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Gelen son haberlere göre Apple, amiral gemisi akıllı telefonunun mor versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Kaynağa göre yeni renk seçeneği sadece iPhone 13 Pro ve Pro Max için mevcut olacak.

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8 Mart'taki etkinlikte gösterilebilir

Bu yılki mor rengin geçen yılki iPhone 12'deki mordan biraz farklı olduğuna dair kanıtlar da var. Renk tonu daha koyu ve daha doygun olacak. Mor versiyonda buzlu cam ve paslanmaz çelik çerçeve kullanılacak. iPhone 13'ün bu versiyonun özellikle kadınlar arasında çok popüler olacağını öne sürülüyor.

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Öte yandan mor renge sahip iPhone 13 Pro ve Pro Max akıllı telefonların, 8 Mart'ta düzenlenecek olan lansmanda gösterilebileceği belirtiliyor. Apple söz konusu etkinlikte iPhone SE 2022, iPad Air 5 ve güncellenmiş Mac'i de tanıtacak.

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Apple, iPhone 13 Pro ve Pro Max'i mor renkte piyasaya sürecek