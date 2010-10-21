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Apple: Yeni MacBook Air'lar notebook'ların geleceği.

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,7b
1
172
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple: Yeni MacBook Air'lar notebook'ların geleceği.
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Apple'ın "Back to The Mac" etkinliğinde beklenen gerçekleşti ve firma "Apple, dizüstü bilgisayarları yeniden icat ediyor" sloganıyla yeni nesil Macbook Air'i duyurdu. Dedikoduları doğru çıkartan yeni nesil Macbook Air, firmanın en ince ve en küçük dizüstü Mac'i olarak ürün gamındaki yerini aldı.

Apple'ın gelecek nesil dizüstü bilgisayarların ilki yakıştırmasını yaptığı Macbook Air; dedikodu sürecinde dillendirildiği gibi geleneksel depolama birimlerinin aksine gömülü flash depolama birimlerine sahip. "iPad'den kazandığımız deneyimi Macbook Air'e taşıyoruz." diyen Apple'ın flash depolama birimlerini gömülü tercih etmesinin nedeniyse yongaların kapladıkları alan. Bu tercihle depolama biriminden %90'a varan alan kazanan firma; bu sayede daha büyük batarya ile kullanıcılarına daha uzun çalışma süresi vadediyor.

Apple: Yeni MacBook Air'lar notebook'ların geleceği.
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Flash depolama birimleri sayesinde mekanik sürücülere göre daha hızlı çalışan; mekanik sürücüye sahip olmadığı için daha güvenli olan ve yine gömülü flash depoma abirimi sayesinde daha hafif ve küçük bir cihaz olan Macbook Air için Steve Jobs, şunları söylüyor;

"Macbook Air, mekanik depolama birimlerini SSD'ler ile değiştiren gelecek nesil dizüstü bilgisayarların ilki. iPad'den öğrendiğimiz katı hal depolama, hız, inanılmaz bekleme süresi, minimize ve hafif tasarım deneyimlerini Macbook Air'i ortaya çıkarmak için kullandık. Şaşırtıcı cevap verme yeteneği ve taşınabilirliğiyle, o, bizlerin dizüstü bilgisayarlar hakkında düşüklerimizi değiştirecek."

Apple: Yeni MacBook Air'lar notebook'ların geleceği.
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Diğer dizüstü Mac'ler gibi yekpare alüminyum kasaya sahip olan Macbook Air'in, önceki haberlerimizde (1/ 2/) sizlere aktardığımız gibi 11.6 inç ve 13.3 inç olmak üzere iki farklı boyutu bulunuyor. İki modelin de teknik özelliklerini ayrı ayrı yazmak gerekirse;

Apple: Yeni MacBook Air'lar notebook'ların geleceği.
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11.6"

  • Kalınlık; 0.3-1.7 cm
  • Ağırlık; 1,06 kgf
  • 3MB önbellekli 1.4 ya da 1.6GHz'lik Intel Core 2 Duo işlemci
  • 2GB'lık RAM (Maksimum 4GB'lık bellek desteği)
  • 64GB ya da 128GB'lık depolama alanı
  • 1366x768 piksel çözünürlüğünü destekleyen arkadan LED aydınlatmalı ekran
  • NVIDIA GeForce 320M görüntü işleme birimi (256MB paylaşımsız ve ana bellekten paylaşımlı) 
  • FaceTime kamerası
  • Cam Multi-Touch işaretleme birimi
  • İki adet USB 2.0 ile bir adet Mini DisplayPort ile MagSafe güç girişi
  • IEEE 802.11n standartı üzerine kurulu AirPort Extreme Wi-Fi ile Bluetooth 2.1 desteği
  • 35 watt saatlik lityum polimer pil ile 5 saate kadar kablosuz kullanım; 30 güne kadar bekleme süresi
Apple: Yeni MacBook Air'lar notebook'ların geleceği.
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13.3"

