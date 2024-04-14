Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung'un, bu yılın sonlarına doğru yeni akıllı saat serisi Galaxy Watch 7'yi piyasaya sürmesi bekleniyor. 3 cihazdan oluşması beklenen seriden Galaxy Watch 7 Pro ise yakın bir zamanda BIS sertifikası aldı ve böylece batarya ayrıntıları ortaya çıktı.

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İşte Galaxy Watch 7 Pro'nun beklenen özellikleri:

Yakın zamanlı yeni bir rapor, BIS sertifika sitesinde B-705ABY model numarasına sahip yeni bir batarya tespit etti. Galaxy Watch 7 Pro'ya ait olduğu düşünülen bu batarya, önceki sızıntılara göre 600mAh kapasiteye sahip olacak. Bu kapasite ile Watch 7 Pro, Wear OS akıllı saatler arasında en büyük bataryaya sahip cihaz olabilir.

Tam Boyutta Gör Son olarak Galaxy Watch 6'ya göre güç verimliliğinde yüzde 50 artış sağladığı söylenen yeni bir 3nm çipe sahip olması beklenen Galaxy Watch 7 serisinin ayrıca en son sürüm olan Wear OS 5'i çalıştırması kuvvetle muhtemel.

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Samsung Galaxy Watch 7 Pro'nun batarya özellikleri ortaya çıktı