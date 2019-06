Apple'ın süprizi; Beatles'ın iTunes'a merhaba demesi olabilir

Saatlerdir forumlarda en çok konuşulan konuların başında Apple'ın yaptığı süpriz açıklama geliyor. Kullanıcıların birçoğu Apple'ın iOS 4.2'nin yayınlamasını beklerken; kimileri de bulut destekli iTunes'u bekliyor; ancak Apple'ın süprizi herkesi şaşırtabilir.

Billboard ve Wall Street Journal'da yayınlanan haberlere göre Apple, yarından itibaren Beatles'ın şarkılarının satışına iTunes Store üzerinden başlayacak. Wall Street Journal, konuyla ilgili kaynaklarından edindiği bilgilere göre Steve Jobs'un uzun süreli uğraşında sona yaklaştığını ve müzik dünyasının en büyük gruplarından Beatles'ın albümlerinin yarından itibaren dünyanın en büyük müzik mağazası iTunes Store'dan satışa sunulacağını belirtirken; Apple, EMI ve Beatles'ın temsilcileri arasındaki görüşmelerin geçen haftanın son günlerine kadar sürdüğünü dile getirdi.

Müzik dünyasının önemli yayın organlarından Billboard da benzer bir iddiayı dile getirip; Apple'ın yayınladığı mesajın içeriğinde "Beatles"'a işaretler bulunduğunu yazdı. Billboard'a göre Apple'ın "Tomorrow is just another day" cümlesinde yer alan "Another Day" kelime grubu; Beatles'ın yıllar önce kaydettikleri ancak Paul McCartney'nin "Ram" isimli single'ında yer alan "Another Day" şarkısına gönderme yapıyor. İşaretlerden bir diğeri ise açıklamada yer alan 4 adet saat. Billboard'a göre bu 4 farklı saatte, Beatles'ın "Help" isimli albümünün kapağından esinlenerek açıklamaya yerleştirilmiş. Normalde Apple'ın etkinlik ya da duyuru açıklamalarında rastlamadığımızı yerel saatlere, ilk defa yer vermesi; Billboard'ın açıklamalarını güçlendirmiyor değil.

Yaklaşık 15 saat sonra açıklanacak olan duyurunun ne olacağını hep birlikte göreceğiz.