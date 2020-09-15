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    Apple Watch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Watch SE geldi, Apple Watch 3'ün fiyatı yükseldi

    Apple, uygun fiyatlı yeni akıllı saati Watch SE'yi duyurmasıyla birlikte Apple Watch Series 3'ün fiyatında artışa gitti. İşte zam sonrası Apple Watch Series 3'ün yeni Türkiye fiyatı:
    2 sa. (Son Güncelleme: 25 dk.)
    2,1b
    44
    10
    Apple Watch
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple Watch SE geldi, Apple Watch 3'ün fiyatı yükseldi
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    Time Flies etkinliğinde uygun fiyatlı yeni akıllı saati Apple Watch SE'yi duyuran Apple, beklenmedik şekilde Apple Watch Series 3'ün fiyatında artışa gitti.

    Ayrıca Bkz. "iPad Pro’ya zam geldi!"

    Apple Watch Series 3'ün fiyatına zam

    Yapılan zam sonrası, daha önce 1.749 TL'ye satılan 38 mm kasalı Apple Watch Series 3'ün fiyatı 1.899 TL'ye yükselirken, 42 mmlik modelin fiyatı ise 1.999 TL'den 2.149 TL'ye yükseldi.

    Apple Watch Series 5 satıştan kalktı

    Bununla birlikte başlangıç fiyatı 3.449 TL olan Apple Watch Series 5 de mağazaya veda etti. Apple bunun yerine, özellikleri Watch Series 5 ayarında olan daha uygun fiyatlı Apple Watch SE modelini duyurdu. Apple Watch SE'nin fiyatı ise 40 mm kasalı model için 2.649 TL iken, 44 mm kasalı modelde ise 2.949 TL.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 sa. en beğenilen ea_wanted
    Neden yazıklar olsun ki. Apple mı yükseltti doları.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    faithlesszombie (Okan ) 1 sa.
    TL'nin rekabetçi değeri olsun diye değeri düşürülüyor ekonomi bakanının dediğine göre alışın bunlara :=)
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 sa.
    Series 2 kullanıyordum 3 alacaktım zamlandı daha hiç alamam herhalde. Series 2'ye güncellemede gelmiyor zaten sinir ediyorlar adamı.
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    ea_wanted (ea wanted) 2 sa.
    İpad pro öğrenci indirimi ile yanında AirPods hediyesiyle 6099 du. Şimdiki fiyatı sadece pro 7500 oldu!!! Yazıklar olsun Apple !!!
    4 Yanıt Yanıtla
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    th9 1 sa. yeni yorumcu ea_wanted
    kanka dolara arada bak hergün yükseliyor çünkü
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    beytepeli06 (Beytepeli Ankara) 1 sa. ea_wanted
    hocam appleın ne suçu var :D yapma. tl de yaşanan değer kaybına apple sebep olmuyor.
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 sa. ea_wanted
    Neden yazıklar olsun ki. Apple mı yükseltti doları.
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    eyoruk 2 sa.
    5 almamıştım.3 hiç almam ki ? Ne yapalım artık seneye bekleyeceğiz.EKG çıkmış olması çok kötü oldu
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    sezer1578 (Sezer ) 2 sa.
    iphone 12 çıkınca , SE ve iphone11 fiyatlarına zam gelecektir
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    okayynn (Okan Ü.) 2 sa.
    bir saate o kadar para vereceksek bana geleceğimi söylese iyi olur.
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