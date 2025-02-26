Apple'ın en pahalı saati yenileniyor: İşte Apple Watch Ultra 3'ün beklenen özellikleri

Tam Boyutta Gör Apple Watch Ultra 3 modelinin Watch Series 10 ile birlikte tanıtılması bekleniyordu ancak Apple, Watch Ultra 2’nin siyah modelini tanıtarak hayal kırıklığı yarattı. Muhtemelen iPhone 17 serisiyle gelecek yeni Apple Watch Ultra, tasarım değişikliği sunmayacak ancak bir dizi önemli iyileştirme ve yeni özellikle gelmesi bekleniyor.

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Yüksek tansiyon tespiti

Apple Watch Ultra 3, hipertansiyon tespiti yapabilen ilk Apple Watch modeli olabilir. Söylentilere göre bu özellik, tam sistolik ve diyastolik kan basıncı ölçümleri sağlamayacak; bunun yerine kullanıcının kan basıncının yukarı doğru eğilim gösterip göstermediğini takip edecek ve hipertansiyon tespit edilirse bir uyarı gönderecek.

Yüksek tansiyon genellikle önemli ölçüde ilerleyene kadar çok az belirti gösteriyor. Apple Watch ile erken teşhis hayat kurtarabilir. Apple Watch halihazırda atriyal fibrilasyonu veya düzensiz kalp atışını tespit etme yeteneğine sahip. Ayrıca kandaki oksijeni ölçebiliyor.

Daha hızlı daha parlak ekran

Apple Watch Series 10, LTPO3 OLED her zaman açık retina ekranla geliyor. Ancak, mevcut Watch Ultra, LTPO2 teknolojisine sahip. LTPO3, Series 10'a her zaman açık modda daha hızlı yenileme hızı sağlıyor. Apple Watch 10'da geniş açılı OLED bulunuyor; bu, açılı bakıldığında saatin ekranının %40'a kadar daha parlak görünmesini sağlıyor. Apple Watch Ultra 3'ün bu iki ekran geliştirmesini de alması kaçınılmaz görünüyor.

Yeni çip

Mevcut Apple Watch Ultra, S9 çipine sahip. Apple, Series 10 ile S10 çipini tanıttı. S10, S9'dan daha güçlü olmasa da daha kompakt. Daha yeni çip, Ultra'nın içinde daha büyük bir pil gibi diğer bileşenler için biraz dahili alan açacaktır. Apple Watch Ultra 3, daha güçlü ve yeni yerleşik özellikler sunan S11 işlemciyle gelebilir.

Uydu bağlantısı

Uydu bağlantısı, şu anda iPhone’a özel bir iletişim. Ancak, Apple Watch Ultra 3 ile saatlere de gelebilir. Bu özellik, Apple Watch Ultra kullanıcılarının bir uydu ağına bağlanarak hücresel ağ ve Wi-Fi bağlantısının sağlanamadığı durumlarda mesaj göndermelerini sağlayacak. iPhone’lar için uydu bağlantısı özelliğiyle başta yalnızca acil durum mesajı gönderilebiliyordu ancak Apple iOS 18 ile kullanıcıların herkese mesaj göndermesine izin verecek şekilde ayarladı.

Apple Watch Ultra, daha çok yürüyüşçülere, dalgıçlara ve maceracılara yönelik olduğundan cihaz için uydu bağlantısı, hücresel bağlantının olmadığı yerlerde aktiviteler için başka bir güvenlik katmanı ekleyecek. Uydu bağlantı özelliği Türkiye’de aktif olmamakla birlikte, tüm iPhone'lar iki yıllık ücretsiz uydu bağlantısıyla geliyor. Muhtemelen bu teklif, Apple Watch Ultra için de geçerli olacak.

5G bağlantı

Apple’ın yeni Watch Ultra modelinde Qualcomm modemi kullanmayacağı söyleniyor. Yalnız şirketin iPhone 16e ile tanıtılan Apple C1 modem veya başka bir özel Apple çipi kullanması beklenmiyor, yalnızca Qualcomm yerine MediaTek’i tercih edebilir. MediaTek, 5G modemleri tasarlayabilen birkaç şirketten biri.

MediaTek’in modem çipi, standart 5G hızlarına ihtiyaç duymayan bağlı cihazlar ve giyilebilir cihazlar için tasarlanmış bir 5G hizmeti olan 5G RedCap desteği ekliyor. Mevcut hücresel Apple Watch modelleri, Apple'ın 2020'den beri iPhone'larda 5G sunmasına rağmen hâlâ 4G LTE kullanıyor.

Yeniden tasarlanmış arka yüz ve daha hızlı şarj

Apple Watch Series 10, daha büyük şarj bobini ve entegre antenle tamamen yeniden tasarlanmış bir metal arka yüz tanıttı. Apple Watch Ultra ise metal yerine seramik ve safir kristal arka yüze sahip. Watch Ultra 3'ün daha yeni, Series 10 tarzı arka kasa tasarımını alması muhtemel görünüyor. Bu, saatin hücresel bağlantı performansını artıracak, daha hızlı şarj sağlayacak. Series 10, 30 dakikada %80'e kadar şarj olurken, daha eski arka tasarımlı Apple Watch Ultra 2'nin %80'e kadar şarj olması 60 dakika sürüyor.

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