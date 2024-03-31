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    Anlık Bildirim

    iOS 17.4 güncellemesi iPhone 12'nin kablosuz şarj hızını artırdı

    Apple, iOS 17.4 güncellemesiyle sessiz sedasız iPhone 12'nin kablosuz şarj hızını artırdı. Telefon artık Qi2 sertifikalı şarj cihazlarıyla daha hızlı şarj olabiliyor.
    iphone 12 Qi2 kablosuz şarj ios 17.4 Tam Boyutta Gör
    iPhone 12, kablosuz olarak 15W hızlarda şarj edilebiliyor ancak üçüncü parti aksesuarlarla 7.5W şarj ile sınırlandırılmıştı. MagSafe'i temel alan yeni Qi2 standardının getirilmesiyle birlikte kullanıcılar, telefonlarını 15W hızlarda kablosuz şarj edebilecek.

    Qi2 kablosuz şarj desteği geldi

    Apple, iPhone 12 serisinin piyasaya sürülmesiyle yeni MagSafe teknolojisini tanıtmıştı ve o dönemde kullanıcılar, cihazlarını herhangi bir Qi sertifikalı şarj cihazına yerleştirerek şarj ediyordu. iOS 17.4 güncellemesinin yayınlanmasıyla birlikte Qi2 sertifikalı kablosuz şarj cihazları aracılığıyla iPhone 12'nin kablosuz şarj hızı arttı ve Apple'ın mevcut amiral gemileriyle aynı seviyeye geldi. Ancak, şirket, eski iPhone modellerine Qi2 hızlarını getirmeyecek.

    iPhone 12’den daha eski iPhone modellerinde daha hızlı kablosuz şarjın kullanılamıyor olmasının MagSafe teknolojisiyle ilgisi olabilir. Daha eski iPhone modellerinde, iPhone’un arkasında eşmerkezli bir daire şeklinde düzenlenmiş mıknatıslar olan ve aksesuarların, şarj cihazlarının cihazın arkasına güvenli bir şekilde yapışmasını sağlayan MagSafe özelliği bulunmuyor. Bu durum, kablosuz şarj özelliğine sahip iPhone 11 ve daha eski modellerin Qi2 standardını kullanamayacağını gösteriyor.

    Apple, iOS 17.2'nin ‌iPhone 13‌ ve ‌iPhone 14‌'e Qi2 desteği getirdiğini açıkça belirtmişti ancak iOS 17.4 ve ‌iPhone‌ 12 hakkında böyle bir iddiada bulunmamıştı. Macworld tarafından yapılan testlere göre iPhone 12, iOS 17.4 güncellemesi sonrasında Qi2 şarj cihazları kullanıldığında 15W kablosuz şarj hızlarında şarj oluyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/ios-17-4-silently-upgrades-the-wireless-charging-speed-of-the-three-year-old-iphone-12/ https://www.macrumors.com/2024/03/28/ios-17-4-qi2-support-iphone-12/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 6 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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