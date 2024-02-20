Tam Boyutta Gör Sadece Türkiye’de değil dünyanın büyük bir kısmından kabul gören bir yaklaşım vardır: Eğer telefonunuz suyla temas ettiyse onu pirinç dolu bir kabın veya torbanın içerisinde bir süre bekletin. Bu önerinin arkasında pirincin sıvıyı emmesi argümanı yatıyor olsa da görünüşe göre Apple buna katılmıyor. Üstelik tam aksine, bir destek sayfası aracılığıyla “iPhone'unuzu pirinç dolu bir torbaya koymayın” uyarısında bulunuyor.

Apple’a göre iPhone’u pirinçten uzak tutun

Tam Boyutta Gör Apple’ın resmi “iPhone'unuzda sıvı algılama uyarısı görüyorsanız” destek sayfasında “iPhone'unuzu pirinç dolu bir torbaya koymayın. Aksi takdirde küçük pirinç parçacıkları iPhone'unuza hasar verebilir.” uyarısında bulunuluyor.

Tam Boyutta Gör Elbette bu sayfa “pirinç” efsanesini ortadan kaldırmak için yayına alınmış değil. Bilindiği üzere iPhone’larda bir süredir sıvı teması algıma özelliği bulunuyor. Eğer portlar ıslaksa cihaz bunu size bildiriyor. Bu durum yaşandığında ise Apple nelerin yapılması gerektiğini ilgili sayfasında özetlemiş durumda. Apple, pirinç dışında saç kurutma makinesi gibi harici bir ısı kaynağı veya basınçlı hava kullanmaktan kaçınmanızı öneriyor.

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Apple, iPhone’unuz ıslandığı zaman cihazın konektörü aşağı bakacak şekilde hafifçe elinize vurarak fazla sıvının akmasını sağlamanızı ve cihazı hava akımı olan kuru bir yerde bırakmanızı öneriyor. Firma, yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra tekrar şarj işlemi yapmanızı ve aynı uyarı tekrar gelirse hava akımı olan kuru bir yerde bir gün kadar cihazı bekletmenizi öneriyor.

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Apple uyardı: “iPhone'unuzu pirinç dolu bir torbaya koymayın”