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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tüm iPhone 12 modellerinin fiyatları, çok güvenilir bir kaynak tarafından sızdırıldı

    Bu yıl tanıtımı yapılacak dört iPhone 12 modelinin de fiyatları sızdırıldı. Tüm modeller 5G desteğiyle gelecekken, en ucuz model iPhone 11'den daha düşük fiyat etiketiyle gelecek. İşte fiyatlar!
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    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Tüm iPhone 12 modellerinin fiyatları, çok güvenilir bir kaynak tarafından sızdırıldı
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    Konu Apple olunca isabetli sızıntıları ve tutarlı tahminleriyle gündeme gelen teknoloji analisti Jon Prosser, Eylül ayında duyurulması beklenen iPhone 12 serisinin fiyatlarını sızdırdı. 

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    Daha önce yeni iPhone SE'nin özelliklerini, fiyatını ve çıkış tarihini sızdıran Jon Prosser; iPhone 12 modellerinin fiyatını, iPhone SE ile ilgili bilgileri aldığı kaynaktan öğrendiğini belirtiyor. 

    iPhone 12 modellerinin fiyatı ne kadar olacak?

    Bütün modellerin 5G bağlantısıyla geleceğini açıklayan Prosser, bu yıl dört farklı iPhone 12 modelinin piyasaya sürüleceğini söylüyor. Bu modellerin fiyatları ise şu şekilde olacak:

    • 5.4 inç ekranlı iPhone 12 - 649$
    • 6.1 inç ekranlı iPhone 12 - 749$
    • 6.1 inç ekranlı iPhone 12 Pro - 999$
    • 6.7 inç ekranlı iPhone 12 Pro Max - 1099$

    6.1 inç ekranlı iPhone 12; geçtiğimiz yıl duyurulan iPhone 11'in devam modeli olurken, bu yılseriye daha küçük ekranlı bir model daha eklenecek. Ayrıca Pro Max modelinin ekranı da 0.2 inç daha büyük olacak.



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