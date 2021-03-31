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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, WWDC 2021 etkinliğinin tarihini duyurdu: Neler bekleniyor?

    Apple'ın bu yıl düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın tarihi belli oldu. Geçen yıl koronavirüs nedeniyle dijital olarak gerçekleştirilen etkinlik bu yıl da internet üzerinden yayınlanacak.
    31 Mart 2021, 18:00 (2 sa.)
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple, WWDC 2021 etkinliğinin tarihini duyurdu: Neler bekleniyor?
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    Apple bu yılki Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın tarihini resmen duyurdu. WWDC 2021 etkinliği 7-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Hatırlayacağınız üzere geçen yıl koronavirüs nedeniyle dijital olarak gerçekleştirilmişti. Bu yaz da durum değişmeyecek, konferans internet üzerinden yayınlanacak.

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    Ayrıca Bkz. "Apple, Mac Pro'nun rendeye benzeyen tasarımını iPhone'larda kullanmayı planlıyor"

    Cupertinolu şirketin WWDC 2021 etkinliği kapsamında daha çok yazılım platformlarına odaklanması bekleniyor. Apple konferansta iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 ve tvOS 15'e ağırlık verecek. Şirket büyük olasılıkla bu işletim sistemlerinin beta sürümlerini aynı gün geliştiricilere sunacak.

    Apple, WWDC 2021 etkinliğinin tarihini duyurdu: Neler bekleniyor?
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    Apple Glass mı geliyor?

    Şirket geçiş süreci devam ettiği için Apple Silicon işlemcili yeni bilgisayarlarından da bahsedebilir. Dünya Geliştiriciler Konferansı her ne kadar yazılım odaklı bir etkinlik olsa da Cupertinolu dev bazen donanım konusunda çeşitli sürprizler yapabiliyor. Apple, 2017'deki geliştirici konferansında yeni iMac,10.5 inç iPad Pro ve HomePod akıllı hoparlörünü duyurmuş, 2019'da ise yeni nesil Mac Pro'yu tanıtmıştı.

    WWDC 2021 için yayınlanan görselde gözlük takan bir emoji karakterine yer verildiğini görüyoruz. Bazı kullanıcılar bunu Apple'ın akıllı gözlük duyuracağına dair bir ipucu olarak değerlendiriyor. Sonuçta, geliştiricilerin artırılmış gerçeklik (AR) tabanlı gözlük için uygulama ve oyun hazırlaması gerekecek.



    https://www.apple.com/newsroom/2021/03/apples-worldwide-developers-conference-is-back-in-its-all-online-format/
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    OLED Ekranlı Dijital Metre

    cocainbar 3 saat önce

    Insaatcilar almasin. Betona surte surte ebesinin agzina doner metre :D

    L
    lterlemez 1 gün önce

    Güzel fikir...

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    E Elektrikliarabasever 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sürekli gözlük takılmış insanlar ön planda tutulmuş ama tanıtır mı artık haziranda göreceğiz
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