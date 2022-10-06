Apple Watch, aşırı ısınmadan patladı: Apple, olayı gizlemek istedi

Apple Watch Series 7 kullanıcısı, saati aşırı ısındıktan, dumanlar çıkarmaya başladıktan ve sonunda da patladıktan sonra şikayetini paylaştı. Olay, Apple’ın dikkatine sunuldu, şirket ne olduğunun araştırılacağını belirtti. Ancak bu süre zarfında kullanıcıdan sessiz kalması, yaşadığı deneyimi paylaşmamasını istedi.

9to5Mac’in aktardığına göre, Apple Watch kullanıcısı, saatin bileğindeyken normalde çok daha fazla ısındığını fark ediyor. Sonrasında Apple Watch’un arkası çalıyor ve watchOS sıcaklık nedeniyle kapanma uyarısı veriyor.

Apple Watch 8 ve Ultra modellerinde sorun 3 gün önce eklendi

Apple Destek'in en kıdemlileri bile çözemedi

Bunun ardından Apple Watch kullanıcısı, durumu izah etmek için hemen Apple Destek’i arıyor. Apple’ın bu konuda çözüm üretebilecek en kıdemli çalışanına kadar olay gidiyor. Ancak aramayla ne bir çözüm sağlanıyor ne de tavsiye veriliyor, yalnızca Apple’dan haber gelene dek kullanıcıdan saate dokunmaması isteniyor. Ertesi sabah olay daha da büyüyor. Kullanıcı, uyandığında saati dokunulmayacak kadar sıcak buluyor ve ısı, cihazın ekranını paramparça ediyor.

Tam Boyutta Gör

Apple'dan uzun süre haber gelmedi

Kullanıcı, Apple’a göndermek için saati fotoğraflarken, saatten çıtırtı sesleri geliyor, sonrasında da patlıyor. Saat, kullanıcının bileğinde yanık izleri bırakıyor. Acil servisten döndükten sonra tekrar Apple’a ulaşıyor. Şirket, olayın öncelikli olacağı, bir sonraki ilk iş gününde bilgilendirme yapılacağını söylese de Apple’dan haber gelmiyor.

Apple, belge imzalatmaya çalıştı

Apple, sonunda saatin daha fazla test için laboratuvarlara götürülmesi kararına varıyor. İlginç olan, kullanıcıya bu olayın kimseyle paylaşılmamasını notunun da düşüldüğü bir belge imzalatılması. Kullanıcı, belgeyi imzalamıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.