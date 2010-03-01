Apple, yeni Mac'lerde HDMI portuna yer verebilir

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Mac dünyasının önemli yayın organlarından Apple Insider'da yayınlanan habere göre Apple, Mac Mini'iyle başlayarak bu yıl satışa sunmaya hazırlandığı Mac'lerde HDMI portuna yer verebilir.

AppleInsider'ın haberinde yer verdiği iddialara göre Apple, yeni nesil Mac Mini prototiplerinde mevcut DVI portunun yerine HDMI portuna yer vererek, en küçük Mac'in Apple TV gibi yüksek çözünürlüklü görüntüleyicilerle daha rahat kullanılmasını amaçlıyor. Normalde DVI ile HDMI bağlantıları elektriksel olarak birbirine çok benzemesine rağmen, DVI sadece görüntü aktarımı yaparken, HDMI görüntünün yanı sıra ses aktarımı da yapıyor.

Haberde ayrıca Apple'ın Mac Mini prototiplerinde Nvidia'nın MCP89 yongasetine yer verdiği ve bu yüzden yeni nesil Mac Mini'lerde yine Intel'in Core 2 Duo işlemcilerini kullanmak zorunda kalacağı belirtildi.