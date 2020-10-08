Aquanox Deep Descent’in silahlarını tanıtan bir fragman yayınlandı

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İlki, bundan yaklaşık 20 yıl önce piyasaya çıkan ve devam oyunu ise 2003 yılında oyuncularla buluşan Aquanox serisinin üçüncüsü Aquanox Deep Descent, 16 Ekim itibariyle yayınlanıyor.

Sualtında geçen birinci şahıs denizaltı nişancı türündeki oyun, artık yaşanamaz hale gelen yeryüzünden kaçan insanların okyanusların derinliklerine sığındığı bir döneme götürüyor. Kökleri, Archimedean Dynasty adlı oyunla atılan Aquanox serisi, piyasaya çıktığı dönemde sahip olduğu grafikler ve uzayın görece boş 3 boyutlu dünyasını daha renkli su altı ortamına getirmesiyle öne çıkmıştı.

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THQ Nordic ve Digital Arrow tarafından yeniden tasarlanan dünyanın Aquanox Deep Descent’e aktarılmasıyla hayat bulan yapım, oyunun eski sürümlerini oynayanlar için pek yabancı gelmeyecek fakat yeni oynayanlar için de keyifli bir deneyim yaşatacak türde bir proje.

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Geliştiriciler oyunun piyasaya sürülmesine az bir süre kala, Aquanox dünyasında kullanacağımız araçlara takabileceğimiz silahlara ait bir video yayınladı. Silah mekaniklerinin nasıl işlediğine dair bir fikir edinebileceğiniz videoya ve oyunun sistem gereksinimlerine aşağıda göz atabilirsiniz.

MİNİMUM

OS: Windows 7 64-Bit veya daha üstü

CPU: AMD A8-6600K veya Intel Core i7-950 ya da daha yenisi

GPU: GeForce GTX 560 2GB RAM veya Radeon HD 7870 4GB RAM.

RAM: 8GB RAM

HDD: 30GB

ÖNERİLEN

OS: Windows 10 64 Bit

CPU: AMD Ryzen 5 1500x veya Intel Core i5-6600K

GPU: Radeon RX 580 8GB veya Nvidia GTX 1060 6GB

RAM: 8GB RAM

HDD: 30GB

https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/new-aquanox-deep-descent-trailer-focuses-on-the-games-weapons/#more-146240

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