iOS18 ile mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebileceksiniz

İOS18 ve iPadOS 18'de Mesajlar uygulamasına yönelik çok sayıda harika güncelleme bulunuyor. Ancak belki de en pratik yeni seçenek mesajları gelecekteki bir tarih veya saat için planlama yeteneği olacak.

Mesajları planlama konusunda pratik çözüm

Gece geç saatte birisine mesaj atmak istediğiniz ancak zamanın uygunsuz olduğunu fark ettiğiniz bir anda bu güncelleme tam size göre olabilir. Yeni güncelleme ile bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

İşte gelecekteki bir kısa mesajı planlama adımları:

Yeni bir mesaj başlatarak veya mevcut bir mesaj dizisini açarak başlayın. Metin kutusunun solundaki + simgesine dokunun. Listenin altındaki Daha Fazla'ya dokunun. Daha Sonra Gönder'e dokunun. Mesajınızı yazmaya devam etmek için metin kutusuna döneceksiniz ancak mesajınızın hemen üzerinde tarih ve saati gösteren mavi bir saat simgesi görünecektir. Mesajın programlanan saatini değiştirmek için saat simgesine veya programı kaldırmak için X simgesine dokunun. Mesajınızı yazmayı bitirin ve her zamanki gibi göndermek için ok simgesine basın.

iOS 18, Mesajlara hızlı erişimli metin efektleri ekliyor 3 gün önce eklendi

iOS18 ve iPadOS 18'de Mesajlar uygulamasına yönelik düzinelerce eğlenceli güncelleme mevcut ve mesajları planlamak bunlardan yalnızca biri. Ayrıca mevcut mesajlara tepki vermek için kendi tercih ettiğiniz emojileri kullanma seçeneğini de kullanabilirsiniz. Resmi kullanım için sonbahara kadar beklemek istemiyorsanız beta sürümü hemen yükleyebilirsiniz.

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