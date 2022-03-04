Apple, 2022'de çıkaracağı cihazlar için çok sayıda Mini LED ekran sipariş etti

Apple, Mini LED ekran siparişlerini artırdı ve talebi karşılamaya yardımcı olması için tedarik zincirine yeni üreticiler ekledi. Yeni panellerin, şirketin 2022 yılı içinde piyasaya sürmesi planlanan yeni cihaz serisi için olduğu söyleniyor.
Apple son zamanlarda, bazı ürünlerinde Mini LED paneller kullanmaya başladı. Buna Pro Display XDR monitör, 12.9 inç iPad Pro ve birinci sınıf MacBook Pro dahil. Şirketin şimdi, 2022'de piyasaya sürülecek gelecekteki ürünleri için Mini LED kullanımını genişletmeye devam etmesi bekleniyor. Bu cihazlar, yeni 11 inç iPad Pro, 27 inç iMac Pro, yeni ve yeniden tasarlanmış MacBook Air ve daha fazlasını içerebilir.
Apple'ın Mini LED ekran talebi artmaya devam edecek
Şu anda Tayvanlı tedarikçi Epistar, iPhone üreticisi için Mini LED çiplerinin ana tedarikçisi konumunda. Ancak Apple, bu görüntüleme teknolojisini kullanan cihazların sayısını artırdıkça, ek tedarikçilerle anlaşmak istiyor. Sektörün önde gelen yayınlarından DigiTimes, yeni tedarikçilerin, mevcut fiyatlardan önemli ölçüde daha düşük fiyatlar sunan Çinli şirket Sanan Optoelectronics'i içerdiğini belirtiyor.
Ayrıca Apple'ın Mini LED ekranlara olan talebinin yakın gelecekte artmaya devam etmesi bekleniyor. Epistar, 2022'nin ikinci çeyreğinden başlayarak üretimi artırmak için Çin üretim tesisini genişletiyor. Buna ek olarak, Sanan Optoelectronics'in de aynı zamanda sevkiyata başlaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..