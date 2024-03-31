iOS 17.4 güncellemesi iPhone 12'nin kablosuz şarj hızını artırdı

Tam Boyutta Gör iPhone 12, kablosuz olarak 15W hızlarda şarj edilebiliyor ancak üçüncü parti aksesuarlarla 7.5W şarj ile sınırlandırılmıştı. MagSafe'i temel alan yeni Qi2 standardının getirilmesiyle birlikte kullanıcılar, telefonlarını 15W hızlarda kablosuz şarj edebilecek.

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Qi2 kablosuz şarj desteği geldi

Apple, iPhone 12 serisinin piyasaya sürülmesiyle yeni MagSafe teknolojisini tanıtmıştı ve o dönemde kullanıcılar, cihazlarını herhangi bir Qi sertifikalı şarj cihazına yerleştirerek şarj ediyordu. iOS 17.4 güncellemesinin yayınlanmasıyla birlikte Qi2 sertifikalı kablosuz şarj cihazları aracılığıyla iPhone 12'nin kablosuz şarj hızı arttı ve Apple'ın mevcut amiral gemileriyle aynı seviyeye geldi. Ancak, şirket, eski iPhone modellerine Qi2 hızlarını getirmeyecek.

iPhone 12’den daha eski iPhone modellerinde daha hızlı kablosuz şarjın kullanılamıyor olmasının MagSafe teknolojisiyle ilgisi olabilir. Daha eski iPhone modellerinde, iPhone’un arkasında eşmerkezli bir daire şeklinde düzenlenmiş mıknatıslar olan ve aksesuarların, şarj cihazlarının cihazın arkasına güvenli bir şekilde yapışmasını sağlayan MagSafe özelliği bulunmuyor. Bu durum, kablosuz şarj özelliğine sahip iPhone 11 ve daha eski modellerin Qi2 standardını kullanamayacağını gösteriyor.

Apple, iOS 17.2'nin ‌iPhone 13‌ ve ‌iPhone 14‌'e Qi2 desteği getirdiğini açıkça belirtmişti ancak iOS 17.4 ve ‌iPhone‌ 12 hakkında böyle bir iddiada bulunmamıştı. Macworld tarafından yapılan testlere göre iPhone 12, iOS 17.4 güncellemesi sonrasında Qi2 şarj cihazları kullanıldığında 15W kablosuz şarj hızlarında şarj oluyor.

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iOS 17.4 ile iPhone 12'nin kablosuz şarj hızı arttı