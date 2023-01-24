Apple Watch X geliyor

Tam Boyutta Gör 2014 yılından bu yana Apple Watch ailesinde isim atlaması yapmayan ve ek olarak Apple Watch SE ve Apple Watch Ultra gibi modeller çıkaran Apple’ın yeni dönemde değişikliğe gideceği iddia edildi.

Apple Watch X nedir?

Geçen yıl Apple Watch 8 ve Apple Watch SE 2 modellerinin yanına bir de Apple Watch Ultra modelini ekleyen firmanın bu yıl neler sunacağı merakla bekleniyor. Bazı kaynaklar Apple Watch X şeklinde yeni biri isimlendirmeye işaret ediyor.

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Geçtiğimiz yıllarda da firma iPhone 9 isimlendirmesini kullanmamış ve iPhone X isimlendirmesine geçmişti. O dönem iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X karşımıza çıkmıştı. Aynı durum Apple Watch serisi için de geçerli olacak.

Bununla birlikte Apple Watch X isimlendirmesinin ne zaman geçerli olacağı tereddütlü. 2024 yılı Apple Watch serisinin onuncu yılı ve bu döneme özel bir değişiklik karşımıza çıkabilir. Diğer taraftan Apple’ın bu yılı boş geçerek gelecek yıla bir model hazırlaması da pek olası değil. Bakalım Apple Watch X modeli nasıl bir sürpriz yapacak.

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Apple Watch ailesinde isim değişikliği