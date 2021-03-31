Apple, Mac Pro'nun rendeye benzeyen tasarımını iPhone'larda kullanmayı planlıyor

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Apple'ın 2019 yılında tanıttığı yeni Mac Pro astonomik fiyatı ve görünümüyle adından oldukça fazla söz ettirmişti. Lansmanın ardından kullanıcılar bilgisayarın tasarımını dev bir rendeye benzetmiş ve bu durum özellikle sosyal medyada alay konusu olmuştu.

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Apple hava akışını en üst düzeye çıkaran ve sağlamlığı arttıran bu tasarımı diğer cihazlarında da kullanmak istiyor. Özellikle de iPhone'da. ABD Patent ve Marka Ofisi'ne (USPTO) yapılan bir patent başvurusu bu konuyla ilgili bazı önemli detayları açığa çıkardı.

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Her türlü cihazda kullanılması planlanıyor

Patent açıklamasında küre dizileri desenine sahip üç boyutlu kafes yapısından bahsediliyor. Görebildiğimiz kadarı ile iPhone'ların çerçeveleri ve arka paneli kafes şeklinde olacak. Şirket bu tasarımın hava akışını maksimize ederek cihazların yoğun çalışma koşullarında bile soğuk kalmalarını sağlayacağını düşünüyor.

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Patent başvurusunda yer alan görseller Apple'ın bu tasarımı iPhone, iPad ve Apple Watch dahil olmak üzere her türlü cihazda kullanmayı planladığını gösteriyor.

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Elbette ki patent başvurularının gerçeğe dönüşeceğine dair bir garanti yok. Cupertinolu devin rende tasarımını diğer cihazlarına taşıyıp taşımayacağını ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz. Bakalım şirket buna cesaret edebilecek mi?

https://pocketnow.com/apple-is-dreaming-about-an-iphone-with-the-mac-pros-cheese-grater-design

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