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    Apple'dan kullanıcıları kızdıracak watchOS 27 açıklaması!

    watchOS 27 ile Apple Watch tarihinde bir ilk yaşandı ve Apple en pahalı Watch Ultra'nın da dahil olduğu beş modele birden yeni güncellemeyi vermeyeceğini açıkladı. Peki, bu karar neden alındı?

    apple watchos 27 desteklemeyen modeller açıklama Tam Boyutta Gör
    Apple Watch Series 6, 7, 8, SE 2 ve Apple Watch Ultra, watchOS 27 güncellemesini almayacak, bundan sonra yalnızca temel güvenlik güncellemelerini alacak. Bu güncellemeyle Apple, ürün serisinde bir ilki yaptı ve tek bir yazılım güncellemesiyle üç yıllık cihaz desteğini fiilen sonlandırdı. Peki, neden? Apple Watch ve Sağlık Ürün Pazarlama Müdürü Cait Dooley, verdiği bir röportajda watchOS 27 uyumluluğu hakkında merak edilenleri yanıtladı.

    Siri AI, dokunma hareketi ve diğer yeni özellikler için 5 Apple Watch modeli feda edildi!

    watchOS 27, Apple Watch Series 6, Series 7 ve Series 8’e desteği sonlandırıyor. Ayrıca Apple Watch SE (2. nesil) ve birinci nesil Apple Watch Ultra'nın desteğini de kesiyor. Dooley'e göre bu karar, kullanıcıların hangi Apple Watch modelini kullandıklarına bakılmaksızın en iyi deneyime sahip olmalarını sağlamak amacıyla alındı. Bu yıl, bu durum uyumluluk konusunda bazı kısıtlamalar yapılması anlamına geliyordu.

    En iyi deneyim için!

    Ancak Dooley, eski Apple Watch modellerine sahip kullanıcıların cihazlarını iOS'un daha yeni sürümlerini çalıştıran iPhone’la eşleştirmeye devam edebileceklerini vurguladı: “Tüm platformlarımızda her yazılım sürümünde, her zaman en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak istiyoruz, bu nedenle gücü ve performansı önceliklendiriyoruz. Siri AI’ın yetenekleri ve yeni dokunma hareketi de dahil olmak üzere watchOS'taki harika yeni özellikler, Apple Watch Series 9 ve daha yeni modeller, Ultra 2 ve sonraki modeller ve SE 3'teki işlem gücüyle en iyi şekilde çalışıyor. Eski cihazlar, en son yazılımı çalıştıran iPhone'larla eşleştirilebilecek ve güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek, böylece kullanıcılar harika Apple Watch deneyimine sahip olmaya devam edebilecek.

    watchOS 27, yeni Siri AI (ayrı uygulamasıyla birlikte), sık kullanılan uygulamara daha hızlı erişmeyi mümkün kılan yeni dinamik uygulama ızgarası, Workout Buddy'de iyileştirmeler ve daha fazlasını getiriyor. watchOS 27 ile Apple Watch’lara gelen tüm yeni özelliklere, yeniliklere buradan ulaşabilirsiniz. watchOS 27 şu anda geliştiriciler için beta sürümde, resmi sürümün sonbaharda yayınlanmasından önce önümüzdeki ay genel beta sürümünün yayınlanması bekleniyor.

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    H
    hasandemirrr 1 gün önce

    çok güzel

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