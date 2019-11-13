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    Apple Watch Series 6'nın suya karşı direnci yüksek olacak

    Teknoloji devi Apple, ikinci nesil akıllı saat modeli olan Apple Watch Series 2'den beri sunduğu su geçirmezlik özelliğini, önümüzdeki yıl piyasaya sunacağı modellerde daha da güçlendirecek.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple Watch Series 6'nın suya karşı direnci yüksek olacak
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    Apple Watch Series 2 akıllı saat modeli piyasaya ilk sürüldüğünde, Apple bu modele suya karşı dayanıklılık özelliği kazandırmıştı. Güvenilir analistlerden Ming-Chi Kuo, şirketin önümüzdeki yıl piyasaya süreceği Apple Watch Series 6 modellerinde, cihazların suya karşı dayanıklılık direncini yükselteceğini belirtiyor.

    Raporda başka detaylar da mevcut

    Bu geliştirmenin nasıl olacağı tam olarak belirtilmemiş olsa da, Apple Watch Series 2 modellerindeki 50 metreye kadar su geçirmez özelliğinin, yeni modellerde daha da ileri seviyelere çekileceğini tahmin etmek mümkün. Bu da dalış yapmayı seven kullanıcıların, artık saatlerini kollarından çıkarmalarına gerek kalmayacağı anlamına geliyor. Ming-Chi Kuo'nun raporunda başka detaylara da yer verilmiş.

    Apple Watch Series 6'nın suya karşı direnci yüksek olacak
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    Tüm bunlara ek olarak Apple Watch Series 6'nın kablosuz bağlantı özelliklerinde de büyük oranda iyileştirmeler yapılarak, performansının arttırılacağı ifade ediliyor. Kuo'nun tahminlerinin büyük oranda gerçekleştiğini göz önüne alacak olursak, bu iddiaların doğruluk ihtimalinin de yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak, Apple Watch Series 6'nın 2020 iPhone modelleriyle birlikte piyasaya sürülmesinin beklendiğini de belirtelim.



    https://www.macrumors.com/2019/11/11/apple-watch-series-6-faster-chip-kuo/ Yorum Yaz
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    onboardx 2 gün
    Pil sorun
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    sis651 4 gün
    Yahu Apple, sen akıllı saatsin. Akıllı fonksiyonlarınla satış yapacağına işin spor tarafından yaklaşırsan garip bir hal alıyorsun. Apple Watch mı, Garmin Venu mu alayım diye soruyorsa kullanıcılar kendini ciddi şekilde tanıtamamışsın demektir. Bir de batarya ömrünü geliştirmeden ve Android ile uyumun da iyi olmadan çok bir şeyler bekleme. Akıllı saat olarak Apple Watch'a saygı duyarım, hatta alasım bile gelir. Ancak işin spor tarafını da buna yaptırmam, Garmin saatimi bir bileklikle değiştirir, o kısmı yine orada yaparım. Ancak batarya ve iPhone gereksinimi ile de alacağım yok uzun vadede.
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    joven 1 hf.
    Apple Watch’da pil ciddi bir sorun teşkil ediyor buna bir çözüm getirmedikten sonra su geçirmez olması çokta bir anlam ifade etmiyor.
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    Ussuz 1 hf.
    Saatin kordonunu içi pillerden oluşan bir kayış olarak tasarlasalar on numara olur
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    S3thdrift 1 hf. Ussuz
    Yapılmışı var :)
    sony.co.uk/...
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    Doanc4n 1 hf.
    Apple Watch Pro :D
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    oray 1 hf.
    önce pili bi çözseydiniz. her gün bir saat şarj mı edilir.
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