Apple: Yeni MacBook Air'lar notebook'ların geleceği.

Apple'ın "Back to The Mac" etkinliğinde beklenen gerçekleşti ve firma "Apple, dizüstü bilgisayarları yeniden icat ediyor" sloganıyla yeni nesil Macbook Air'i duyurdu. Dedikoduları doğru çıkartan yeni nesil Macbook Air, firmanın en ince ve en küçük dizüstü Mac'i olarak ürün gamındaki yerini aldı.

Apple'ın gelecek nesil dizüstü bilgisayarların ilki yakıştırmasını yaptığı Macbook Air; dedikodu sürecinde dillendirildiği gibi geleneksel depolama birimlerinin aksine gömülü flash depolama birimlerine sahip. "iPad'den kazandığımız deneyimi Macbook Air'e taşıyoruz." diyen Apple'ın flash depolama birimlerini gömülü tercih etmesinin nedeniyse yongaların kapladıkları alan. Bu tercihle depolama biriminden %90'a varan alan kazanan firma; bu sayede daha büyük batarya ile kullanıcılarına daha uzun çalışma süresi vadediyor.

Flash depolama birimleri sayesinde mekanik sürücülere göre daha hızlı çalışan; mekanik sürücüye sahip olmadığı için daha güvenli olan ve yine gömülü flash depoma abirimi sayesinde daha hafif ve küçük bir cihaz olan Macbook Air için Steve Jobs, şunları söylüyor;

"Macbook Air, mekanik depolama birimlerini SSD'ler ile değiştiren gelecek nesil dizüstü bilgisayarların ilki. iPad'den öğrendiğimiz katı hal depolama, hız, inanılmaz bekleme süresi, minimize ve hafif tasarım deneyimlerini Macbook Air'i ortaya çıkarmak için kullandık. Şaşırtıcı cevap verme yeteneği ve taşınabilirliğiyle, o, bizlerin dizüstü bilgisayarlar hakkında düşüklerimizi değiştirecek."

Diğer dizüstü Mac'ler gibi yekpare alüminyum kasaya sahip olan Macbook Air'in, önceki haberlerimizde (1/ 2/) sizlere aktardığımız gibi 11.6 inç ve 13.3 inç olmak üzere iki farklı boyutu bulunuyor. İki modelin de teknik özelliklerini ayrı ayrı yazmak gerekirse;

11.6" Kalınlık; 0.3-1.7 cm

Ağırlık; 1,06 kgf

3MB önbellekli 1.4 ya da 1.6GHz'lik Intel Core 2 Duo işlemci

2GB'lık RAM (Maksimum 4GB'lık bellek desteği)

64GB ya da 128GB'lık depolama alanı

1366x768 piksel çözünürlüğünü destekleyen arkadan LED aydınlatmalı ekran

NVIDIA GeForce 320M görüntü işleme birimi (256MB paylaşımsız ve ana bellekten paylaşımlı)

FaceTime kamerası

Cam Multi-Touch işaretleme birimi

İki adet USB 2.0 ile bir adet Mini DisplayPort ile MagSafe güç girişi

IEEE 802.11n standartı üzerine kurulu AirPort Extreme Wi-Fi ile Bluetooth 2.1 desteği

35 watt saatlik lityum polimer pil ile 5 saate kadar kablosuz kullanım; 30 güne kadar bekleme süresi

13.3" Kalınlık; 0.3-1.7 cm

Ağırlık; 1,32 kgf

6MB önbellekli 1.86 ya da 2,13GHz'lik Intel Core 2 Duo işlemci

2GB'lık RAM (Maksimum 4GB'lık bellek desteği)

128GB ya da 256GB'lık depolama alanı

1440x900 piksel çözünürlüğünü destekleyen arkadan LED aydınlatmalı ekran

NVIDIA GeForce 320M görüntü işleme birimi (256MB paylaşımsız ve ana bellekten paylaşımlı)

FaceTime kamerası

Cam Multi-Touch işaretleme birimi

İki adet USB 2.0 ile bir adet Mini DisplayPort ile MagSafe güç girişi

SD Kart girişi

IEEE 802.11n standartı üzerine kurulu AirPort Extreme Wi-Fi ile Bluetooth 2.1 desteği

50 watt saatlik lityum polimer pil ile 7 saate kadar kablosuz kullanım; 30 güne kadar bekleme süresi

Optik okuyucaya sahip olmayan Macbook Air'in kutu içeriğinde, USB bellekleri andıran "Sistem yükleme sürücüsü" yer alıyor. Ayrıca, Apple; ürün gamında yer alan harici MacBook Air Superdrive optik sürücüsünün de satışına 79 dolardan devam ediyor.

Bugünden itibaren Apple Store'daki yerini alan Macbook Air'in 11.6 inçlik modeli için başlangıç fiyatı, önceki haberimizde sizlere aktardığımız gibi, 999 dolar olarak belirlenirken; 13.3 inçlik modelin başlangıç fiyatıysa 1299 dolar olarak belirlenmiş. Bu fiyatların Amerika için geçerli olduğunu hatırlatarak haberimizi sonlandıralım...