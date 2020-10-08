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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Aquanox Deep Descent’in silahlarını tanıtan bir fragman yayınlandı

    THQ Nordic ve Digital Arrow tarafından geliştirilen Aquanox Deep Descent’in silahlarını tanıtan bir fragman yayınlandı. Oyun, bizleri aksiyon dolu denizaltı savaşlarına itecek.
    2 hf.
    1,6b
    1
    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    Aquanox Deep Descent’in silahlarını tanıtan bir fragman yayınlandı
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    İlki, bundan yaklaşık 20 yıl önce piyasaya çıkan ve devam oyunu ise 2003 yılında oyuncularla buluşan Aquanox serisinin üçüncüsü Aquanox Deep Descent, 16 Ekim itibariyle yayınlanıyor.

    Sualtında geçen birinci şahıs denizaltı nişancı türündeki oyun, artık yaşanamaz hale gelen yeryüzünden kaçan insanların okyanusların derinliklerine sığındığı bir döneme götürüyor. Kökleri, Archimedean Dynasty adlı oyunla atılan Aquanox serisi, piyasaya çıktığı dönemde sahip olduğu grafikler ve uzayın görece boş 3 boyutlu dünyasını daha renkli su altı ortamına getirmesiyle öne çıkmıştı.

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    Ayrıca Bkz. "COD: Black Ops Cold War beta PC sistem gereksinimleri açıklandı"

    THQ Nordic ve Digital Arrow tarafından yeniden tasarlanan dünyanın Aquanox Deep Descent’e aktarılmasıyla hayat bulan yapım, oyunun eski sürümlerini oynayanlar için pek yabancı gelmeyecek fakat yeni oynayanlar için de keyifli bir deneyim yaşatacak türde bir proje.

    Aquanox Deep Descent’in silahlarını tanıtan bir fragman yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Geliştiriciler oyunun piyasaya sürülmesine az bir süre kala, Aquanox dünyasında kullanacağımız araçlara takabileceğimiz silahlara ait bir video yayınladı. Silah mekaniklerinin nasıl işlediğine dair bir fikir edinebileceğiniz videoya ve oyunun sistem gereksinimlerine aşağıda göz atabilirsiniz.

    MİNİMUM

    • OS: Windows 7 64-Bit veya daha üstü
    • CPU: AMD A8-6600K veya Intel Core i7-950 ya da daha yenisi
    • GPU: GeForce GTX 560 2GB RAM veya Radeon HD 7870 4GB RAM.
    • RAM: 8GB RAM
    • HDD: 30GB

    ÖNERİLEN

    • OS: Windows 10 64 Bit
    • CPU: AMD Ryzen 5 1500x veya Intel Core i5-6600K
    • GPU: Radeon RX 580 8GB veya Nvidia GTX 1060 6GB
    • RAM: 8GB RAM
    • HDD: 30GB



    https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/new-aquanox-deep-descent-trailer-focuses-on-the-games-weapons/#more-146240 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    44 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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