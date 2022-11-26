Apple Watch Ultra'nın safir kristal camı Galaxy Watch 5'ten daha kolay çiziliyor

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YouTuber Zack Nelson (JerryRigEverything) Samsung Galaxy Watch 5, Apple Watch Ultra ve Garmin Fenix 7 Sapphire Solar akıllı saatleri koruyan camların dayanıklılığını karşılaştırmaya karar verdi. Her üç cihazın üreticileri de "ultra dayanıklı safir cam" kullandığını iddia ediyor.

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Nelson, sıradan temperli camın Mohs ölçeğinde 6 veya daha yüksek sertlik derecesine sahip bir nesne ile çizildiğini ancak buna karşın safir camın (ne kadar saf olduğuna bağlı olarak) 8. hatta 9. seviyede çizilebildiğini belirtti.

Safir cam kullandıkları doğrulandı

Ünlü YouTuber malzemelerin termal iletkenliğini değerlendiren bir mücevher dedektörü kullanarak, üç modelin de gerçekten safir kristal kaplama kullandığını tespit etti. Ancak her akıllı saatin hasar testi farklı sonuçlar ortaya çıkardı:

Samsung Galaxy Watch 5: Mohs ölçeğine göre 6. ve 7. seviyelerde neredeyse fark edilmeyen çizikler, 8. seviyede ciddi çizikler

Mohs ölçeğine göre 6. ve 7. seviyelerde neredeyse fark edilmeyen çizikler, 8. seviyede ciddi çizikler Garmin Fenix 7 Sapphire Solar: 8. seviyede ciddi çizikler

8. seviyede ciddi çizikler Apple Watch Ultra: 6. ve 7. seviyelerde gözle görülür çizikler, 8. seviyede ciddi çizikler.

JerryRigEverything, Apple Watch Ultra'nın cam hasarına karşı nispeten zayıf korumasının, safirdeki safsızlıklardan veya cilalama sorunlarından kaynaklandığını düşünüyor.

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