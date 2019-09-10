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Apple yeni iPhone’ları tanıtıyor: Canlı Yayın!

Apple, iPhone serisinin en yeni modellerini bugün resmen tanıtacak. 20.00’da başlayacak etkinliği sizlerle birlikte canlı olarak izleyeceğiz ve gelişmeleri anbean canlı yayında sizlere aktaracağız.
1 sa. (Son Güncelleme: 31 dk.)
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iPhone
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Apple yeni iPhone’ları tanıtıyor: Canlı Yayın!

Apple’ın her yıl Eylül ayında geleneksel olarak düzenlediği etkinlik bugün Türkiye saati ile 20.00’da başlayacak. Üç yeni iPhone modelinin tanıtılması beklenen etkinlikte cihazların daha önce birçok kez ortaya çıkan sızıntılarda da olduğu gibi iPhone 11 olarak isimlendirileceği düşünülüyor.

LCD ekranlı baz modelin yanı sıra muhtemelen OLED ekran seçeneklerine sahip iki üst seviye versiyonu göreceğiz. Yeni cihazların A13 yonga seti, iOS 13 işletim sistemi gibi özelliklerin yanı sıra geniş açılı çekim yapabilecek çift yerleşimli kamera ile öne çıkacağı tahmin ediliyor. Tüm bunların yanı sıra Apple Arcade, AirPods, Apple Watch AirPower gibi ara başlıklar da dikkat çeken hususlardan olabilir.

Etkinliği bu akşam 19.30’dan itibaren DonanımHaber’den Canlı Yayın ile YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.



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Silent Guardian 51 dk. en beğenilen
Çığlık atıcam artık. 2012’den beri iPhone kullanıyorum hiçbir yenilik yok neredeyse uzun zamandır. Rakipleri her konuda aştı. iOS yüzünden taşınamıyorum da. Adamlar öyle bir sistem kurmuş ki, fotoğraflar cloudta, rehber cloudta, ayarlar cloudta, yıllardır yaptığım satın alımlar, şifreler her şey iOS’ta.
Bat artık Apple. Bat ki mecburiyetten taşınayım
Çığlık atıcam artık. 2012’den beri iPhone kullanıyorum hiçbir yenilik yok neredeyse uzun zamandır. Rakipleri her konuda aştı. iOS yüzünden taşınamıyorum da. Ad...
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~Lion King~ 29 dk.
Son telefonum olan 7 Plus’la ios 13 için takip edeceğim. Onun haricinde satın alım ihtimali bile bırakmadılar.
Heyecan yok.
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Stand Alone 10 dk. ~Lion King~
Neden hocam? Adamlar her anlamda kaliteyi yaşatıyorlar zaten.
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ezimuse 29 dk.
O kamera tasarımı ile gelecekse hiç heyecanı yok. Rezillikten başka bir şey değil. Bari 4 kamera koy da simetrik olsun en azından yenilik var dersin :)
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yibo90 46 dk.
Sabah akşam telefon çıkıyor, heyecan duyulacak mevzu iken bıkkınlık yarattı
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WB 46 dk.
Adamlar resmen uretme kabizligina yakalandi, cidden steve jobs mis demek ki isin sirri..
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Silent Guardian 51 dk. en beğenilen
Çığlık atıcam artık. 2012’den beri iPhone kullanıyorum hiçbir yenilik yok neredeyse uzun zamandır. Rakipleri her konuda aştı. iOS yüzünden taşınamıyorum da. Adamlar öyle bir sistem kurmuş ki, fotoğraflar cloudta, rehber cloudta, ayarlar cloudta, yıllardır yaptığım satın alımlar, şifreler her şey iOS’ta.
Bat artık Apple. Bat ki mecburiyetten taşınayım
1 Yanıt Yanıtla +5
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nikony 15 dk. Silent Guardian
google kullan her platformdan ulaşırsın verilerine.
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napolyon94 52 dk.
Uzun sure sonra heyecanliyim, kerada cag atlatabilir.
Evet, bahisleri de alalim fiyatlandirma. Ben 14 bin tl diyorum iphone 11 icin.
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mck94 59 dk.
hic bir heyecani yok malesef. Artik hersey internete siziyor. Buyuk bir yenilik ve degisiklik olmadigi icin de insanlar bu etkinlikleri muhtemelen artik eskisi kadar takip etmiyordur diye dusunuyorum
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