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    Anlık Bildirim

    Apple, yeni nesil iPad Pro için OLED siparişlerine başladı

    Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Apple, yeni nesil iPad modeli için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Cuppertino devi Samsung ve LG Display'den OLED siparişlerine başladı. 
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    Apple, yeni nesil iPad Pro için OLED siparişlerine başladı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Apple, 2024 yılında tanıtılması beklenen yeni iPad Pro'da önemli bir tasarım değişikliğine imza atmaya hazırlanıyor. Daha önce çeşitli sızıntılar ile gündeme gelen cihaz, LCD yerine OLED panel ile karşımıza çıkacak. Peki Cuppertino devi, yeni paneller için hangi firmalara güvenecek? İşte detaylar

    Apple, iPad Pro için OLED siparişlerine başladı

    Bildirilenlere göre Apple, LG ve Samsung Display'den OLED panel siparişlerine başladı. Yeni panellerin 2024 yılında iPad Pro, 2025'te ise MacBook Pro'da kullanılması beklenirken, siparişler iki dev üretici arasında eşit olarak dağıtılacak. Bu noktada şirketin en büyük ortaklarından BOE'nin ilk parti OLED siparişlerinde yer almadığını görüyoruz.Nitekim teknoloji devi ve BOE arasındaki anlaşmanın halihazırda gözden geçirildiği bildiriliyor.

    Sektöre yakın kaynaklara göre Apple, ilk siparişlerinde 10,9 inç ve 12,9 inç OLED panellere yönelecek. Hatırlayacak olursak yakın zamanlı sızıntılar, yeni iPad Pro modellerinin selefinden daha büyük ekran boyutlarına sahip olacağına işaret ediyordu. Yeni bilgiler de bunu doğruluyor diyebiliriz. Ancak cihaz boyutlarında herhangi bir değişikliğin olup olmayacağı bilinmiyor.

    Paylaşılan veriler, son nesil iPad Pro’nun bir önceki mali yılda 70 milyondan fazla sattığını gösteriyor. Nitekim Ekim ve Aralık 2022 arasında Apple, yıllık bazda yüzde 28’lik bir atışla 9,4 milyar dolar gelir elde etti. 

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 3 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 4 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 4 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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