Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPad Pro’ya zam geldi!

    iPad 8. nesil ve iPad Air 4. nesil modellerinin tanıtılmasıyla birlikte iPad Pro 11 inç ve iPad Pro 12.9 inç modellerine zam geldi. 800 TL ile 1650 TL arasında artış yaşandı.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    2,8b
    90
    24
    iPad
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    iPad Pro’ya zam geldi!
    Tam Boyutta Gör

    Apple bugünkü etkinliğinde yeni iPad ve iPad Air modellerini tanıttı. Bu modellerin tanıtılmasıyla birlikte iPad Pro’nun fiyatına zam geldi.

    iPad Pro 11 inç 128 GB fiyatı 6699 TL’den 7499 TL’ye çıktı. iPad Pro 12.9 inç 128 GB fiyatı ise 8399 TL’den 9499 TL’ye yükseldi. Zamdan en çok etkilenen model ise iPad Pro 12.9 inç 1 TB versiyonu oldu. 12599 TL’den 14249 TL’ye çıktı. 1650 TL’lik artış yaşandı.

    Ayrıca Bkz. "iPad Pro görünümlü yeni iPad Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı"

    iPad Pro 11 inç Wi-Fi fiyatları

    Hafıza Yeni fiyat Eski fiyat
    128 GB 7499 TL 6699 TL
    256 GB 8449 TL 7499 TL
    512 GB 10349 TL 9199 TL
    1 TB 12249 TL 10899 TL

    iPad Pro 12.9 inç Wi-Fi fiyatları

    Hafıza Yeni fiyat Eski fiyat
    128 GB 9499 TL 8399 TL
    256 GB 10449 TL 9199 TL
    512 GB 12349 TL 10899 TL
    1 TB 14249 TL 12599 TL
     


    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    misterrium (Doruk Buğday) 1 sa. en beğenilen
    iPad Pro'ya zam gelmedi. Fiyat aynı, Türk Lirası değer kaybediyor. Ülkemizde vergiler artıyor. verginin vergileri alınıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +22
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Normandia_06 (Yalçın ) 1 sa.
    Ülke ülkelikten çıktı artık bi arabın peşine düşeceğiz diye
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    devases (devases devases) 54 dk. formgonder2055
    İyide Vestel telefon alıp her gün hayata mı küselim. Bazı gerçekler var. Vestel, Casper telefon alınmaz. Ayrıca bu markalar ucuz da değil denk rakibi ile aynı parayı istiyor. Garanti desen ağlatır seni. Bunları yaşadığım için söylüyorum abartığımı düşünebilirsin belki. Ama bir daha asla almam dediğim markalar. Ben almak istediğimde yerli marka bana fiyatta yada kalitede bir avantaj sağlamıyorsa almam.
    İyide Vestel telefon alıp her gün hayata mı küselim. Bazı gerçekler var. Vestel, Casper telefon alınmaz. Ayrıca bu markalar ucuz da değil denk rakibi ile aynı p...
    Devamını Gör
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    -MoDeStUs- 6 dk.
    Zam gelmedi o nasıl bir tanımlamadır.Güncelleme geldi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Paetzold 10 dk.
    Tam kıskanılacak fiyatlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    besiktas 12 dk.
    Yeni çıkan Air in işlemcisi A14 diyor A12Z bionic Chipli Pro lardan tam olarak farkı nedir arkadaşlar?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    VirgilSollozzo (Sid Vicious) 33 dk. (düzenlendi)
    Hayatı oturduğu kazan dairesi ev - üç kuruş maaş aldığı iş - cami üçlüsünden ibaret olanları ilgilendirmeyen durum.Damat geçen gün tvye çıkıp söyledi zaten..'' milletin bu tür dertleri yok ''
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    danlabilic (Danla Bilic) 38 dk.
    şu anki sistemde iyi/kötü her şeye özellikle zam mevzusunda şükürcü ezik ruhlu tayfa olduğu sürece hiç bişey düzelmeyecek adam hala şükür ediyor neyine neye şükür ediyon a* donun kaldı bi ayağında
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AtiMX4 (Ati ) 47 dk.
    Cok adaletsiz bir zam. Bunu kendi ülkelerinde yapamazlar. Cunku kimsenin almayacağını biliyorlar. Ama burasi Turkiye millete girdikçe ses çıkmayacağını iyi biliyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    devases (devases devases) 47 dk.
    Haberi biraz araştırdım ama yabancı sitelerde zam göremedim. Bence insanımız şunu anlamalı paramız değer kaybediyor. Artık ekmek almaya çuvalla gideceğiz.

