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    Anlık Bildirim

    BİM marketlerde iPhone 15 var ama biraz zamlı

    22 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında iPhone 15 ve iPhone 12 modelleri yer alıyor. iPhone 15 modeli önceki satışa göre az bir miktar zamlanmış durumda. 
    BİM Tam Boyutta Gör
    Son haftalarda perakende gıda marketlerinin sırasıyla iPhone satışları yaptığını görüyoruz. ŞOK ve A101 marketlerin ardından BİM marketlerde de iPhone 15 satışı başlıyor. Bu kez biraz zamlandığını görüyoruz.

    22 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri

    22 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında iPhone 15 ve iPhone 12 yer alıyor. iPhone 15 modeli 53500TL fiyat etiketine sahip. 6.1 inçlik ekranı olan telefonda Apple A16 Bionic yonga seti, 128GB depolama, 48MP ana kamera, 5G gibi özellikler yer alıyor. Cihaz sarı, mavi, yeşil, pembe ve siyah renk seçenekleri ile alınabilecek. Bir ay önceki satışa göre 1000TL civarında fiyat artmış.

    Biraz daha uygun fiyat arayanlar için ise 3 yıllık iPhone 12 modeli de satışta olacak. 6.1 inçlik ekran, Apple A14 Bionic yonga seti, 12MP ön kamera, 128GB depolama gibi özellikleri olan iPhone 12 modeli iki renk seçeneği ile sunuluyor.

    22 Mart BİM iPhone 15 Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 15 saat önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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