Apple Watch SE geldi, Apple Watch 3'ün fiyatı yükseldi

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Time Flies etkinliğinde uygun fiyatlı yeni akıllı saati Apple Watch SE'yi duyuran Apple, beklenmedik şekilde Apple Watch Series 3'ün fiyatında artışa gitti.

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Apple Watch Series 3'ün fiyatına zam

Yapılan zam sonrası, daha önce 1.749 TL'ye satılan 38 mm kasalı Apple Watch Series 3'ün fiyatı 1.899 TL'ye yükselirken, 42 mmlik modelin fiyatı ise 1.999 TL'den 2.149 TL'ye yükseldi.

Apple Watch Series 5 satıştan kalktı

Bununla birlikte başlangıç fiyatı 3.449 TL olan Apple Watch Series 5 de mağazaya veda etti. Apple bunun yerine, özellikleri Watch Series 5 ayarında olan daha uygun fiyatlı Apple Watch SE modelini duyurdu. Apple Watch SE'nin fiyatı ise 40 mm kasalı model için 2.649 TL iken, 44 mm kasalı modelde ise 2.949 TL.

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