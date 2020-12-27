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    Araştırmalara göre Covid-19 pandemisi sürecinde silah satın alan kişilerde özkıyım riski daha yüksek

    Yeni çalışmada 3.500 kişinin online platformalara katılımı sağlandı ve katılımcılar silahı olmayan, silahı olan ve Covid-19 sebebiyle silah alan gruplar olmak üzere 3 farklı gruba ayrıldı.
    1 sa.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Araştırmalara göre Covid-19 pandemisi sürecinde silah satın alan kişilerde özkıyım riski daha yüksek
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    Yapılan yeni çalışmalara göre Amerika Birleşik Devletleri’nde Covid-19 pandemisi sürecinde silah satın alan ABD vatandaşlarının özkıyım düşüncelerine sahip olduğu belirtiliyor.

    American Journal of Preventive Medicine dergisinde yayımlanan yeni çalışmada 3.500 kişinin online platformalara katılımı sağlandı ve katılımcılar silahı olmayan, silahı olan ve Covid-19 sebebiyle silah alan gruplar olmak üzere 3 farklı gruba ayrıldı.

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    Özkıyım

    Araştırmalara göre Covid-19 pandemisi sürecinde silah satın alan kişilerde özkıyım riski daha yüksek
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    Yapılan çalışmalar neticesinde Covid-19 pandemisi sürecinde silah satın alan grubun önceden silah sahibi olan grupla kıyaslandığında hayat boyunca özkıyım düşüncesine daha fazla sahip olduğu tespit edildi.

    Ayrıca Bkz. "İki kol arasındaki tansiyon değeri farkı kardiyovasküler hastalıkların belirtisi olabilir"

    Ayrıca yapılan çalışmalar Covid-19 sürecinde silah satın alan bireylerin özkıyım davranışları açısından daha yüksek riskte olduğunu destekliyor.

    Yeni araştırma Psychiatry Advisor adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749379720304712 https://www.psychiatryadvisor.com/home/topics/suicide-and-self-harm/americans-who-purchased-firearms-during-the-covid-19-pandemic-had-suicidal-ideations/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Egzersiz yaptıran ofis koltuğu: Fitwork

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Armin van Buuren* (Arda Arı) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "Özkıyım"

    Hayatımda duyduğum en saçma kelime olabilir. Bırakın Arapça devşirmesi olsun, biz bildiğimizi kullanalım, bunun gibi ucube kelimelere ihtiyacımız yok.
    "Özkıyım" Hayatımda duyduğum en saçma kelime olabilir. Bırakın Arapça devşirmesi olsun, biz bildiğimizi kullanalım, bunun gibi ucube kelimelere ihtiyacımı...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    berbatine (Burak ) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    Türkçeyi beğenmeyen Fransızca konuşsun. Zira ırkçılar bu dile yabancı değil.
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    Mion 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yazar orta okullu falan herhalde. Böyle saçmalık anca ergenlerden çıkar.😣
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    ankaland (mehmet yok) 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    hakiki öz kıymık.. :)
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    labtek38 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Başlığı okuyup yorumlara bakmaya geldim 😄. Gerçekten tam bir ucube olmuş 😄
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    WB 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arapcadan gelince kotu, devsirme, latin olunca guzel, modern. Ikisi de insan isi, ikisi de iletisim araci.



    Iste bu ulkenin asil yobazlari bu sekilde dusunen kambur azinlik..
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    BekirHan (Bekir Han) 13 dk. ( Mesaj Silindi ) WB
    Latince değil ki, Türkçe. Adam mors voluntaria mı yazmış da latince diyorsun, anlamadım?
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Özkıyım nedir Allah aşkına?
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    hamunpatra (hakan özdemir) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oz kıyım nedir yaa. Cem yılmazın dediği gibi kıçınız dan isim uydurmayın. Kelimelere düşmanlık yapmayın. Ona intihar denir.
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    joven 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    “Özkıyım” “Özçekim” yani saçma sapan kelimeleri zorla dayatmak nedemek bumu Türkçe kalsın efendim kalsın.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pandemi ile beraber zaten intihar oranları rekor kırdı. Toplumdan zaten kopuk insanlar daha kötü intihar meyilli hale geldiler.
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    Armin van Buuren* (Arda Arı) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "Özkıyım"

    Hayatımda duyduğum en saçma kelime olabilir. Bırakın Arapça devşirmesi olsun, biz bildiğimizi kullanalım, bunun gibi ucube kelimelere ihtiyacımız yok.
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