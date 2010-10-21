Apple: Yeni MacBook Air'lar notebook'ların geleceği.

Apple'ın "Back to The Mac" etkinliğinde beklenen gerçekleşti ve firma "Apple, dizüstü bilgisayarları yeniden icat ediyor" sloganıyla yeni nesil Macbook Air'i duyurdu. Dedikoduları doğru çıkartan yeni nesil Macbook Air, firmanın en ince ve en küçük dizüstü Mac'i olarak ürün gamındaki yerini aldı.
Apple'ın gelecek nesil dizüstü bilgisayarların ilki yakıştırmasını yaptığı Macbook Air; dedikodu sürecinde dillendirildiği gibi geleneksel depolama birimlerinin aksine gömülü flash depolama birimlerine sahip. "iPad'den kazandığımız deneyimi Macbook Air'e taşıyoruz." diyen Apple'ın flash depolama birimlerini gömülü tercih etmesinin nedeniyse yongaların kapladıkları alan. Bu tercihle depolama biriminden %90'a varan alan kazanan firma; bu sayede daha büyük batarya ile kullanıcılarına daha uzun çalışma süresi vadediyor.
Flash depolama birimleri sayesinde mekanik sürücülere göre daha hızlı çalışan; mekanik sürücüye sahip olmadığı için daha güvenli olan ve yine gömülü flash depoma abirimi sayesinde daha hafif ve küçük bir cihaz olan Macbook Air için Steve Jobs, şunları söylüyor;
"Macbook Air, mekanik depolama birimlerini SSD'ler ile değiştiren gelecek nesil dizüstü bilgisayarların ilki. iPad'den öğrendiğimiz katı hal depolama, hız, inanılmaz bekleme süresi, minimize ve hafif tasarım deneyimlerini Macbook Air'i ortaya çıkarmak için kullandık. Şaşırtıcı cevap verme yeteneği ve taşınabilirliğiyle, o, bizlerin dizüstü bilgisayarlar hakkında düşüklerimizi değiştirecek."
Diğer dizüstü Mac'ler gibi yekpare alüminyum kasaya sahip olan Macbook Air'in, önceki haberlerimizde (1/ 2/) sizlere aktardığımız gibi 11.6 inç ve 13.3 inç olmak üzere iki farklı boyutu bulunuyor. İki modelin de teknik özelliklerini ayrı ayrı yazmak gerekirse;
11.6"
- Kalınlık; 0.3-1.7 cm
- Ağırlık; 1,06 kgf
- 3MB önbellekli 1.4 ya da 1.6GHz'lik Intel Core 2 Duo işlemci
- 2GB'lık RAM (Maksimum 4GB'lık bellek desteği)
- 64GB ya da 128GB'lık depolama alanı
- 1366x768 piksel çözünürlüğünü destekleyen arkadan LED aydınlatmalı ekran
- NVIDIA GeForce 320M görüntü işleme birimi (256MB paylaşımsız ve ana bellekten paylaşımlı)
- FaceTime kamerası
- Cam Multi-Touch işaretleme birimi
- İki adet USB 2.0 ile bir adet Mini DisplayPort ile MagSafe güç girişi
- IEEE 802.11n standartı üzerine kurulu AirPort Extreme Wi-Fi ile Bluetooth 2.1 desteği
- 35 watt saatlik lityum polimer pil ile 5 saate kadar kablosuz kullanım; 30 güne kadar bekleme süresi
13.3"
- Kalınlık; 0.3-1.7 cm
- Ağırlık; 1,32 kgf
- 6MB önbellekli 1.86 ya da 2,13GHz'lik Intel Core 2 Duo işlemci
- 2GB'lık RAM (Maksimum 4GB'lık bellek desteği)
- 128GB ya da 256GB'lık depolama alanı
- 1440x900 piksel çözünürlüğünü destekleyen arkadan LED aydınlatmalı ekran
- NVIDIA GeForce 320M görüntü işleme birimi (256MB paylaşımsız ve ana bellekten paylaşımlı)
- FaceTime kamerası
- Cam Multi-Touch işaretleme birimi
- İki adet USB 2.0 ile bir adet Mini DisplayPort ile MagSafe güç girişi
- SD Kart girişi
- IEEE 802.11n standartı üzerine kurulu AirPort Extreme Wi-Fi ile Bluetooth 2.1 desteği
- 50 watt saatlik lityum polimer pil ile 7 saate kadar kablosuz kullanım; 30 güne kadar bekleme süresi
Optik okuyucaya sahip olmayan Macbook Air'in kutu içeriğinde, USB bellekleri andıran "Sistem yükleme sürücüsü" yer alıyor. Ayrıca, Apple; ürün gamında yer alan harici MacBook Air Superdrive optik sürücüsünün de satışına 79 dolardan devam ediyor.
Bugünden itibaren Apple Store'daki yerini alan Macbook Air'in 11.6 inçlik modeli için başlangıç fiyatı, önceki haberimizde sizlere aktardığımız gibi, 999 dolar olarak belirlenirken; 13.3 inçlik modelin başlangıç fiyatıysa 1299 dolar olarak belirlenmiş. Bu fiyatların Amerika için geçerli olduğunu hatırlatarak haberimizi sonlandıralım...
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yumurta totoda koptum ya,ama harbi doğru.Düşünsenize 500GB lık diske windows kurulu,hadi dedin ben bunu bozmadan böleyin,diğer partititon a xp kurayım.Bittin gittin,öldün.Riskide cabası amma bu işlem Mac'te 20dk sürüyor sürmüyor,şak herşey önünde,yaşamak lazım
Bana Core 2 Duo işlemcisi olan, bu kadar ince olan ve bu kadar da performanslı olan netbook gösterin?
Kardeş tasarım ve zerafetine diyecek lafım yok ama neden yeni nesil işlemciler kullanmıyor ? ben bunun altında teknik nedenlerden çok işlemci stoğunu bitirme çabası olarak görüyorum
Elbette i3 işlemci koyabilirdi apple haklısınız.
Ama bu haliyle bile gayet iyi durumda.
Özellikle ultra sınıfının en iyisi diyebiliriz air için.
Doğrudur yanılıyor olabilirim çünkü Air'i ne kullandım ne de yakından inceleme fırsatım oldu.Netbook dememin nedeni de ultra taşınabiliri kast etmekdi.
Notebook ise i3 olsa daha iyi olurmuş...Benim sevmediğim kısım firmaların daha fazla kar etmek için eski teknolojileri bak 2 mm yaptım diye göstermesi.Keşke i3 koysaydı 2.2 mm olsaydı mesela.(C2D ile i3 arasındaki hacim kaplama farkını bilmiyorum.2.2 mm atmasyondur.)Ama dediğim gibi Air bana uygun değil.İyi forumlar.
Yanlız çabuk kırılır bu