  • Kalınlık; 0.3-1.7 cm
  • Ağırlık; 1,32 kgf
  • 6MB önbellekli 1.86 ya da 2,13GHz'lik Intel Core 2 Duo işlemci
  • 2GB'lık RAM (Maksimum 4GB'lık bellek desteği)
  • 128GB ya da 256GB'lık depolama alanı
  • 1440x900 piksel çözünürlüğünü destekleyen arkadan LED aydınlatmalı ekran
  • NVIDIA GeForce 320M görüntü işleme birimi (256MB paylaşımsız ve ana bellekten paylaşımlı) 
  • FaceTime kamerası
  • Cam Multi-Touch işaretleme birimi
  • İki adet USB 2.0 ile bir adet Mini DisplayPort ile MagSafe güç girişi
  • SD Kart girişi
  • IEEE 802.11n standartı üzerine kurulu AirPort Extreme Wi-Fi ile Bluetooth 2.1 desteği
  • 50 watt saatlik lityum polimer pil ile 7 saate kadar kablosuz kullanım; 30 güne kadar bekleme süresi
Apple: Yeni MacBook Air'lar notebook'ların geleceği.
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Optik okuyucaya sahip olmayan Macbook Air'in kutu içeriğinde, USB bellekleri andıran "Sistem yükleme sürücüsü" yer alıyor. Ayrıca, Apple; ürün gamında yer alan harici MacBook Air Superdrive optik sürücüsünün de satışına 79 dolardan devam ediyor.

Apple: Yeni MacBook Air'lar notebook'ların geleceği.
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Bugünden itibaren Apple Store'daki yerini alan Macbook Air'in 11.6 inçlik modeli için başlangıç fiyatı, önceki haberimizde sizlere aktardığımız gibi, 999 dolar olarak belirlenirken; 13.3 inçlik modelin başlangıç fiyatıysa 1299 dolar olarak belirlenmiş. Bu fiyatların Amerika için geçerli olduğunu hatırlatarak haberimizi sonlandıralım...


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kaanworld 8 yıl
Aynen dostum haklisin xD
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kaanworld 8 yıl
Bi ara vardi ya muhabir soruyo piramitler istanbuldan kacirilmis adam evet biliyorum gemiyle caldilar diodu sora mubabir dayanamayip adama meslegini sorunca tarih ogrt. Dioduya aynen oylesiniz herseyde bilginiz yok fikriniz var birakin abi bu bos muhabbetleri apple kullanmayosunuz yada kullanamiyosaniz konusmak icin laf salatasi yapmayin.apple kullanmayan anlamaz. Siz windwsu savunun sora pc cokuncede yumurta totoda gezersiniz xD
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gps.navigation 8 yıl

kaanworld

Bi ara vardi ya muhabir soruyo piramitler istanbuldan kacirilmis adam evet biliyorum gemiyle caldilar diodu sora mubabir dayanamayip adama meslegini sorunca tarih ogrt. Dioduya aynen oylesiniz herseyde bilginiz yok fikriniz var birakin abi bu bos muhabbetleri apple kullanmayosunuz yada kullanamiyosaniz konusmak icin laf salatasi yapmayin.apple kullanmayan anlamaz. Siz windwsu savunun sora pc cokuncede yumurta totoda gezersiniz xD


yumurta totoda
koptum ya,ama harbi doğru.Düşünsenize 500GB lık diske windows kurulu,hadi dedin ben bunu bozmadan böleyin,diğer partititon a xp kurayım.Bittin gittin,öldün.Riskide cabası
amma bu işlem Mac'te 20dk sürüyor sürmüyor,şak herşey önünde,yaşamak lazım
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Cem 9 yıl
Bu cihaz nezaman satista olacak bilen varmi trye nezaman gelir
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matkapmatkap 9 yıl
Türkiye'ye önümüzdeki 1 ay içinde bilkom tarafından getirilecektir, İstanbul bilişim'e mail atmıştım geçen hafta ve üç hafta içerisinde stoklarına gireceğini söylemişlerdi. Bence Türkiye'den alacaksanız Bilkom'u beklemenizi tavsiye ederim.



Cem

Bu cihaz nezaman satista olacak bilen varmi trye nezaman gelir

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frtn 9 yıl
Apple bunlari satar 1 sene sonra yeni islemcilere gunceller merak etmeyin
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Rainbow6 9 yıl
Alet cok guzel performansida bu klasmanda cok iyi bunlara benim lafim yok hatta almayida dusunuyorum.. benim solemek istedigim bi onceki air da buna benzer c2d kullaniliyordu bu alet yeni ciktigi icin beklentim daha iyi bir islemciydi ustelik mantik olarak nvidia 400 serisi ve intel i serisi islemciler isi enerji performans bakimindan boyle bi alette daha mantikli madem mac icin ozel c2d uretiyolar i serisinide ozel uretebilir mantiken boyle bi uretim daha kolay olacaktir.. bundan dolayida eldeki stoklari bi cok insanin ilgisini cekecek bi makinayla eritmeye calisiyor dusuncesi olustu bende, alet daha ucuza satiliyor imaji var ama 11 inclik versiyonu bu fiyat... yazici oglunda hic kasa toplamadim, simdiye kadarda telefonlar haric 6-7 mac urunune sahip olmusumdur :)
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***CoNDoR*** 9 yıl
Arkadaşlar boşuna çabalamayın. 11.6", Core i7 980x, 12gb ddr3, gtx480 sli, 1gb/s hızında okuma yazma sunan SSD, 1mm incelik, 1gr ağırlık, 3 yıl pil ömrü gibi özellikler bile olsa o bir Apple. O zaman da niye 2 tane 980x koymadılar derlerdi.

