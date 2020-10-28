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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple videolardaki nesneleri daha iyi anlayacak

    Yılın başlarında Vilynx yapay zeka firmasını satın alan Apple videolarda yer alan nesneleri daha iyi anlama ve böylece daha verimli arama araçları sunabilmeyi amaçlıyor.
    3 sa.
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple videolardaki nesneleri daha iyi anlayacak
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde cihazlarındaki fotoğraf ve video yeteneklerini geliştirmek için büyük yatırımlar yapan Apple; bir yandan da yeni şirketler satın alarak teknolojilerine katkı yapıyor. Vilynx yapay zeka firması bunlardan birisi.

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    Vilynx neler sunuyor?

    Apple aslında Vilynx firmasını yılın başlarında satın almış ancak bu tarz konularda pek açıklama yapılmadığı için henüz gündeme geliyor. Bloomberg yaklaşık 50 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirildiğini belirtiyor.

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    Vilynx firması bir video içerisindeki nesneleri görsel, işitsel ve metinsel verilere dayanarak anlayabilen bir yapay zeka motoru üzerinde çalışıyordu. Böylece video içerisinde etiketler oluşturularak daha kolay arama yapılması sağlanıyordu.

    Apple’ın bu teknolojiyi farklı hizmetlerine entegre edeceği dile getiriliyor. Galeri uygulamasında fotoğraf ve videolar içerisindeki aramaların daha etkili hale gelmesi, Apple TV ve Apple News uygulamalarında daha etkili arama yapılabilmesi bunlar arasında. Ayrıca firmanın gündemde olan yeni bir arama motoru için de bu teknolojiler temel olabilir.



    https://www.engadget.com/apple-vilynx-ai-210420167.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    3 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    4 gün önce
    guneyk

    xd

    5 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    5 gün önce
    hareketliperde

    v

    6 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    punkek 2 sa.
    lutfen, buna cok ihtiyacimiz var :..(
    Yanıtla
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    ozanbey86 2 sa.
    Apple her zaman öncü olmaya devam ediyor iyi ki varsın apple

    😊
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