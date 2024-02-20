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    Anlık Bildirim

    Apple uyardı: “iPhone'unuzu pirinç dolu bir torbaya koymayın”

    Apple, bir destek sayfası aracılığıyla yaptığı açıklamada eğer cihazının ıslanmış veya suyla temas etmişse “iPhone'unuzu pirinç dolu bir torbaya koymayın” uyarısında bulunuyor.
    Apple uyardı: “iPhone'unuzu pirinç dolu bir torbaya koymayın” Tam Boyutta Gör
    Sadece Türkiye’de değil dünyanın büyük bir kısmından kabul gören bir yaklaşım vardır: Eğer telefonunuz suyla temas ettiyse onu pirinç dolu bir kabın veya torbanın içerisinde bir süre bekletin. Bu önerinin arkasında pirincin sıvıyı emmesi argümanı yatıyor olsa da görünüşe göre Apple buna katılmıyor. Üstelik tam aksine, bir destek sayfası aracılığıyla “iPhone'unuzu pirinç dolu bir torbaya koymayın” uyarısında bulunuyor.

    Apple’a göre iPhone’u pirinçten uzak tutun

    Apple uyardı: “iPhone'unuzu pirinç dolu bir torbaya koymayın” Tam Boyutta Gör
    Apple’ın resmi “iPhone'unuzda sıvı algılama uyarısı görüyorsanız” destek sayfasında iPhone'unuzu pirinç dolu bir torbaya koymayın. Aksi takdirde küçük pirinç parçacıkları iPhone'unuza hasar verebilir.” uyarısında bulunuluyor.
    iPhone'unuzda sıvı algılama uyarısı görüyorsanız Tam Boyutta Gör
    Elbette bu sayfa “pirinç” efsanesini ortadan kaldırmak için yayına alınmış değil. Bilindiği üzere iPhone’larda bir süredir sıvı teması algıma özelliği bulunuyor. Eğer portlar ıslaksa cihaz bunu size bildiriyor. Bu durum yaşandığında ise Apple nelerin yapılması gerektiğini ilgili sayfasında özetlemiş durumda. Apple, pirinç dışında saç kurutma makinesi gibi harici bir ısı kaynağı veya basınçlı hava kullanmaktan kaçınmanızı öneriyor.

    Apple, iPhone’unuz ıslandığı zaman cihazın konektörü aşağı bakacak şekilde hafifçe elinize vurarak fazla sıvının akmasını sağlamanızı ve cihazı hava akımı olan kuru bir yerde bırakmanızı öneriyor. Firma, yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra tekrar şarj işlemi yapmanızı ve aynı uyarı tekrar gelirse hava akımı olan kuru bir yerde bir gün kadar cihazı bekletmenizi öneriyor.

    Kaynakça https://support.apple.com/tr-tr/102643 https://www.theverge.com/2024/2/19/24077532/apple-support-document-wet-iphone-no-rice
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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