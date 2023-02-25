Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Apple, 2024 yılında tanıtılması beklenen yeni iPad Pro'da önemli bir tasarım değişikliğine imza atmaya hazırlanıyor. Daha önce çeşitli sızıntılar ile gündeme gelen cihaz, LCD yerine OLED panel ile karşımıza çıkacak. Peki Cuppertino devi, yeni paneller için hangi firmalara güvenecek? İşte detaylar

Apple, iPad Pro için OLED siparişlerine başladı

Bildirilenlere göre Apple, LG ve Samsung Display'den OLED panel siparişlerine başladı. Yeni panellerin 2024 yılında iPad Pro, 2025'te ise MacBook Pro'da kullanılması beklenirken, siparişler iki dev üretici arasında eşit olarak dağıtılacak. Bu noktada şirketin en büyük ortaklarından BOE'nin ilk parti OLED siparişlerinde yer almadığını görüyoruz.Nitekim teknoloji devi ve BOE arasındaki anlaşmanın halihazırda gözden geçirildiği bildiriliyor.

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Sektöre yakın kaynaklara göre Apple, ilk siparişlerinde 10,9 inç ve 12,9 inç OLED panellere yönelecek. Hatırlayacak olursak yakın zamanlı sızıntılar, yeni iPad Pro modellerinin selefinden daha büyük ekran boyutlarına sahip olacağına işaret ediyordu. Yeni bilgiler de bunu doğruluyor diyebiliriz. Ancak cihaz boyutlarında herhangi bir değişikliğin olup olmayacağı bilinmiyor.

Paylaşılan veriler, son nesil iPad Pro’nun bir önceki mali yılda 70 milyondan fazla sattığını gösteriyor. Nitekim Ekim ve Aralık 2022 arasında Apple, yıllık bazda yüzde 28’lik bir atışla 9,4 milyar dolar gelir elde etti.

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Apple, yeni nesil iPad Pro için OLED siparişlerine başladı