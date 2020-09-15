Apple'dan uygun fiyatlı akıllı saat: Apple Watch SE

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iPhone SE modeliyle fiyat/performansa oynayan Apple, akıllı saat portföyü için de bütçe dostu bir model duyurdu. Time Flies etkinliğinde lanse edilen Apple Watch SE isimli bu akıllı saat, 199$ fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

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Apple Watch SE özellikleri

Apple Watch SE, Series 6 tasarımını Apple Watch'un en temel özellikleriyle daha uygun fiyata birleştiren bir akıllı saat olarak lanse edildi.

Tasarım

Apple Watch Series 5'in kırpılmış versiyonu olan Apple Watch SE, güncel birtakım özelliklerden feragat etmiş şekilde karşımıza çıkıyor. Öyle ki Apple Watch SE'de her zaman açık ekran, kan oksijen seviyesi ölçme ve EKG çekme özelliği bulunmuyor.

40 ve 44 mm olmak üzere iki farklı kasa boyutuyla gelen Apple Watch SE, bağlantı tarafında da GPS ve GPS + Hücresel dolmak üzere iki farklı opsiyon sunuyor. 50 metreye kadar suya dayanıklı olan bu kasa, 7000 serisi alüminyumdan üretiliyor.

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Donanım

Apple Watch Series 3 ila Apple Watch Series 5 arasında bir yere konuşlanan akıllı saate, 64 bit çift çekirdekli işlemciye sahip S5 çipi güç veriyor. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 18 saate kadar kullanım süresi vaat eden bataryadan temin eden Apple Watch SE, hafıza tarafında ise 32 GB kapasiteli depolama birimine ev sahipliği yapıyor.

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Sağlık özellikleri

Öne çıkan sağlık özellikleri arasında uyku takibi, menstrüel döngü takibi ve nabız ölçümü gibi özellikler bulunan Apple Watch SE; mevcut Apple Watch modellerinde bulunan tüm egzersiz programlarını destekliyor. Bununla birlikte Apple Fitness+ abonelik hizmetiyle birlikte birçok egzersiz hareketini animasyonlarla gösterebilen akıllı saat, bu egzersizler sırasında yaktığınız kaloriyi de hesaplayabiliyor.

Teknik özellikler

40 mm 44 mm Ekran 1.1 inç sürekli açık özelliğine sahip LTPO OLED panel, 324 x 394 piksel çözünürlük 1.5 inç sürekli açık özelliğine sahip LTPO OLED panel, 368 x 448 piksel çözünürlük Boyut ve ağırlık Yükseklik: 40 mm

Genişlik: 34 mm

Kalınlık: 10,4 mm

Kasa ağırlığı: 30,49 g (Alüminyum kasalı modele ait verilerdir.) Yükseklik: 44 mm

Genişlik: 38 mm

Kalınlık: 10,4 mm

Kasa ağırlığı: 36,20 g (Alüminyum kasalı modele ait verilerdir.) Çip 64 bit çift çekirdekli işlemciye sahip S5 64 bit çift çekirdekli işlemciye sahip S5 Hafıza 32 GB 32 GB Pil süresi 18 saate kadar 18 saate kadar Bağlantı seçenekleri 802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 5.0, GPS/GNSS, yerleşik pusula, eSIM (yalnızca hücresel bağlantılı modelde) 802.11b/g/n/ 5 GHz, Bluetooth 5.0, GPS/GNSS, yerleşik pusula, eSIM (yalnızca hücresel bağlantılı modelde) Sensörler Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop Renk seçenekleri Gümüş, uzay grisi, altın Gümüş, uzay grisi, altın

Apple Watch SE Türkiye fiyatı

Türkiye'de yalnızca GPS versiyonuyla satışa sunulacak olan Apple Watch SE'nin kasa boyutuna göre Türkiye fiyatları şu şekilde:

40 mm kasalı model: 2.699 TL

44 mm kasalı model: 2.949 TL

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