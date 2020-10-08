Aquanox Deep Descent’in silahlarını tanıtan bir fragman yayınlandı

İlki, bundan yaklaşık 20 yıl önce piyasaya çıkan ve devam oyunu ise 2003 yılında oyuncularla buluşan Aquanox serisinin üçüncüsü Aquanox Deep Descent, 16 Ekim itibariyle yayınlanıyor.
Sualtında geçen birinci şahıs denizaltı nişancı türündeki oyun, artık yaşanamaz hale gelen yeryüzünden kaçan insanların okyanusların derinliklerine sığındığı bir döneme götürüyor. Kökleri, Archimedean Dynasty adlı oyunla atılan Aquanox serisi, piyasaya çıktığı dönemde sahip olduğu grafikler ve uzayın görece boş 3 boyutlu dünyasını daha renkli su altı ortamına getirmesiyle öne çıkmıştı.İlginizi Çekebilir Epic’in Fortnite için yayınladığı güncelleme, oyunun 99GB’lık boyutunu 30GB’a indiriyor
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THQ Nordic ve Digital Arrow tarafından yeniden tasarlanan dünyanın Aquanox Deep Descent’e aktarılmasıyla hayat bulan yapım, oyunun eski sürümlerini oynayanlar için pek yabancı gelmeyecek fakat yeni oynayanlar için de keyifli bir deneyim yaşatacak türde bir proje.
Geliştiriciler oyunun piyasaya sürülmesine az bir süre kala, Aquanox dünyasında kullanacağımız araçlara takabileceğimiz silahlara ait bir video yayınladı. Silah mekaniklerinin nasıl işlediğine dair bir fikir edinebileceğiniz videoya ve oyunun sistem gereksinimlerine aşağıda göz atabilirsiniz.
MİNİMUM
- OS: Windows 7 64-Bit veya daha üstü
- CPU: AMD A8-6600K veya Intel Core i7-950 ya da daha yenisi
- GPU: GeForce GTX 560 2GB RAM veya Radeon HD 7870 4GB RAM.
- RAM: 8GB RAM
- HDD: 30GB
ÖNERİLEN
- OS: Windows 10 64 Bit
- CPU: AMD Ryzen 5 1500x veya Intel Core i5-6600K
- GPU: Radeon RX 580 8GB veya Nvidia GTX 1060 6GB
- RAM: 8GB RAM
- HDD: 30GB
https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/new-aquanox-deep-descent-trailer-focuses-on-the-games-weapons/#more-146240 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS