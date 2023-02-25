Apple, yeni nesil iPad Pro için OLED siparişlerine başladı

Apple, iPad Pro için OLED siparişlerine başladı
Bildirilenlere göre Apple, LG ve Samsung Display'den OLED panel siparişlerine başladı. Yeni panellerin 2024 yılında iPad Pro, 2025'te ise MacBook Pro'da kullanılması beklenirken, siparişler iki dev üretici arasında eşit olarak dağıtılacak. Bu noktada şirketin en büyük ortaklarından BOE'nin ilk parti OLED siparişlerinde yer almadığını görüyoruz.Nitekim teknoloji devi ve BOE arasındaki anlaşmanın halihazırda gözden geçirildiği bildiriliyor.
Sektöre yakın kaynaklara göre Apple, ilk siparişlerinde 10,9 inç ve 12,9 inç OLED panellere yönelecek. Hatırlayacak olursak yakın zamanlı sızıntılar, yeni iPad Pro modellerinin selefinden daha büyük ekran boyutlarına sahip olacağına işaret ediyordu. Yeni bilgiler de bunu doğruluyor diyebiliriz. Ancak cihaz boyutlarında herhangi bir değişikliğin olup olmayacağı bilinmiyor.
Paylaşılan veriler, son nesil iPad Pro’nun bir önceki mali yılda 70 milyondan fazla sattığını gösteriyor. Nitekim Ekim ve Aralık 2022 arasında Apple, yıllık bazda yüzde 28’lik bir atışla 9,4 milyar dolar gelir elde etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.