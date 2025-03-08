Respawn’ın Yeni FPS Oyunu İptal Edildi: Titanfall 3 müydü?

Titanfall 3 iptal edilmiş olabilir
2019 yılında Titanfall evreninde geçen battle royale projesi Apex Legends’ı duyuran Respawn, uzun yıllardır bu yapımı ana odağı yapmış durumda. Stüdyo, bu süreçte iki farklı hikaye odaklı Star Wars oyunu geliştirse de hayranlar, bir süredir Titanfall evreninde geçen yeni bir oyun görmek istiyordu. İstekleri dinleyen stüdyo, geçtiğimiz yıllarda hikaye odaklı bir Titanfall oyunu üzerinde çalışmaya başlamıştı. Ancak merakla beklenen yapım, resmi duyuru yapılmadan önce 2023 yılında iptal edilmişti.
Titanfall projesinin iptal edilmesinin ardından stüdyo, odağını tekrar Star Wars ve Apex Legends yapımlarına çevirmişti. Ancak stüdyonun arka planda birçok farklı yapım üzerinde çalıştığı belirtiliyordu. Bu projelerden bir kısmı iptal edilse de firmanın bir süredir çok oyunculu bir FPS oyunu üzerinde çalıştığını biliniyordu. Projenin detayları açıklanmamış olsa da pek çok kişi bunun Titanfall 3 olabileceğini düşünüyordu. Ancak stüdyo, bu merakla beklenen oyunu da iptal etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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