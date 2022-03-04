Apple, 2022'de çıkaracağı cihazlar için çok sayıda Mini LED ekran sipariş etti

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Apple, Mini LED ekran siparişlerini artırdı ve talebi karşılamaya yardımcı olması için tedarik zincirine yeni üreticiler ekledi. Yeni panellerin, şirketin 2022 yılı içinde piyasaya sürmesi planlanan yeni cihaz serisi için olduğu söyleniyor.

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Apple son zamanlarda, bazı ürünlerinde Mini LED paneller kullanmaya başladı. Buna Pro Display XDR monitör, 12.9 inç iPad Pro ve birinci sınıf MacBook Pro dahil. Şirketin şimdi, 2022'de piyasaya sürülecek gelecekteki ürünleri için Mini LED kullanımını genişletmeye devam etmesi bekleniyor. Bu cihazlar, yeni 11 inç iPad Pro, 27 inç iMac Pro, yeni ve yeniden tasarlanmış MacBook Air ve daha fazlasını içerebilir.

Apple'ın Mini LED ekran talebi artmaya devam edecek

Şu anda Tayvanlı tedarikçi Epistar, iPhone üreticisi için Mini LED çiplerinin ana tedarikçisi konumunda. Ancak Apple, bu görüntüleme teknolojisini kullanan cihazların sayısını artırdıkça, ek tedarikçilerle anlaşmak istiyor. Sektörün önde gelen yayınlarından DigiTimes, yeni tedarikçilerin, mevcut fiyatlardan önemli ölçüde daha düşük fiyatlar sunan Çinli şirket Sanan Optoelectronics'i içerdiğini belirtiyor.

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Ayrıca Apple'ın Mini LED ekranlara olan talebinin yakın gelecekte artmaya devam etmesi bekleniyor. Epistar, 2022'nin ikinci çeyreğinden başlayarak üretimi artırmak için Çin üretim tesisini genişletiyor. Buna ek olarak, Sanan Optoelectronics'in de aynı zamanda sevkiyata başlaması bekleniyor.

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Apple, yeni cihazları için çok sayıda Mini LED ekran sipariş etti