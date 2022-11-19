Apple kullanıcıları iPhone tasarımından sıkıldı: iPhone 15'te yeni tasarım isteniyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.500'den fazla iPhone sahibinin katıldığı bir anket düzenlendi. SellCell tarafından yürütülen araştırmada kullanıcıların üçte birinden fazlası (%35.2) iPhone 15'te en çok yeni bir tasarım görmek istediklerini belirttiler.
Beklenti açısından ikinci sırada %30.3 oranla yeni renk seçenekleri yer aldı. Amerikalıların %28.8'i Apple'ın 2023 yılında akıllı telefon kutularına EarPods kulaklık ve şarj cihazı gibi aksesuarları yeniden dahil etmesini umduğunu ifade etti.
Mini versiyonu dönsün isteyenler var
Kullanıcıların neredeyse dörtte birlik kısmı (%23.9) iPhone 15'te periskop kamera görmek istiyor. Yaklaşık %23.6'sı Touch ID seçeneğinin Apple akıllı telefonlarına geri dönmesi yönünde oy kullandı. Katılımcıların beşte biri (%20.3) ise Apple'ın Lightning'den USB-C arayüzüne geçmesini istedi.
Apple kullanıcılarının iPhone 15 ile ilgili beklentileri arasında tüm seri için Dynamic Island desteğinin yanı sıra mini versiyonun geri dönüşü de yer alıyor. Bu seçenekler sırasıyla katılımcıların %11.7'si ve %8.5'i tarafından oylandı.Kaynakça https://www.macrumors.com/2022/11/18/iphone-15-redesign-tops-users-wish-lists/ https://www.sellcell.com/blog/iphone-user-survey-2022-will-iphones-be-on-this-years-christmas-list/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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