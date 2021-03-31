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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, Mac Pro'nun rendeye benzeyen tasarımını iPhone'larda kullanmayı planlıyor

    Apple'ın 2019 yılında duyurduğu Mac Pro'nun tasarımı dev bir rendeye benzetilmiş ve alay konusu olmuştu. Şirket bu tasarımı iPhone, iPad ve Apple Watch gibi diğer cihazlarında da kullanmayı planlıyor.
    31 Mart 2021, 13:00 (3 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple, Mac Pro'nun rendeye benzeyen tasarımını iPhone'larda kullanmayı planlıyor
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    Apple'ın 2019 yılında tanıttığı yeni Mac Pro astonomik fiyatı ve görünümüyle adından oldukça fazla söz ettirmişti. Lansmanın ardından kullanıcılar bilgisayarın tasarımını dev bir rendeye benzetmiş ve bu durum özellikle sosyal medyada alay konusu olmuştu.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 13 Pro Max, f/1.5 diyaframa sahip geniş açılı kamera ile gelecek"

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    Apple hava akışını en üst düzeye çıkaran ve sağlamlığı arttıran bu tasarımı diğer cihazlarında da kullanmak istiyor. Özellikle de iPhone'da. ABD Patent ve Marka Ofisi'ne (USPTO) yapılan bir patent başvurusu bu konuyla ilgili bazı önemli detayları açığa çıkardı.

    Apple, Mac Pro'nun rendeye benzeyen tasarımını iPhone'larda kullanmayı planlıyor
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    Her türlü cihazda kullanılması planlanıyor

    Patent açıklamasında küre dizileri desenine sahip üç boyutlu kafes yapısından bahsediliyor. Görebildiğimiz kadarı ile iPhone'ların çerçeveleri ve arka paneli kafes şeklinde olacak. Şirket bu tasarımın hava akışını maksimize ederek cihazların yoğun çalışma koşullarında bile soğuk kalmalarını sağlayacağını düşünüyor.

    Apple, Mac Pro'nun rendeye benzeyen tasarımını iPhone'larda kullanmayı planlıyor
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    Patent başvurusunda yer alan görseller Apple'ın bu tasarımı iPhone, iPad ve Apple Watch dahil olmak üzere her türlü cihazda kullanmayı planladığını gösteriyor.

    Apple, Mac Pro'nun rendeye benzeyen tasarımını iPhone'larda kullanmayı planlıyor
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    Elbette ki patent başvurularının gerçeğe dönüşeceğine dair bir garanti yok. Cupertinolu devin rende tasarımını diğer cihazlarına taşıyıp taşımayacağını ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz. Bakalım şirket buna cesaret edebilecek mi?



    https://pocketnow.com/apple-is-dreaming-about-an-iphone-with-the-mac-pros-cheese-grater-design
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    L
    lterlemez 1 gün önce

    Güzel fikir...

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    jem991 (Adnan Balcı) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten rende yapıyorlar yani
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    Whippoorwill 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bile bile lades.
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    Bloodin 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    "Telefonunuzu temizlemekte zorlanıyor musunuz? O deliklere doluşan yağı kiri pisliği temizleyip telefonunuzu ilk günkü mükemmel görünümüne mi kavuşturmak istiyorsunuz?

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    *Fiyatlara KDV dahil değildir.
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    kmlkszhacker 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yalan onlar inanma
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    197140emir (Dr Sherlock ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şakadır şaka
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ya telefon kalınlaşacak ya da suya dayanıklılığa elveda edecek. Pek muhtemel değil bence.
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    Mütercim Bey (F. Öz) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1 Nisan şakasıdır o
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