Bana Core 2 Duo işlemcisi olan, bu kadar ince olan ve bu kadar da performanslı olan netbook gösterin?
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madmax50 9 yıl

***CoNDoR***

Arkadaşlar boşuna çabalamayın. 11.6", Core i7 980x, 12gb ddr3, gtx480 sli, 1gb/s hızında okuma yazma sunan SSD, 1mm incelik, 1gr ağırlık, 3 yıl pil ömrü gibi özellikler bile olsa o bir Apple. O zaman da niye 2 tane 980x koymadılar derlerdi.

Bana Core 2 Duo işlemcisi olan, bu kadar ince olan ve bu kadar da performanslı olan netbook gösterin?

Kardeş tasarım ve zerafetine diyecek lafım yok ama neden yeni nesil işlemciler kullanmıyor ? ben bunun altında teknik nedenlerden çok işlemci stoğunu bitirme çabası olarak görüyorum
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oksit 9 yıl
Cillop gibi pc. Neden bazı arkadaslar muhalefet ediyor anlamadım. Sen almıyorsan alma ama alanlarada edep dısı ifadelerde bulunma. Mobilitenin ne demek ve ne kadar onemli oldugunu bilen biri olarak soyluyorum. Bence 10 numara cihaz
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mertgraph1979 9 yıl
Linux35; yorumunda bence yanıldığın bir nokta var. Air bir netbook değil notebooktur. Sahip olduğu donanım netbooklardan fersah fersah üstündür. Önceki 1.83 ssd'li modelinde cs4 ile çok yüksek olmayan işlerde rahat bir şekilde çalışmıştım. Illustrator ile yorulmadan katalog yapmıştım. Bunu yapabileceğim bir netbook yok.

Elbette i3 işlemci koyabilirdi apple haklısınız.
Ama bu haliyle bile gayet iyi durumda.
Özellikle ultra sınıfının en iyisi diyebiliriz air için.
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linux35 9 yıl

mertgraph1979

Linux35; yorumunda bence yanıldığın bir nokta var. Air bir netbook değil notebooktur. Sahip olduğu donanım netbooklardan fersah fersah üstündür. Önceki 1.83 ssd'li modelinde cs4 ile çok yüksek olmayan işlerde rahat bir şekilde çalışmıştım. Illustrator ile yorulmadan katalog yapmıştım. Bunu yapabileceğim bir netbook yok.

Elbette i3 işlemci koyabilirdi apple haklısınız.
Ama bu haliyle bile gayet iyi durumda.
Özellikle ultra sınıfının en iyisi diyebiliriz air için.

Doğrudur yanılıyor olabilirim çünkü Air'i ne kullandım ne de yakından inceleme fırsatım oldu.Netbook dememin nedeni de ultra taşınabiliri kast etmekdi.

Notebook ise i3 olsa daha iyi olurmuş...Benim sevmediğim kısım firmaların daha fazla kar etmek için eski teknolojileri bak 2 mm yaptım diye göstermesi.Keşke i3 koysaydı 2.2 mm olsaydı mesela.(C2D ile i3 arasındaki hacim kaplama farkını bilmiyorum.2.2 mm atmasyondur.)Ama dediğim gibi Air bana uygun değil.İyi forumlar.
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cemre16 9 yıl
güzel olmuş nede olsa apple
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Volkanbaba 9 yıl
Çok güzel olmuş İncecik bu ürünü beğenmeyen insanların neyi beğenmediğini merak ediyorum dahada geliştirilecektir zaten ürün.

Yanlız çabuk kırılır bu
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aLMaNNN 9 yıl
Bu inceliğe bu konfigürasyon.. Araba alacak olmasam hiç düşünmeden alacağım cihaz. Okula defter götürmem :] 64 gb yeter bana :]
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