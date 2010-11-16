Apple'ın süprizi ortaya çıktı; The Beatles'ın içerikleri iTunes Store'dan satışa sunuldu

Beklenen oldu ve Apple'ın "Yarın unutamayacağınız bir başka gün olacak." başlıklı duyurusunun altından; müzik tarihine ismini altın harflerle yazdıran The Beatles'ın iTunes ile buluşması olduğu anlaşıldı.

Apple, dünyanın en büyük müzik mağazası ünvanına sahip olan iTunes'dan müzik dünyasına damga vurmuş grupların başında gelen Beatles'ın şarkılarını, videolarını satışa sunmak için uzun süredir uğraşıyordu. Wall Street Journal'ın dün yayınladığı habere göre; geçen hafta Apple sonunda EMI ve Beatles'ın temsilcileriyle anlaşmaya vararak Beatles'ın içeriklerini iTunes'dan yayınlama hakkını elde etti.

Satışa sunulan içeriklerden en dikkat çekeni ise isminden de anlaşılacağı gibi The Beatles Box Set. 149 dolardan satışa sunulan setin içersinde 256 şarkı, iTunes LP mini belgeseli ve grubun Amerika'da gerçekleştirdiği konserden çeşitli görüntüler yer alıyor.