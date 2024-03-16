Artık WhatsApp'ta profil resimlerinin ekran görüntüsünü alma devri bitiyor

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların gizliliğini korumak için yeni güvenlik özelliklerini test etmeye devam ediyor. Yakın zamanlı bir rapora göre WhatsApp, şimdilerde yeni bir özellik daha test ediyor ve şu anda Android'de mevcut olan bu özellik, aşamalı olarak kullanıma sunulmakta.

James Webb görüntülerdeki kırmızı noktalar aslında kara delik 5 gün önce eklendi

İşte WhatsApp profil resminizin ekran görüntüsünü almayı engelleme yöntemi:

Geçmişte WhatsApp, kullanıcıların kişilerinin profil resimlerini kaydetmesine izin veriyordu ve bu ciddi bir gizlilik ihlaliydi. Meta, kısa süre sonra profil resimlerini kaydetme seçeneğini kaldırdı. Ancak kullanıcılar yine de profil resimlerinin ekran görüntüsünü alabiliyordu. Bu durumla başa çıkmak amacıyla Şubat 2024'ten beri test aşamasında olan yeni özellik ile kullanıcılar artık profil resimlerinin ekran görüntüsünü alamıyor. Beta kullanıcıları profil resminin ekran görüntüsünü almayı denediğinde ise uygulama, aşağıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi ekran görüntüsünün neden alınamadığını açıklayan bir uyarı mesajı göstermekte. Ancak kararlı sürümde herhangi bir uyarı gösterilmeden boş bir ekran görüntüsü kaydedilmekte.

Tam Boyutta Gör Platformun DMA'ya uyum yönündeki son üçüncü taraf uygulama desteği duyurusu ışığında bu yeni özellik, WhatsApp kullanıcılarının gizliliğini korumak açısından çok önemli olabilir. Şu anda herkes için mevcut olmayan bu özellik ile ilgili Meta, henüz resmi bir duyuru yapmadı. Ancak özelliğin yavaş yavaş herkese ulaşması bekleniyor.

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WhatsApp'ta profil resminin ekran görüntüsünü alma devri bitiyor