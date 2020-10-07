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    COD: Black Ops Cold War beta PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Call of Duty: Black Ops Cold War'un herkese açık betası bu hafta PS4, önümüzdeki hafta ise PC ve Xbox kullanıcılarına açılacak. Beta detayları ve PC sistem gereksinimleri aşağıda.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Call of Duty serisinin yeni oyunu Black Ops Cold War için artık geri sayım resmen başladı. Oyunun herkese açık beta sürümü 8 Ekim'de PS4 kullanıcılarına, 15 Ekim'de ise PC oyuncularına açılıyor. Betadan hemen önce bugün PC sistem gereksinimleri de açıklandı.

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    MİNİMUM (Beta)

    • OS: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit (1803 veya sonrası)
    • CPU: Intel Core i5 2500k veya AMD dengi.
    • GPU: Nvidia GeForce GTX 670 2GB / GTX 1650 4GB veya AMD Radeon HD 7950.
    • RAM: 8GB RAM
    • HDD: 45GB

    ÖNERİLEN (Beta)

    • OS: Windows 10 64 Bit (en son Service Pack)
    • CPU: Intel Core i7 4770k veya AMD dengi
    • GPU: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / GTX 1660 Super 6GB veya AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580
    • RAM: 16GB RAM
    • HDD: 45GB

    Activision herkese açık betayla ilgili bugün detaylı açıklama yaptı. Beta 8 Ekim'de öncelikle PS4 kullanıcılarına açılacak. Sonrasında önümüzdeki hafta 15 Ekim'de ise ön sipariş veren PC ve Xbox kullanıcıları betaya katılabilecek. Son olarak 17 Ekim'de ise geriye kalan herkese açılacak.

    Beta sürümünde oyuncular birden fazla haritayı ve oyun modunu deneme şansı elde edecek. Ayrıca tıpkı normal oyundaki gibi bir ilerleme sisteminin olacağı ve oynadıkça yeni silahlar/ekipmanlar açılabileceği belirtildi. Activision beta süreci boyunca oyunu güncellemeye devam edecek. 

    PC kullanıcıları için ön yükleme süreci 13 Ekim'de TSİ 18.00'da başlıyor. Betaya katılmak için PC'de Battle.net hesabına ihtiyacınız var.

    Call of Duty Black Ops Cold War, 13 Kasım'da PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X ve Xbox Series S için piyasaya sürülecek. Oyun Treyarch ve Raven tarafından geliştiriliyor.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    48 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    GTX 1650 nin AMD karşılığı HD7950 mi bu bir?İkincisi beta olduğuna göre oyunun tamamı değil sanırım yer gereksinimi için 45 GB denmiş.
    Yanıtla
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 hf.
    Oh boyutu az yapmışlar sonunda. Modern Warfare 200 GB falandı ya 200 GB’ı Türkiyede hemen indirecek internet yok.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Portraitclub 2 hf.
    Aynı grafik motoruyla ısıtıp ısıtıp servis yapıyorlar.
    Yanıtla +3
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    RAIZEN 2 hf.
    AMD dengi diyerek neden AMD modellerini dışlıyorlar anlamış değilim. Sırf şu ifadenin değişmesini görmek için Zen 3'ün single core performansının artmasını istiyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    MertDrx (Mert L.) 2 hf. RAIZEN
    Bu dediğine bende yıllardır fitil olurum. Çok mu zor model ismi belirtmek nasıl bir destek alıyorlarsa intelden. Adamlar karşı firmanın model isimlerini bile vermiyorlar.
    Yanıtla
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    ti7800 (Temjin O.) 2 hf.
    GTX1650 bile minumum olmuş. Neden bu kadar kasıyor bu oyun anlamıyorum.
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    ozgurrdunya (Özgür ..) 2 hf.
    Betasından 1 hafta sonrada hileleri piyasaya çıkıp oynadığımız oynu burnumuzdan getirir. İndirilen dosyaları bir kenara bıraktım ben artık.
    Yanıtla +1
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    Fatic (Fatih Karacan) 2 hf.
    Beta için Pcde full oyunu indirtir 200gbcık.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Rachsuchtig 2 hf. Fatic
    Siz şaka mı yapıyorsunuz yoksa haberi okumuyor musunuz? 45 GB diyor.
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