BİM marketlerde iPhone 15 var ama biraz zamlı

Tam Boyutta Gör Son haftalarda perakende gıda marketlerinin sırasıyla iPhone satışları yaptığını görüyoruz. ŞOK ve A101 marketlerin ardından BİM marketlerde de iPhone 15 satışı başlıyor. Bu kez biraz zamlandığını görüyoruz.

22 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri

22 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında iPhone 15 ve iPhone 12 yer alıyor. iPhone 15 modeli 53500TL fiyat etiketine sahip. 6.1 inçlik ekranı olan telefonda Apple A16 Bionic yonga seti, 128GB depolama, 48MP ana kamera, 5G gibi özellikler yer alıyor. Cihaz sarı, mavi, yeşil, pembe ve siyah renk seçenekleri ile alınabilecek. Bir ay önceki satışa göre 1000TL civarında fiyat artmış.

BİM aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Biraz daha uygun fiyat arayanlar için ise 3 yıllık iPhone 12 modeli de satışta olacak. 6.1 inçlik ekran, Apple A14 Bionic yonga seti, 12MP ön kamera, 128GB depolama gibi özellikleri olan iPhone 12 modeli iki renk seçeneği ile sunuluyor.

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

22 Mart BİM iPhone 15