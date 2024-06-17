iOS18 ile mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebileceksiniz

Mesajları planlama konusunda pratik çözüm
Gece geç saatte birisine mesaj atmak istediğiniz ancak zamanın uygunsuz olduğunu fark ettiğiniz bir anda bu güncelleme tam size göre olabilir. Yeni güncelleme ile bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.
İşte gelecekteki bir kısa mesajı planlama adımları:
- Yeni bir mesaj başlatarak veya mevcut bir mesaj dizisini açarak başlayın.
- Metin kutusunun solundaki + simgesine dokunun.
- Listenin altındaki Daha Fazla'ya dokunun.
- Daha Sonra Gönder'e dokunun.
- Mesajınızı yazmaya devam etmek için metin kutusuna döneceksiniz ancak mesajınızın hemen üzerinde tarih ve saati gösteren mavi bir saat simgesi görünecektir.
- Mesajın programlanan saatini değiştirmek için saat simgesine veya programı kaldırmak için X simgesine dokunun.
- Mesajınızı yazmayı bitirin ve her zamanki gibi göndermek için ok simgesine basın.
iOS18 ve iPadOS 18'de Mesajlar uygulamasına yönelik düzinelerce eğlenceli güncelleme mevcut ve mesajları planlamak bunlardan yalnızca biri. Ayrıca mevcut mesajlara tepki vermek için kendi tercih ettiğiniz emojileri kullanma seçeneğini de kullanabilirsiniz. Resmi kullanım için sonbahara kadar beklemek istemiyorsanız beta sürümü hemen yükleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.