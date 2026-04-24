Yeni Xbox Game Pass aboneliği geliyor: “Starter Edition” sızdırıldı

Game Pass’e giriş paketi olacak
Ortaya çıkan bilgilere göre Starter Edition, mevcut Game Pass paketlerine kıyasla daha kısıtlı ancak erişilebilir bir deneyim sunmayı hedefliyor. Sızdırılan detaylarda, bu yeni planın Game Pass kütüphanesinden 50’den fazla oyuna erişim sağlayacağı belirtiliyor. Henüz tam oyun listesi resmi olarak açıklanmış değil ancak ilk bulgular arasında Stardew Valley, Grounded ve Fallout 4 gibi yapımlar yer alıyor.
Bununla birlikte paket yalnızca oyun erişimiyle sınırlı değil. Starter Edition aboneleri, aylık 10 saat Xbox Cloud Gaming (bulut oyun) süresi elde edecek. Ayrıca oyuncuların oynadıkça Xbox Rewards puanı kazanabileceği de ifade ediliyor.
Bu yeni planın Microsoft’un son dönemde üzerinde çalıştığı Game Pass yeniden yapılanmasının bir parçası olduğu ifade ediliyor. Sistem kodlarında yer alan verilere göre pakette yer alabilecek oyunlar arasında DOOM Eternal, Dishonored 2, Fable Anniversary, Gears 5, Halo 5: Guardians, Halo Wars 2, Hellblade ve The Elder Scrolls Online gibi önemli yapımlar bulunuyor.
Daha uygun fiyat ve daha geniş kitle
Microsoft’un bu yeni katmanı geliştirmesinin arkasında, Game Pass’i daha geniş kitlelere ulaştırma hedefi yatıyor. Şirketin özellikle son dönemde abonelik fiyatlarını daha erişilebilir hale getirme yönünde adımlar attığı biliniyor. Starter Edition’ın da mevcut Game Pass Essentials paketinden (aylık 9,99 dolar) daha düşük bir fiyatla sunulabileceği konuşuluyor.
Bu yeni modelin özellikle bulut oyun odaklı kullanıcıları hedeflediği değerlendiriliyor. Akıllı televizyonlar üzerinden oyun oynayan kullanıcılar için tasarlanan bu yapı, donanım ihtiyacını minimuma indirerek Xbox ekosistemine giriş bariyerini düşürebilir.
Starter Edition'ın en dikkat çekici yönlerinden biri ise Discord Nitro ile birlikte sunulacak olması. Microsoft'un Game Pass'i farklı dijital servislerle paketleme planları daha önce de gündeme gelmişti. Henüz Microsoft tarafından resmi olarak doğrulanmamış olsa da, hem sızıntılar hem de servis kodlarında ortaya çıkan veriler Xbox Game Pass Starter Edition'ın duyurusunun yakın olabileceğini gösteriyor.