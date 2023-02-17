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    iPhone 15 Pro render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

    iPhone 15 Pro'nun tasarımını gösteren render görüntüleri paylaşıldı. Pro model, kavisli tasarım, dokunmatik tuşlar ve daha büyük kamera sensörleri ile yenileniyor. İşte görüntüler
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    iPhone 15 Pro render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 serisinin çıkış tarihi yaklaştıkça yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Şu ana kadarki sızıntılar, Eylül ayında tanıtılacak telefonların USB-C dahil olmak üzere dikkat çeken yenilikler sunacağına işaret etmişti. Şimdi 9to5Mac tarafından, Apple iPhone 15 Pro'nun render görüntüleri paylaşıldı.

    iPhone 15 Pro render görüntüleri paylaşıldı

    Paylaşılan görüntülere göre iPhone 15 Pro, önemli bir tasarım değişikliğini beraberinde getirecek. Buna göre hem camda hem de metal çerçevede kavisli kenarlar ile güncellenen telefon, 14 inç ve 16 inç MacBook Pro veya yeni M2 MacBook Air'ın tasarımını andırıyor. Bu değişiklik, telefonu tutmayı daha rahat hale getirebilir ve yanlışlıkla dokunmaları azaltabilir. 

    iPhone 15 Pro render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Telefonun arka tarafında ise, üç sensörün yer aldığı büyük ve kalın bir kamera adası bizleri karşılıyor. Sızıntılara göre iPhone 15 Pro, bir LiDAR tarayıcı dahil olmak üzere yeni sensörler veya lenslerle gelecek. Görüntüler ise, bu yeni nesil kamera lenslerinin daha büyük bir alana ihtiyaç duyacağını gösteriyor. 
    iPhone 15 Pro render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Telefonun yan tarafında bulunan ses ve sessize alma tuşlarında da yeni bir tasarım görebiliriz. Hatırlayacak olursak yakın zamanlı sızıntılar, bu fiziksel tuşların yerini kapasitif ve dokunmatik tuşlara bırakacağını söylüyordu. Render görüntüleri ise küçük ve daha yuvarlak bir tasarıma işaret ediyor.

    iPhone 15 ailesinde en dikkat çeken değişimin ise Lightning bağlantı noktasından USB-C‘ye geçiş olacağını söyleyebiliriz. Zira Cuppertino devi, 2012'den bu yana kendi tescilli bağlantı konektörünü kullanıyor. Ancak AB'den gelen tek tip şarj cihazı şartı, Apple üzerindeki baskıları oldukça arttırdı.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 4 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 6 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 6 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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