    Firma zam yapmış gibi haber yapmışsınız. Doğru haber doğru haber başlığı ile başlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Xpower38 (Xpower38 ) 54 dk. yeni yorumcu
    Onlar konuşur AK PARTİ YAPAR...!!



    18 Yılda gelinen nokta işte Tam budur..



    Ve halen bu Zihniyet.. Görev başında.. Yazıklar olsun..



    AKP zihniyeti DERHAL İSTİFA ETMELİDİR... Yeter artık yeter...
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    wolf silver (wolf silver) 56 dk.
    Normalde Apple ürünleri tanıtılırken bir önceki yıl çıkan Apple ürünleri 100-200 dolar arası ucuzlar. Bizde tam tersi 100-2000 arası artışlar olmuş.



    Vatandaşı olmasak komik ülkeyiz ??????
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jeopol 1 sa.
    Iphone11 alsak İyi olacak gibi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    AwJeezRick +400 Murat.Ak +145 encuni +130 -BraveHeart- +86 rookiecod3r +82 torabi +66 shad0w +60 ekostros +55 fotifoti +55 Guhong01 +55
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Cem300 2. kez +233 2 Skywalkerx ilk kez +165 3 0ldskool ilk kez +158
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    90 Kişi Okuyor (18 Üye, 72 Misafir) 31 Masaüstü 59 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2786 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    zam, ipad fiyatları ve
    4 etiket daha apple fiyatları zamlı fiyatlar Türkiye Haberleri Apple
    Facebook Sayfası251,5b
    Twitter Profili91,2b
    YouTube Kanalı301b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. Apple A14 Bionic ilk 5nm sürecinde üretilen yonga oldu 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN iPad Pro’ya zam geldi! Sonraki Apple Watch SE geldi, Apple Watch 3'ün fiyatı yükseldi 2 sa. iPadOS 14 çıkış tarihi açıklandı! 2 sa. Apple açıkladı: İşte iOS 14 çıkış tarihi 2 sa. iPad Pro görünümlü yeni iPad Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı 2 sa. Sekizinci nesil iPad tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 sa. Apple yeni fitness abonelik hizmetini duyurdu: Fitness+ 2 sa. Apple One abonelik paketi duyuruldu: Apple abonelikleri daha uygun fiyata tek pakette 2 sa. Apple'dan uygun fiyatlı akıllı saat: Apple Watch SE 3 sa. Apple Watch Series 6 tanıtıldı: Ruh sağlığınız artık Apple Watch'a emanet! 3 sa. Suzuki-Toyota anlaşmasının yeni ürünü: 2021 Suzuki Swace 4 sa. Samsung’dan 108MP çözünürlüğünde yeni kamera sensörü 4 sa. Bloomberg'ten iddialı PS5 tahmini: 399 dolar olabilir 5 sa. Honda'nın yeni elektrikli otomobil konseptinden ilk teaser geldi 5 sa. The Mandalorian 2. sezon fragmanı yayınlandı 5 sa. Yuvarlak ekranlı Vivo Watch'un resmi videosu ortaya çıktı 6 sa. Samsung titanyum kasalı akıllı saat Galaxy Watch 3'ü tanıttı 6 sa. Amazon Prime Video’daki en iyi dizi ve filmler 6 sa. Google karbon ayak izini tamamen sıfırladı 7 sa. iPhone 12 serisi 120 Hz ekrana sahip olmayacak 7 sa. GMC, elektrikli Hummer'ı 20 Ekim'de tanıtacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Aiden Pearce, Watch Dogs: Legion'a Çıkış Sonrası DLC Olarak Ge...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Far Cry VR: Dive Into Insanity Duyuruldu
    Bölüm Sonu Canavarı
    💰Dolar=7,48 - Euro=8,88 - Altın=470 | 15 EYLÜL💰
    DH Forum
    TV Tavsiyeleri
    DH Forum
    Venüs'te yaşam izi bulundu! Tarihi keşif ne anlama geliyor?
    DonanımHaber
    Amazon Türkiye’den dev hamle: Amazon Prime Türkiye’de!
    DonanımHaber
    Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye fiyatları belli oldu
    DonanımHaber
    TCDD’den elektrikli scooter hizmeti: Çuf Çuf
    DonanımHaber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız