Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple Watch X geliyor

    Kaynaklar Apple’ın akıllı saat serisinde Apple Watch X şeklinde bir isim değişikliği bekliyor. Apple Watch serisinin onuncu yılı itibariyle bir sürpriz gelebilir. 
    Oy Ver
    Apple Watch X Tam Boyutta Gör
    2014 yılından bu yana Apple Watch ailesinde isim atlaması yapmayan ve ek olarak Apple Watch SE ve Apple Watch Ultra gibi modeller çıkaran Apple’ın yeni dönemde değişikliğe gideceği iddia edildi.

    Apple Watch X nedir?

    Geçen yıl Apple Watch 8 ve Apple Watch SE 2 modellerinin yanına bir de Apple Watch Ultra modelini ekleyen firmanın bu yıl neler sunacağı merakla bekleniyor. Bazı kaynaklar Apple Watch X şeklinde yeni biri isimlendirmeye işaret ediyor.

    Geçtiğimiz yıllarda da firma iPhone 9 isimlendirmesini kullanmamış ve iPhone X isimlendirmesine geçmişti. O dönem iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X karşımıza çıkmıştı. Aynı durum Apple Watch serisi için de geçerli olacak.

    Bununla birlikte Apple Watch X isimlendirmesinin ne zaman geçerli olacağı tereddütlü. 2024 yılı Apple Watch serisinin onuncu yılı ve bu döneme özel bir değişiklik karşımıza çıkabilir. Diğer taraftan Apple’ın bu yılı boş geçerek gelecek yıla bir model hazırlaması da pek olası değil. Bakalım Apple Watch X modeli nasıl bir sürpriz yapacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    ChelseaNy 1 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

    Profil resmi
    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız