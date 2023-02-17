iPhone 15 Pro render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

Paylaşılan görüntülere göre iPhone 15 Pro, önemli bir tasarım değişikliğini beraberinde getirecek. Buna göre hem camda hem de metal çerçevede kavisli kenarlar ile güncellenen telefon, 14 inç ve 16 inç MacBook Pro veya yeni M2 MacBook Air'ın tasarımını andırıyor. Bu değişiklik, telefonu tutmayı daha rahat hale getirebilir ve yanlışlıkla dokunmaları azaltabilir.
iPhone 15 ailesinde en dikkat çeken değişimin ise Lightning bağlantı noktasından USB-C‘ye geçiş olacağını söyleyebiliriz. Zira Cuppertino devi, 2012'den bu yana kendi tescilli bağlantı konektörünü kullanıyor. Ancak AB'den gelen tek tip şarj cihazı şartı, Apple üzerindeki baskıları oldukça arttırdı.
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah