Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPod / iPod Touch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın süprizi; Beatles'ın iTunes'a merhaba demesi olabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,7b
1
23
iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın süprizi; Beatles'ın iTunes'a merhaba demesi olabilir
Tam Boyutta Gör

Saatlerdir forumlarda en çok konuşulan konuların başında Apple'ın yaptığı süpriz açıklama geliyor. Kullanıcıların birçoğu Apple'ın iOS 4.2'nin yayınlamasını beklerken; kimileri de bulut destekli iTunes'u bekliyor; ancak Apple'ın süprizi herkesi şaşırtabilir.

Billboard ve Wall Street Journal'da yayınlanan haberlere göre Apple, yarından itibaren Beatles'ın şarkılarının satışına iTunes Store üzerinden başlayacak. Wall Street Journal, konuyla ilgili kaynaklarından edindiği bilgilere göre Steve Jobs'un uzun süreli uğraşında sona yaklaştığını ve müzik dünyasının en büyük gruplarından Beatles'ın albümlerinin yarından itibaren dünyanın en büyük müzik mağazası iTunes Store'dan satışa sunulacağını belirtirken; Apple, EMI ve Beatles'ın temsilcileri arasındaki görüşmelerin geçen haftanın son günlerine kadar sürdüğünü dile getirdi.

Müzik dünyasının önemli yayın organlarından Billboard da benzer bir iddiayı dile getirip; Apple'ın yayınladığı mesajın içeriğinde "Beatles"'a işaretler bulunduğunu yazdı. Billboard'a göre Apple'ın "Tomorrow is just another day" cümlesinde yer alan "Another Day" kelime grubu; Beatles'ın yıllar önce kaydettikleri ancak Paul McCartney'nin "Ram" isimli single'ında yer alan "Another Day" şarkısına gönderme yapıyor. İşaretlerden bir diğeri ise açıklamada yer alan 4 adet saat. Billboard'a göre bu 4 farklı saatte, Beatles'ın "Help" isimli albümünün kapağından esinlenerek açıklamaya yerleştirilmiş. Normalde Apple'ın etkinlik ya da duyuru açıklamalarında rastlamadığımızı yerel saatlere, ilk defa yer vermesi; Billboard'ın açıklamalarını güçlendirmiyor değil.

Yaklaşık 15 saat sonra açıklanacak olan duyurunun ne olacağını hep birlikte göreceğiz.

Apple'ın süprizi; Beatles'ın iTunes'a merhaba demesi olabilir
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fotifoti 9 yıl
harbiden unutlmayacak bir duyuru oldu ehhehe
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chidori 9 yıl

fotifoti
harbiden unutlmayacak bir duyuru oldu ehhehe

Ne oldu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Afyonteam 9 yıl
Bence mobileme yi ücretsiz yapacak temennim bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haQQo 9 yıl
Dusuk bir ihtimal.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
California saatiyle saat sabahın yedisinde yapılacağına göre steve kurban bayramını kutlayıp bayram namazına gidecek herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UyGaR___ 9 yıl
Apple in Beatles suprizi cogu 30 yas ustu kullanicisini kalbinden vurur fakat bir o kadarinida gereksiz beklentiye soktugu icin kufrettirir. Beatles teorisi saglam olsa bile tek bu degildir supriz dusuncem. Yaninda digerlerinide mutlu edebilecek birsey sunacaktir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ravenholme 9 yıl

uygarozdemir

Apple in Beatles suprizi cogu 30 yas ustu kullanicisini kalbinden vurur fakat bir o kadarinida gereksiz beklentiye soktugu icin kufrettirir. Beatles teorisi saglam olsa bile tek bu degildir supriz dusuncem. Yaninda digerlerinide mutlu edebilecek birsey sunacaktir.


Budur. Beatles dinlemek isteyen insan legal veya illegal yollarla başka yerden temin eder zaten illaki iTunes'a ihtiyacı yok. Ayrıca unutulmayacak bir şey olmaz. 4.2'yi de bugün yayınlayacaklar ancak daha farklı bir şey tanıtılacak bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
whtswrongstupid 9 yıl
Kan cikar beatles ne la
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buckethead® 9 yıl
Beatles iyi guzel de insanlarin bekledigi sey degil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkan_tpc 9 yıl
Genelde böyle abartılan bekleyişlerin ardından çok boş şeyler çıkar. Bu arada bayramınız kutlu olsun dh sakinleri...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetzia 9 yıl
Umarim boyle bir sacmalik degildir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
realbrutal 9 yıl
Beatles icin bu kadar yaygara koparirlarmi ya?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chidori 9 yıl
Olası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barisbulak 9 yıl
Yine boşa sevindik gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16686 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPod / iPod Touch, iTunes ve Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Nokia N8 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim