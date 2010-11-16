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Apple'ın süprizi ortaya çıktı; The Beatles'ın içerikleri iTunes Store'dan satışa sunuldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın süprizi ortaya çıktı; The Beatles'ın içerikleri iTunes Store'dan satışa sunuldu
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Beklenen oldu ve Apple'ın "Yarın unutamayacağınız bir başka gün olacak." başlıklı duyurusunun altından; müzik tarihine ismini altın harflerle yazdıran The Beatles'ın iTunes ile buluşması olduğu anlaşıldı.

Apple, dünyanın en büyük müzik mağazası ünvanına sahip olan iTunes'dan müzik dünyasına damga vurmuş grupların başında gelen Beatles'ın şarkılarını, videolarını satışa sunmak için uzun süredir uğraşıyordu. Wall Street Journal'ın dün yayınladığı habere göre; geçen hafta Apple sonunda EMI ve Beatles'ın temsilcileriyle anlaşmaya vararak Beatles'ın içeriklerini iTunes'dan yayınlama hakkını elde etti.

Satışa sunulan içeriklerden en dikkat çekeni ise isminden de anlaşılacağı gibi The Beatles Box Set. 149 dolardan satışa sunulan setin içersinde 256 şarkı, iTunes LP mini belgeseli ve grubun Amerika'da gerçekleştirdiği konserden çeşitli görüntüler yer alıyor.

Apple'ın süprizi ortaya çıktı; The Beatles'ın içerikleri iTunes Store'dan satışa sunuldu
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ozkan_tpc 9 yıl
Çoktan unuttum bile...
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UyGaR___ 9 yıl
4.2 muhtemelen cumayadir.
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DH Misafiri 9 yıl
Ne kadar satıldığını takip edersen görürsün ... Soyut mülküyetin değerini anlamayanlar; bunu kim alır yaaaaaa ... der .
Oğuzhan
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:://riDDler 9 yıl
Zaten dünkü yazıyı dikkatli okusaydınız, 'announcement from itunes'' kısmından bunun itunes ile alakalı olduğunu iOS 4.2 veya başka bir konu olmadığını anlardınız, dolayısıyla, beklenti içine girenler beklentileri burada bizzat kendileri belirlediler..

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DH Misafiri 9 yıl
ayıptır ya beklenti içine soktular o kadar
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Godolphin 9 yıl
Ne acı sürpriz.
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Ras0 9 yıl
o sete 159 dolar veren çıkarmı acaba gerçekten çok merak ediyorum
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yusuf 9 yıl

realcem

Ne acı sürpriz.


Dünya sizin cebinize "bir şekilde" soktuğunuz, elektronik cihazdan ibaret değildir. Bu ve birtakım değerlerler mevcuttur.
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