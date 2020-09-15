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    Apple Watch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'dan uygun fiyatlı akıllı saat: Apple Watch SE

    Apple, iPhone'dan sonra Apple Watch'un da uygun fiyatlı modelini tanıttı. Apple Watch SE ismiyle duyurulan bütçe dostu akıllı saatin özellikleri ve Türkiye fiyatı haberimizde.
    2 sa. (Son Güncelleme: 3 sn.)
    4,4b
    53
    14
    Apple Watch
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple'dan uygun fiyatlı akıllı saat: Apple Watch SE
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    iPhone SE modeliyle fiyat/performansa oynayan Apple, akıllı saat portföyü için de bütçe dostu bir model duyurdu. Time Flies etkinliğinde lanse edilen Apple Watch SE isimli bu akıllı saat, 199$ fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple Watch Series 6 tanıtıldı: Ruh sağlığınız artık Apple Watch'a emanet!"

    Apple Watch SE özellikleri

    Apple Watch SE, Series 6 tasarımını Apple Watch'un en temel özellikleriyle daha uygun fiyata birleştiren bir akıllı saat olarak lanse edildi.

    Tasarım

    Apple Watch Series 5'in kırpılmış versiyonu olan Apple Watch SE, güncel birtakım özelliklerden feragat etmiş şekilde karşımıza çıkıyor. Öyle ki Apple Watch SE'de her zaman açık ekran, kan oksijen seviyesi ölçme ve EKG çekme özelliği bulunmuyor.

    40 ve 44 mm olmak üzere iki farklı kasa boyutuyla gelen Apple Watch SE, bağlantı tarafında da GPS ve GPS + Hücresel dolmak üzere iki farklı opsiyon sunuyor. 50 metreye kadar suya dayanıklı olan bu kasa, 7000 serisi alüminyumdan üretiliyor.

    Apple'dan uygun fiyatlı akıllı saat: Apple Watch SE
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    Donanım

    Apple Watch Series 3 ila Apple Watch Series 5 arasında bir yere konuşlanan akıllı saate, 64 bit çift çekirdekli işlemciye sahip S5 çipi güç veriyor. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 18 saate kadar kullanım süresi vaat eden bataryadan temin eden Apple Watch SE, hafıza tarafında ise 32 GB kapasiteli depolama birimine ev sahipliği yapıyor.

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    Sağlık özellikleri

    Öne çıkan sağlık özellikleri arasında uyku takibi, menstrüel döngü takibi ve nabız ölçümü gibi özellikler bulunan Apple Watch SE; mevcut Apple Watch modellerinde bulunan tüm egzersiz programlarını destekliyor. Bununla birlikte Apple Fitness+ abonelik hizmetiyle birlikte birçok egzersiz hareketini animasyonlarla gösterebilen akıllı saat, bu egzersizler sırasında yaktığınız kaloriyi de hesaplayabiliyor.

    Teknik özellikler

      40 mm 44 mm
    Ekran 1.1 inç sürekli açık özelliğine sahip LTPO OLED panel, 324 x 394 piksel çözünürlük 1.5 inç sürekli açık özelliğine sahip LTPO OLED panel, 368 x 448 piksel çözünürlük
    Boyut ve ağırlık
    • Yükseklik: 40 mm
    • Genişlik: 34 mm
    • Kalınlık: 10,4 mm
    • Kasa ağırlığı: 30,49 g

    (Alüminyum kasalı modele ait verilerdir.)
    • Yükseklik: 44 mm
    • Genişlik: 38 mm
    • Kalınlık: 10,4 mm
    • Kasa ağırlığı: 36,20 g

    (Alüminyum kasalı modele ait verilerdir.)
    Çip

    64 bit çift çekirdekli işlemciye sahip S5

    64 bit çift çekirdekli işlemciye sahip S5
    Hafıza 32 GB 32 GB
    Pil süresi 18 saate kadar 18 saate kadar
    Bağlantı seçenekleri

    802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 5.0, GPS/GNSS, yerleşik pusula, eSIM (yalnızca hücresel bağlantılı modelde)

    		 802.11b/g/n/ 5 GHz, Bluetooth 5.0, GPS/GNSS, yerleşik pusula, eSIM (yalnızca hücresel bağlantılı modelde)
    Sensörler Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop
    Renk seçenekleri Gümüş, uzay grisi, altın Gümüş, uzay grisi, altın

    Apple Watch SE Türkiye fiyatı

    Türkiye'de yalnızca GPS versiyonuyla satışa sunulacak olan Apple Watch SE'nin kasa boyutuna göre Türkiye fiyatları şu şekilde:

    • 40 mm kasalı model: 2.699 TL
    • 44 mm kasalı model: 2.949 TL



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    Yaxis (Yasin ) 2 sa. en beğenilen
    Ya ilk bizde haberi çıksın diye bir tarafınızı yırtıp paldır küldür haber yazıyorsunuz, imla yerde sürünüyor. Fiyat desen haberimizde yer alıyor deyip daha sonra haber sonunda xx TL yazıyorsunuz.. Aldınız tıkları şuan... Takipçilerinizin güvenini de alıp götürdüğünüz gibi götürün tıklarınızı.. Tabi reklam engelleyicilerden ne kadar götürebiliyorsanız..
    Ya ilk bizde haberi çıksın diye bir tarafınızı yırtıp paldır küldür haber yazıyorsunuz, imla yerde sürünüyor. Fiyat desen haberimizde yer alıyor deyip daha sonr...
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    Yanıtla +32
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 2 sa. (düzenlendi)
    200x15 = 3000 tl

    Teknoloji elektronik ürünlerde 15 ile çarpmayı öğrenemediniz hala
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xtrud (Harun Yahya) 1 sa.
    16 saat pil ömrü mü? 24 saati çıkaramayan akıllı saat yapmışlar harika hemde 2000+ fiyata
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 sa.
    Bu mu uygun :D
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    djoguzhan55 (Oğuzhan ) 2 sa.
    200 dolar bile 1500TL yaparken vergisi ıvırı zıvırı derken 2000e yaklaşır 3lerin fiyatı düşsünde 3 alalım bari.
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    shadymarsh (Halim Samet) 2 sa. (düzenlendi)
    Watch SE lansmanda 279$ olarak duyurulmamış mıydı ? 199$ nereden çıktı, 40mm versiyon mu?
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    SAITAMA 2 sa.
    Tahminim 2499 TL den başlar.
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 2 sa. (düzenlendi)
    200x15 = 3000 tl

    Teknoloji elektronik ürünlerde 15 ile çarpmayı öğrenemediniz hala
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 sa. bio technolog
    Vergi yoksa x10

    Ekstra vergi varsa x15..20..25
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    kwap 2 sa. yeni yorumcu
    boşa heveslenmeyin 200 dolar bile 1500 lira civarındayken canım ülkeme vereceğimiz vergiyle 2000tl+ olur
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    marakku (Oğuz Marakku) 2 sa.
    az sabredin guncellerler adamların ekmeği de burdan işte alışın artık
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    nako8 (Okan AYDIN) 2 sa.
    Cok uygun(!)
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    2jz1993 (Eren Acar) 2 sa.
    Kaç tl ye gelir acaba ?
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    4382 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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