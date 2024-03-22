BİM marketlerde iPhone 15 var ama biraz zamlı

22 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri
22 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında iPhone 15 ve iPhone 12 yer alıyor. iPhone 15 modeli 53500TL fiyat etiketine sahip. 6.1 inçlik ekranı olan telefonda Apple A16 Bionic yonga seti, 128GB depolama, 48MP ana kamera, 5G gibi özellikler yer alıyor. Cihaz sarı, mavi, yeşil, pembe ve siyah renk seçenekleri ile alınabilecek. Bir ay önceki satışa göre 1000TL civarında fiyat artmış.
Biraz daha uygun fiyat arayanlar için ise 3 yıllık iPhone 12 modeli de satışta olacak. 6.1 inçlik ekran, Apple A14 Bionic yonga seti, 12MP ön kamera, 128GB depolama gibi özellikleri olan iPhone 12 modeli iki renk seçeneği ile sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.