü yayınlanacak.

    Silo 2. sezon 15 Kasım'da başlayacak

    Howey’in en çok satan üçlemesi Wool’dan uyarlanan Silo, dünyadaki son on bin kişinin hikayesini, onları dışarıdaki zehirli ve ölümcül dünyadan koruyan kilometrelerce derinlikteki evlerini konu alıyor. Ancak, kimse silonun ne zaman veya neden inşa edildiğini bilmiyor, bulmaya çalışanlar da ölümcül sonuçlarla karşı karşıya kalıyor. Ferguson, sevdiği birinin cinayeti hakkında cevaplar arayan ve hayal edebileceğinden çok daha derinlere inen bir gizemle karşılaşan Juliette adında bir mühendisi canlandırıyor.

    Silo’nun 2. sezonunda Ferguson, Common ve Zahn dışında Tim Robbins, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Clare Perkins, Billy Postlethwaite, Rick Gomez, Caitlin Zoz, Tanya Moodie ve Iain Glen yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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