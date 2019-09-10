Apple yeni iPhone’ları tanıtıyor: Canlı Yayın!

Apple’ın her yıl Eylül ayında geleneksel olarak düzenlediği etkinlik bugün Türkiye saati ile 20.00’da başlayacak. Üç yeni iPhone modelinin tanıtılması beklenen etkinlikte cihazların daha önce birçok kez ortaya çıkan sızıntılarda da olduğu gibi iPhone 11 olarak isimlendirileceği düşünülüyor.

LCD ekranlı baz modelin yanı sıra muhtemelen OLED ekran seçeneklerine sahip iki üst seviye versiyonu göreceğiz. Yeni cihazların A13 yonga seti, iOS 13 işletim sistemi gibi özelliklerin yanı sıra geniş açılı çekim yapabilecek çift yerleşimli kamera ile öne çıkacağı tahmin ediliyor. Tüm bunların yanı sıra Apple Arcade, AirPods, Apple Watch AirPower gibi ara başlıklar da dikkat çeken hususlardan olabilir.

Etkinliği bu akşam 19.30’dan itibaren DonanımHaber’den Canlı Yayın ile YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.