iOS 17.4 güncellemesi iPhone 12'nin kablosuz şarj hızını artırdı

Qi2 kablosuz şarj desteği geldi
Apple, iPhone 12 serisinin piyasaya sürülmesiyle yeni MagSafe teknolojisini tanıtmıştı ve o dönemde kullanıcılar, cihazlarını herhangi bir Qi sertifikalı şarj cihazına yerleştirerek şarj ediyordu. iOS 17.4 güncellemesinin yayınlanmasıyla birlikte Qi2 sertifikalı kablosuz şarj cihazları aracılığıyla iPhone 12'nin kablosuz şarj hızı arttı ve Apple'ın mevcut amiral gemileriyle aynı seviyeye geldi. Ancak, şirket, eski iPhone modellerine Qi2 hızlarını getirmeyecek.
iPhone 12’den daha eski iPhone modellerinde daha hızlı kablosuz şarjın kullanılamıyor olmasının MagSafe teknolojisiyle ilgisi olabilir. Daha eski iPhone modellerinde, iPhone’un arkasında eşmerkezli bir daire şeklinde düzenlenmiş mıknatıslar olan ve aksesuarların, şarj cihazlarının cihazın arkasına güvenli bir şekilde yapışmasını sağlayan MagSafe özelliği bulunmuyor. Bu durum, kablosuz şarj özelliğine sahip iPhone 11 ve daha eski modellerin Qi2 standardını kullanamayacağını gösteriyor.
Apple, iOS 17.2'nin iPhone 13 ve iPhone 14'e Qi2 desteği getirdiğini açıkça belirtmişti ancak iOS 17.4 ve iPhone 12 hakkında böyle bir iddiada bulunmamıştı. Macworld tarafından yapılan testlere göre iPhone 12, iOS 17.4 güncellemesi sonrasında Qi2 şarj cihazları kullanıldığında 15W kablosuz şarj hızlarında şarj oluyor.Kaynakça https://wccftech.com/ios-17-4-silently-upgrades-the-wireless-charging-speed-of-the-three-year-old-iphone-12/ https://www.macrumors.com/2024/03/28/ios-17-4-qi2-support-iphone-12/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...