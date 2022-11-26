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    Apple Watch Ultra'nın safir kristal camı Galaxy Watch 5'ten daha kolay çiziliyor

    Apple'ın ultra dayanıklı yeni akıllı saati ünlü YouTuber Zack Nelson tarafından test edildi. Apple Watch Ultra'nın safir kristal ekran camı Galaxy Watch 5'ten daha dirençsiz çıktı.
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    Apple Watch Ultra'nın safir kristal camı rakiplerinden daha kolay Tam Boyutta Gör

    YouTuber Zack Nelson (JerryRigEverything) Samsung Galaxy Watch 5, Apple Watch Ultra ve Garmin Fenix 7 Sapphire Solar akıllı saatleri koruyan camların dayanıklılığını karşılaştırmaya karar verdi. Her üç cihazın üreticileri de "ultra dayanıklı safir cam" kullandığını iddia ediyor.

    Nelson, sıradan temperli camın Mohs ölçeğinde 6 veya daha yüksek sertlik derecesine sahip bir nesne ile çizildiğini ancak buna karşın safir camın (ne kadar saf olduğuna bağlı olarak) 8. hatta 9. seviyede çizilebildiğini belirtti.

    Safir cam kullandıkları doğrulandı

    Ünlü YouTuber malzemelerin termal iletkenliğini değerlendiren bir mücevher dedektörü kullanarak, üç modelin de gerçekten safir kristal kaplama kullandığını tespit etti. Ancak her akıllı saatin hasar testi farklı sonuçlar ortaya çıkardı:

    • Samsung Galaxy Watch 5: Mohs ölçeğine göre 6. ve 7. seviyelerde neredeyse fark edilmeyen çizikler, 8. seviyede ciddi çizikler
    • Garmin Fenix 7 Sapphire Solar: 8. seviyede ciddi çizikler
    • Apple Watch Ultra: 6. ve 7. seviyelerde gözle görülür çizikler, 8. seviyede ciddi çizikler.

    JerryRigEverything, Apple Watch Ultra'nın cam hasarına karşı nispeten zayıf korumasının, safirdeki safsızlıklardan veya cilalama sorunlarından kaynaklandığını düşünüyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 15 saat önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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