Apple TV+'ın hit bilim kurgu dizisi Silo için 2. sezon duyuruldu

Silo ikinci sezonu 10 bölümden oluşacak ve ilk bölümün dünya genelinde prömiyerin ardından 17 Ocak 2025'e kadar her Cuma yeni bölümü yayınlanacak.
Silo 2. sezon 15 Kasım'da başlayacak
Howey’in en çok satan üçlemesi Wool’dan uyarlanan Silo, dünyadaki son on bin kişinin hikayesini, onları dışarıdaki zehirli ve ölümcül dünyadan koruyan kilometrelerce derinlikteki evlerini konu alıyor. Ancak, kimse silonun ne zaman veya neden inşa edildiğini bilmiyor, bulmaya çalışanlar da ölümcül sonuçlarla karşı karşıya kalıyor. Ferguson, sevdiği birinin cinayeti hakkında cevaplar arayan ve hayal edebileceğinden çok daha derinlere inen bir gizemle karşılaşan Juliette adında bir mühendisi canlandırıyor.
Silo’nun 2. sezonunda Ferguson, Common ve Zahn dışında Tim Robbins, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Clare Perkins, Billy Postlethwaite, Rick Gomez, Caitlin Zoz, Tanya Moodie ve Iain Glen yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.