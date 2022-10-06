Apple Watch, aşırı ısınmadan patladı: Apple, olayı gizlemek istedi

- Apple Destek'in en kıdemlileri bile çözemedi
- Apple'dan uzun süre haber gelmedi
- Apple, belge imzalatmaya çalıştı
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9to5Mac’in aktardığına göre, Apple Watch kullanıcısı, saatin bileğindeyken normalde çok daha fazla ısındığını fark ediyor. Sonrasında Apple Watch’un arkası çalıyor ve watchOS sıcaklık nedeniyle kapanma uyarısı veriyor.
Apple Destek'in en kıdemlileri bile çözemedi
Bunun ardından Apple Watch kullanıcısı, durumu izah etmek için hemen Apple Destek’i arıyor. Apple’ın bu konuda çözüm üretebilecek en kıdemli çalışanına kadar olay gidiyor. Ancak aramayla ne bir çözüm sağlanıyor ne de tavsiye veriliyor, yalnızca Apple’dan haber gelene dek kullanıcıdan saate dokunmaması isteniyor. Ertesi sabah olay daha da büyüyor. Kullanıcı, uyandığında saati dokunulmayacak kadar sıcak buluyor ve ısı, cihazın ekranını paramparça ediyor.
Apple'dan uzun süre haber gelmedi
Kullanıcı, Apple’a göndermek için saati fotoğraflarken, saatten çıtırtı sesleri geliyor, sonrasında da patlıyor. Saat, kullanıcının bileğinde yanık izleri bırakıyor. Acil servisten döndükten sonra tekrar Apple’a ulaşıyor. Şirket, olayın öncelikli olacağı, bir sonraki ilk iş gününde bilgilendirme yapılacağını söylese de Apple’dan haber gelmiyor.
Apple, belge imzalatmaya çalıştı
Apple, sonunda saatin daha fazla test için laboratuvarlara götürülmesi kararına varıyor. İlginç olan, kullanıcıya bu olayın kimseyle paylaşılmamasını notunun da düşüldüğü bir belge imzalatılması. Kullanıcı, belgeyi imzalamıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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