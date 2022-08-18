Apple Watch Series 3'e özel güncelleme: Yeniden başlatma hatası giderildi

Apple, Çarşamba günü iPhone’lar için iOS 15.6.1, Mac’ler için 12.5.1 güncellemesini yayınladı. Güncellemeler, yeni özellikler veya büyük değişiklikler getirmiyor. Safari’deki kritik güvenlik açığını da kapatan acil yayınlanmış yazılım güncellemelerinin yanında Apple Watch 3 kullanıcıları için bir güncelleme yayınlandı.

Apple Watch sorunları ve çözümü 1 ay önce eklendi

Sürüm notlarına göre, watchOS 8.7.1 güncellemesi ile Apple Watch 3’ün beklenmedik şekilde yeniden başlatılmasına neden olan bir hata düzeltildi.

watchOS 8.7.1 güncellemesi, yalnızca Apple Watch Series 3’e yüklenebiliyor. Apple Watch Series 4 ve daha yeni modeller için bu güncelleme görünmüyor. Apple Güvenlik Güncellemeleri sayfasına göre, watchOS 8.7.1, Apple Watch Series 3 kullanıcılarını etkileyen hatayı düzeltmek dışında herhangi bir değişiklik getirmiyor.

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iPhone ve Mac'ler için acil güvenlik güncellemesi yayınlandı

Apple, iOS 15.6.1 ve macOS Monterey 12.5.1 güncellemesiyle, üçüncü parti uygulamaların çekirdek ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütmesine izin veren bir güvenlik açığını kapattı. Safari’nin web motoru WebKit’te bulunan başka bir güvenlik açığı da güncellemeyle birlikte giderildi. Bu güvenlik açıkları, hem iPhone hem de Mac kullanıcılarını etkiliyor.

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Apple Watch Haberleri

Apple Watch Series 3'e özel watchOS 8.7.1 güncellemesi yayınlandı