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    Apple Watch Ultra 4, bu yıl geliyor: Serideki en farklı model olacak!

    Apple, iPhone 18 Pro ve ilk katlanır iPhone Ultra modeliyle birlikte yeni Apple Watch'ları tanıtacak. Apple Watch Ultra 4'ün şimdiye kadarki en farklı Ultra modeli olacağı söyleniyor.

    Apple Watch Ultra 4 bu yıl yeni tasarım Tam Boyutta Gör
    Gurman, iPhone 18 Pro, 18 Pro Max ve ilk katlanabilir iPhone modeli de dahil olmak üzere Apple'ın yılın geri kalanına yönelik ürün yol haritasını paylaştı. Gurman, yeni iPhone’larla birlikte Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 modelinin de bu yıl piyasaya sürüleceğini söylüyor.

    Beklenen yeni tasarım Watch Ultra 4 ile geliyor

    Apple her yıl yeni bir Apple Watch Ultra modeli piyasaya sürmedi. 2022’de ilk Apple Watch Ultra modeli tanıtıldı. 2023'te Watch Ultra 2 geldi. Apple, 2024’te yeni bir model çıkarmak yerine yalnızca siyah renk seçeneği ekledi, temel donanımı aynı bıraktı. Watch Ultra 3 2025'te aynı tasarım ancak donanım iyileştirmeleriyle geldi. Üç nesil tasarımı koruduğundan, bu yıl gerçek bir yenileme bekleniyor. Peki, bu yılki modelden ne bekliyoruz?

    Siyah kaplama eklenmesi dışında, Apple Watch Ultra'nın tasarımı büyük ölçüde aynı kaldı. iPhone'un aksine, Apple akıllı saat tasarımını o kadar sık ​​yenilemiyor. Normal Apple Watch serisi, tasarımını uzun bir süre korudu. Ancak bu, Apple Watch Ultra 4 ile değişebilir.

    Mayıs ayında DigiTimes'tan gelen bir raporda, saatin tamamen yeniden tasarlandığı öne sürülmüştü. Maalesef, nasıl görüneceğinden emin değiliz. Ultra modelinin belirleyici özelliklerinden biri, normal seriden daha büyük olması. Ayrıca titanyum ve seramikten yapılmış bir gövdeye sahip ve daha sağlam hissi veriyor.

    Apple Watch Ultra beklenen özellikleri

    • Yeni tasarım
    • Daha hızlı S11 çip veya daha yeni bir çip
    • Touch ID
    • Yeni sağlık sensörleri
    • Daha uzun pil ömrü
    • Yeni uydu özellikleri
    • Yeni saat kadranları
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    H
    hasandemirrr 5 gün önce

    çok güzel

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