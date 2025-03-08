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    Respawn’ın Yeni FPS Oyunu İptal Edildi: Titanfall 3 müydü?

    Titanfall, Apex Legends ve Star Wars Jedi serileriyle tanınan Respawn, bir süredir geliştirdiği yeni FPS projesini iptal etti. Bu haber, özellikle Titanfall hayranlarını üzecek gibi görünüyor.
    Respawn Entertainment Tam Boyutta Gör
    Call of Duty serisinin yaratıcıları Jason West ve Vince Zampella, 2010 yılında Infinity Ward’dan ayrılarak kendi stüdyolarını kurmuştu. Yeni stüdyoları Respawn Entertainment, 2014 yılında yayınlanan Titanfall yapımı ile kısa sürede başarılı bir stüdyo olmayı başarmıştı. Stüdyo, 2016 yılında Titanfall 2’yi yayınlasa da son yıllarda bu seriyi geri plana attı. Son zamanlarda odağını Apex Legends ve Star Wars yapımlarına veren stüdyo, arka planda çalıştığı projeleri iptal etmeye devam ediyor.

    Titanfall 3 iptal edilmiş olabilir

    2019 yılında Titanfall evreninde geçen battle royale projesi Apex Legends’ı duyuran Respawn, uzun yıllardır bu yapımı ana odağı yapmış durumda. Stüdyo, bu süreçte iki farklı hikaye odaklı Star Wars oyunu geliştirse de hayranlar, bir süredir Titanfall evreninde geçen yeni bir oyun görmek istiyordu. İstekleri dinleyen stüdyo, geçtiğimiz yıllarda hikaye odaklı bir Titanfall oyunu üzerinde çalışmaya başlamıştı. Ancak merakla beklenen yapım, resmi duyuru yapılmadan önce 2023 yılında iptal edilmişti.

    Titanfall projesinin iptal edilmesinin ardından stüdyo, odağını tekrar Star Wars ve Apex Legends yapımlarına çevirmişti. Ancak stüdyonun arka planda birçok farklı yapım üzerinde çalıştığı belirtiliyordu. Bu projelerden bir kısmı iptal edilse de firmanın bir süredir çok oyunculu bir FPS oyunu üzerinde çalıştığını biliniyordu. Projenin detayları açıklanmamış olsa da pek çok kişi bunun Titanfall 3 olabileceğini düşünüyordu. Ancak stüdyo, bu merakla beklenen oyunu da iptal etti. 

    Titanfall 2 Tam Boyutta Gör
    Respawn’ın Yönetici Asistanı ve Üretim Koordinatörü Emilee Evans, LinkedIn üzerinden projeyle ilgili kötü haberi verdi: Oyun iptal edildi ve kendisi yeni bir iş aramaya başladı. Evans, projenin detayları hakkında konuşmadı ancak Respawn’ın Incubation Takımı’nın bir süredir bu çok oyunculu bir FPS oyunu üzerinde çalıştığı biliniyordu. Respawn şu anda üçüncü Star Wars Jedi oyununu ve XCOM benzeri bir başka Star Wars projesini geliştiriyor.
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