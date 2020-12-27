Araştırmalara göre Covid-19 pandemisi sürecinde silah satın alan kişilerde özkıyım riski daha yüksek

Yapılan yeni çalışmalara göre Amerika Birleşik Devletleri’nde Covid-19 pandemisi sürecinde silah satın alan ABD vatandaşlarının özkıyım düşüncelerine sahip olduğu belirtiliyor.
American Journal of Preventive Medicine dergisinde yayımlanan yeni çalışmada 3.500 kişinin online platformalara katılımı sağlandı ve katılımcılar silahı olmayan, silahı olan ve Covid-19 sebebiyle silah alan gruplar olmak üzere 3 farklı gruba ayrıldı.İlginizi Çekebilir Tedaviye dirençli şizofreni tedavisinde kullanılan klozapinin tütün kullanımıyla ilişkisi incelendi
Özkıyım
Yapılan çalışmalar neticesinde Covid-19 pandemisi sürecinde silah satın alan grubun önceden silah sahibi olan grupla kıyaslandığında hayat boyunca özkıyım düşüncesine daha fazla sahip olduğu tespit edildi.
Ayrıca Bkz. "İki kol arasındaki tansiyon değeri farkı kardiyovasküler hastalıkların belirtisi olabilir"
Ayrıca yapılan çalışmalar Covid-19 sürecinde silah satın alan bireylerin özkıyım davranışları açısından daha yüksek riskte olduğunu destekliyor.
Yeni araştırma Psychiatry Advisor adlı dergide yayımlandı.
Kaynakça https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749379720304712 https://www.psychiatryadvisor.com/home/topics/suicide-and-self-harm/americans-who-purchased-firearms-during-the-covid-19-pandemic-had-suicidal-ideations/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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