COD: Black Ops Cold War beta PC sistem gereksinimleri açıklandı

Call of Duty serisinin yeni oyunu Black Ops Cold War için artık geri sayım resmen başladı. Oyunun herkese açık beta sürümü 8 Ekim'de PS4 kullanıcılarına, 15 Ekim'de ise PC oyuncularına açılıyor. Betadan hemen önce bugün PC sistem gereksinimleri de açıklandı.

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MİNİMUM (Beta)

OS: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit (1803 veya sonrası)

CPU: Intel Core i5 2500k veya AMD dengi.

GPU: Nvidia GeForce GTX 670 2GB / GTX 1650 4GB veya AMD Radeon HD 7950.

RAM: 8GB RAM

HDD: 45GB

ÖNERİLEN (Beta)

OS: Windows 10 64 Bit (en son Service Pack)

CPU: Intel Core i7 4770k veya AMD dengi

GPU: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / GTX 1660 Super 6GB veya AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

RAM: 16GB RAM

HDD: 45GB

Activision herkese açık betayla ilgili bugün detaylı açıklama yaptı. Beta 8 Ekim'de öncelikle PS4 kullanıcılarına açılacak. Sonrasında önümüzdeki hafta 15 Ekim'de ise ön sipariş veren PC ve Xbox kullanıcıları betaya katılabilecek. Son olarak 17 Ekim'de ise geriye kalan herkese açılacak.

Beta sürümünde oyuncular birden fazla haritayı ve oyun modunu deneme şansı elde edecek. Ayrıca tıpkı normal oyundaki gibi bir ilerleme sisteminin olacağı ve oynadıkça yeni silahlar/ekipmanlar açılabileceği belirtildi. Activision beta süreci boyunca oyunu güncellemeye devam edecek.

PC kullanıcıları için ön yükleme süreci 13 Ekim'de TSİ 18.00'da başlıyor. Betaya katılmak için PC'de Battle.net hesabına ihtiyacınız var.

Call of Duty Black Ops Cold War, 13 Kasım'da PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X ve Xbox Series S için piyasaya sürülecek. Oyun Treyarch ve Raven tarafından geliştiriliyor.

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