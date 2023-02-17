Tam Boyutta Gör iPhone 15 serisinin çıkış tarihi yaklaştıkça yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Şu ana kadarki sızıntılar, Eylül ayında tanıtılacak telefonların USB-C dahil olmak üzere dikkat çeken yenilikler sunacağına işaret etmişti. Şimdi 9to5Mac tarafından, Apple iPhone 15 Pro'nun render görüntüleri paylaşıldı.

iPhone 15 Pro render görüntüleri paylaşıldı

Paylaşılan görüntülere göre iPhone 15 Pro, önemli bir tasarım değişikliğini beraberinde getirecek. Buna göre hem camda hem de metal çerçevede kavisli kenarlar ile güncellenen telefon, 14 inç ve 16 inç MacBook Pro veya yeni M2 MacBook Air'ın tasarımını andırıyor. Bu değişiklik, telefonu tutmayı daha rahat hale getirebilir ve yanlışlıkla dokunmaları azaltabilir.

Tam Boyutta Gör Telefonun arka tarafında ise, üç sensörün yer aldığı büyük ve kalın bir kamera adası bizleri karşılıyor. Sızıntılara göre iPhone 15 Pro, bir LiDAR tarayıcı dahil olmak üzere yeni sensörler veya lenslerle gelecek. Görüntüler ise, bu yeni nesil kamera lenslerinin daha büyük bir alana ihtiyaç duyacağını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Telefonun yan tarafında bulunan ses ve sessize alma tuşlarında da yeni bir tasarım görebiliriz. Hatırlayacak olursak yakın zamanlı sızıntılar, bu fiziksel tuşların yerini kapasitif ve dokunmatik tuşlara bırakacağını söylüyordu. Render görüntüleri ise küçük ve daha yuvarlak bir tasarıma işaret ediyor.

iPhone 15 Pro’nun yeni şarj soketi göründü 11 sa. önce eklendi

iPhone 15 ailesinde en dikkat çeken değişimin ise Lightning bağlantı noktasından USB-C‘ye geçiş olacağını söyleyebiliriz. Zira Cuppertino devi, 2012'den bu yana kendi tescilli bağlantı konektörünü kullanıyor. Ancak AB'den gelen tek tip şarj cihazı şartı, Apple üzerindeki baskıları oldukça arttırdı.

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iPhone 15 Pro render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı