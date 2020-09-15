iPad Pro’ya zam geldi!

Tam Boyutta Gör

Apple bugünkü etkinliğinde yeni iPad ve iPad Air modellerini tanıttı. Bu modellerin tanıtılmasıyla birlikte iPad Pro’nun fiyatına zam geldi.

iPad Pro 11 inç 128 GB fiyatı 6699 TL’den 7499 TL’ye çıktı. iPad Pro 12.9 inç 128 GB fiyatı ise 8399 TL’den 9499 TL’ye yükseldi. Zamdan en çok etkilenen model ise iPad Pro 12.9 inç 1 TB versiyonu oldu. 12599 TL’den 14249 TL’ye çıktı. 1650 TL’lik artış yaşandı.

Ayrıca Bkz. "iPad Pro görünümlü yeni iPad Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı"

iPad Pro 11 inç Wi-Fi fiyatları

Hafıza Yeni fiyat Eski fiyat 128 GB 7499 TL 6699 TL 256 GB 8449 TL 7499 TL 512 GB 10349 TL 9199 TL 1 TB 12249 TL 10899 TL

iPad Pro 12.9 inç Wi-Fi fiyatları

Hafıza Yeni fiyat Eski fiyat 128 GB 9499 TL 8399 TL 256 GB 10449 TL 9199 TL 512 GB 12349 TL 10899 TL 1 TB 14249 TL 12599 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.