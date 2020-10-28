Apple videolardaki nesneleri daha iyi anlayacak

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Son dönemde cihazlarındaki fotoğraf ve video yeteneklerini geliştirmek için büyük yatırımlar yapan Apple; bir yandan da yeni şirketler satın alarak teknolojilerine katkı yapıyor. Vilynx yapay zeka firması bunlardan birisi.

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Vilynx neler sunuyor?

Apple aslında Vilynx firmasını yılın başlarında satın almış ancak bu tarz konularda pek açıklama yapılmadığı için henüz gündeme geliyor. Bloomberg yaklaşık 50 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirildiğini belirtiyor.

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Vilynx firması bir video içerisindeki nesneleri görsel, işitsel ve metinsel verilere dayanarak anlayabilen bir yapay zeka motoru üzerinde çalışıyordu. Böylece video içerisinde etiketler oluşturularak daha kolay arama yapılması sağlanıyordu.

Apple’ın bu teknolojiyi farklı hizmetlerine entegre edeceği dile getiriliyor. Galeri uygulamasında fotoğraf ve videolar içerisindeki aramaların daha etkili hale gelmesi, Apple TV ve Apple News uygulamalarında daha etkili arama yapılabilmesi bunlar arasında. Ayrıca firmanın gündemde olan yeni bir arama motoru için de bu teknolojiler temel olabilir.

https://www.engadget.com/apple-vilynx-ai-210420167.html

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