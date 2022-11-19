Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple kullanıcıları iPhone tasarımından sıkıldı: iPhone 15'te yeni tasarım isteniyor

    ABD'de düzenlenen bir anket Apple kullanıcılarının iPhone 15'te en çok yeni tasarım görmek istediklerini ortaya koydu. Kullanıcılar ayrıca kulaklık ve şarj cihazının kutuya geri dönmesini umuyor.
    2

    Apple kullanıcıları iPhone 15'te yeni tasarım görmek istiyor Tam Boyutta Gör

    Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.500'den fazla iPhone sahibinin katıldığı bir anket düzenlendi. SellCell tarafından yürütülen araştırmada kullanıcıların üçte birinden fazlası (%35.2) iPhone 15'te en çok yeni bir tasarım görmek istediklerini belirttiler.

    Beklenti açısından ikinci sırada %30.3 oranla yeni renk seçenekleri yer aldı. Amerikalıların %28.8'i Apple'ın 2023 yılında akıllı telefon kutularına EarPods kulaklık ve şarj cihazı gibi aksesuarları yeniden dahil etmesini umduğunu ifade etti.

    Apple kullanıcıları iPhone 15'te yeni tasarım görmek istiyor Tam Boyutta Gör

    Mini versiyonu dönsün isteyenler var

    Kullanıcıların neredeyse dörtte birlik kısmı (%23.9) iPhone 15'te periskop kamera görmek istiyor. Yaklaşık %23.6'sı Touch ID seçeneğinin Apple akıllı telefonlarına geri dönmesi yönünde oy kullandı. Katılımcıların beşte biri (%20.3) ise Apple'ın Lightning'den USB-C arayüzüne geçmesini istedi.

    Apple kullanıcıları iPhone 15'te yeni tasarım görmek istiyor Tam Boyutta Gör

    Apple kullanıcılarının iPhone 15 ile ilgili beklentileri arasında tüm seri için Dynamic Island desteğinin yanı sıra mini versiyonun geri dönüşü de yer alıyor. Bu seçenekler sırasıyla katılımcıların %11.7'si ve %8.5'i tarafından oylandı.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2022/11/18/iphone-15-redesign-tops-users-wish-lists/ https://www.sellcell.com/blog/iphone-user-survey-2022-will-iphones-be-on-this-years-christmas-list/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    23 Kişi Okuyor (0 Üye, 23 Misafir) 1 Masaüstü 22 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5872 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iphone 15, Teknoloji Haberleri ve
    3 etiket daha Mobil Teknolojiler iPhone Apple
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili112b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı322b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız