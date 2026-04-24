Yeni Xbox Game Pass aboneliği geliyor: “Starter Edition” sızdırıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft’un Xbox Game Pass ekosistemini genişletme hamleleri artık netleşmeye başladı. Şirketin kısa süre önce ima ettiği Discord iş birliğinin ardından “Xbox Game Pass Starter Edition” adı verilen yeni bir abonelik katmanının yolda olduğu anlaşıldı. Bu yeni paketin özellikle Discord Nitro ile birlikte sunulması dikkat çekiyor.

Game Pass’e giriş paketi olacak

Ortaya çıkan bilgilere göre Starter Edition, mevcut Game Pass paketlerine kıyasla daha kısıtlı ancak erişilebilir bir deneyim sunmayı hedefliyor. Sızdırılan detaylarda, bu yeni planın Game Pass kütüphanesinden 50’den fazla oyuna erişim sağlayacağı belirtiliyor. Henüz tam oyun listesi resmi olarak açıklanmış değil ancak ilk bulgular arasında Stardew Valley, Grounded ve Fallout 4 gibi yapımlar yer alıyor.

Bununla birlikte paket yalnızca oyun erişimiyle sınırlı değil. Starter Edition aboneleri, aylık 10 saat Xbox Cloud Gaming (bulut oyun) süresi elde edecek. Ayrıca oyuncuların oynadıkça Xbox Rewards puanı kazanabileceği de ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör Sızıntıyı ortaya çıkaran kaynaklar Starter Edition’ın yalnızca Microsoft’un birinci parti oyunlarıyla sınırlı olmayacağını gösteriyor. Yapılan teknik incelemelerde, çok sayıda üçüncü parti oyunun da bu pakete dahil edileceği görülüyor. Bu durum, yeni abonelik modelinin daha geniş bir oyuncu kitlesine hitap etmesini sağlayabilir.

Bu yeni planın Microsoft’un son dönemde üzerinde çalıştığı Game Pass yeniden yapılanmasının bir parçası olduğu ifade ediliyor. Sistem kodlarında yer alan verilere göre pakette yer alabilecek oyunlar arasında DOOM Eternal, Dishonored 2, Fable Anniversary, Gears 5, Halo 5: Guardians, Halo Wars 2, Hellblade ve The Elder Scrolls Online gibi önemli yapımlar bulunuyor.

Daha uygun fiyat ve daha geniş kitle

Microsoft’un bu yeni katmanı geliştirmesinin arkasında, Game Pass’i daha geniş kitlelere ulaştırma hedefi yatıyor. Şirketin özellikle son dönemde abonelik fiyatlarını daha erişilebilir hale getirme yönünde adımlar attığı biliniyor. Starter Edition’ın da mevcut Game Pass Essentials paketinden (aylık 9,99 dolar) daha düşük bir fiyatla sunulabileceği konuşuluyor.

Bu yeni modelin özellikle bulut oyun odaklı kullanıcıları hedeflediği değerlendiriliyor. Akıllı televizyonlar üzerinden oyun oynayan kullanıcılar için tasarlanan bu yapı, donanım ihtiyacını minimuma indirerek Xbox ekosistemine giriş bariyerini düşürebilir.

Starter Edition’ın en dikkat çekici yönlerinden biri ise Discord Nitro ile birlikte sunulacak olması. Microsoft’un Game Pass’i farklı dijital servislerle paketleme planları daha önce de gündeme gelmişti. Henüz Microsoft tarafından resmi olarak doğrulanmamış olsa da, hem sızıntılar hem de servis kodlarında ortaya çıkan veriler Xbox Game Pass Starter Edition’ın duyurusunun yakın olabileceğini gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Yeni Xbox Game Pass aboneliği geliyor: “Starter Edition” sızdı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: