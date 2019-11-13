Apple Watch Series 6'nın suya karşı direnci yüksek olacak

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Apple Watch Series 2 akıllı saat modeli piyasaya ilk sürüldüğünde, Apple bu modele suya karşı dayanıklılık özelliği kazandırmıştı. Güvenilir analistlerden Ming-Chi Kuo, şirketin önümüzdeki yıl piyasaya süreceği Apple Watch Series 6 modellerinde, cihazların suya karşı dayanıklılık direncini yükselteceğini belirtiyor.

Raporda başka detaylar da mevcut

Bu geliştirmenin nasıl olacağı tam olarak belirtilmemiş olsa da, Apple Watch Series 2 modellerindeki 50 metreye kadar su geçirmez özelliğinin, yeni modellerde daha da ileri seviyelere çekileceğini tahmin etmek mümkün. Bu da dalış yapmayı seven kullanıcıların, artık saatlerini kollarından çıkarmalarına gerek kalmayacağı anlamına geliyor. Ming-Chi Kuo'nun raporunda başka detaylara da yer verilmiş.

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Tüm bunlara ek olarak Apple Watch Series 6'nın kablosuz bağlantı özelliklerinde de büyük oranda iyileştirmeler yapılarak, performansının arttırılacağı ifade ediliyor. Kuo'nun tahminlerinin büyük oranda gerçekleştiğini göz önüne alacak olursak, bu iddiaların doğruluk ihtimalinin de yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak, Apple Watch Series 6'nın 2020 iPhone modelleriyle birlikte piyasaya sürülmesinin beklendiğini de belirtelim.

https://www.macrumors.com/2019/11/11/apple-watch-series-6-faster-chip-kuo/