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    Bu nükleer santral, ürettiği atıktan daha fazlasını ortadan kaldıracak

    Fransız girişim Stelleria, ürettiğinden daha fazla atığı ortadan kaldırabilen yeni bir nükleer reaktör inşa etmek için 23 milyon euro tutarında yatırım aldı.   

    Bu nükleer santral, ürettiği atıktan fazlasını ortadan kaldıracak Tam Boyutta Gör
    CEA (Fransız Alternatif Enerjiler ve Atom Enerjisi Komisyonu) ve Schneider Electric ortaklığında kurulan Fransız girişim Stelleria, ürettiğinden daha fazla atığı ortadan kaldırabilen yeni bir nükleer reaktör inşa etmek için 23 milyon euro tutarında yatırım aldı.

    Şirketin geliştirdiği reaktör, “Stellarium” olarak adlandırılıyor ve dördüncü nesil hızlı nötronlu erimiş tuz (molten salt) teknolojisine dayanıyor. Reaktör, yakıt olarak klorür tuzlarından elde edilen sıvı yakıt kullanıyor ve kapalı döngü yakıt sistemiyle çalışıyor. Reaktörün seçilen spesifikasyona göre uranyum, plütonyum veya toryum ile çalışabileceği belirtiliyor.

    Ticari olarak bir ilk olacak

    Eğer başarıya ulaşırsa, bu reaktör, bugüne kadar ticari olarak kullanılan hiçbir reaktörün başaramadığı bir şeyi başararak ürettiğinden daha fazla uzun ömürlü nükleer atığı ortadan kaldırabilecek. Stellaria, 2029 yılına kadar ilk fisyon reaksiyonunu gerçekleştirmeyi ve 2035 itibarıyla ticari kullanıma başlamayı hedefliyor.

    Stellarium, iddialı hedeflerine rağmen, geliştirme sürecini hızlandırmak için büyük ölçüde kanıtlanmış reaktör teknolojilerine güveniyor. Şirket, yalnızca gerekli yeniliklere odaklanarak tasarımını sade tutmayı tercih etti.

    Reaktörün ana özellikleri arasında, pasif soğutma için doğal konveksiyon, yakıt döngüsünü sürdüren izojenerasyon yöntemi ve mevcut reaktörlerin çoğundan bir fazla olan dört fiziksel koruma katmanı yer alıyor. 400.000 kişiye elektrik sağlaması beklenen reaktör, 20 yıl boyunca yeniden yakıt ikmali gerektirmeden çalışacak şekilde tasarlandı. 

    Endüstriyel ortaklar Schneider Electric ve Technip Energies, reaktörün ticari kullanıma açılması için uzun vadeli destek sözü verdi. Stellaria ayrıca, tasarımını ve performansını doğrulamak için bir endüstriyel gösterim cihazı inşa edecek.

    2023 yılında kurulan Stellaria, modern dünyaya uygun, temiz, dayanıklı ve ölçeklenebilir bir nükleer enerji kaynağı geliştirerek sanayi üretiminin yeniden canlandırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/waste-eating-nuclear-reactor-stellaria https://www.stellaria.fr/en/offre/
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