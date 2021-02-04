Arazi canavarı yenilendi: İşte yeni Ford F-150 Raptor

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ABD'de oldukça popüler ve ikonik bir model haline gelen Ford F-150 Raptor yenilendi. Üçüncü nesil olarak karşımıza çıkan 2021 F-150 Raptor'un hem teknolojileri hem de offroad yeteneği iyileştirildi.

2021 Ford F-150 Raptor'un kaputu altında güncellenmiş haliyle çift turbo 3.5 litre EcoBoost V6 ünite bulunuyor. Söz konusu motor 10 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Şirket motorun güç ve tork değerlerini açıklamadı fakat önceki jenerasyona göre (450 bg - 690 Nm) pek değişiklik olmadığını onayladı. Öte yandan tüm 2021 F-150 Raptor modellerinde elektronik arka diferansiyel kilidi standart, Torsen sınırlı kaydırmalı ön diferansiyel ise seçenekler arasında sunuluyor.

Yenilenen EcooBoost V6 üniteyle ilgili verilen bir diğer bilgi de son teknoloji turboşarjlara, 10,5:1 sıkıştırma oranına ve soğutma sistemi içerisinde yeni yüksek güçlü pervanelere sahip olduğu. Bunun yanında dahili bir 'X pipe' ile yenilenen aktif egzoz sistemi de V6 motorun özellikle Sport ve Baja modlarında daha homurtulu çalışması sağlanmış. Ayrıca yeni Raptor'daki 136 litrelik yakıt tankının da 800 kilometrenin üzerinde sürüş menziline imkan verdiği belirtiliyor.

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Ford ayrıca daha güçlü bir F-150 Raptor'u da resmen onayladı. Önümüzdeki yıl tanıtılması planlanan model Raptor R olarak adlandırılacak ve V8 üniteden güç alacak. Ford'un 702 beygirlik RAM 1500 TRX'e cevabı olarak nitelendirilen araçta Mustang Shelby GT500'deki 760 beygirlik V8'i görmemiz mümkün. Bununla ilgili detaylar ilerleyen süreçte belli olacak.

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Yeni F-150 Raptor'da offroad aktivitelerini daha keyifli hale getiren birçok yeni teknoloji mevcut. Slippery, Tow/Haul, Sport, Normal, Offroad, Baja ve Rock Crawl isimli sürüş modlarına sahip yeni Terrain Management System bunlardan bir tanesi. Aracın direksiyon hissiyatı, transfer kutusunun davranışı, denge kontrolü, egzoz sistemi, aktif süspansiyon sistemi ve vites geçişleri bu farklı modlara uyum sağlayacak şekilde otomatik olarak ayarlanabiliyor.

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Yeni arazi canavarının en önemli özelliklerinden biri de zorlu arazi şartlarında sürücünün işini kolaylaştırmak için tasarlanan '1-Pedal Drive' sistemi. Söz konusu sistem aktif olduğunda gaz ve fren fonksiyonlarını yalnızca gaz pedalında birleştiriyor. Sürücünün araca gaz vermek için pedala basması, fren için de ayağını pedaldan çekmesi yeterli oluyor. Bunun yanı sıra arazi sürüşüne özel hız sabitleme sistemi olarak adlandırabileceğimiz Trail Mode ve 360 derece kamera sistemi de özellikler arasında.

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Yeni F-150 Raptor, üretim hayatında ilk kez fabrika çıkışlı olarak 35 veya 37 inç lastiklerle tercih edilebiliyor. 37 inç lastiklerle birlikte aracın yerden yüksekliği 33 cm olmakla birlikte yaklaşma açısı 33.1 derece, uzaklaşma açısı 24.9 derece ve karın açısı da 24.4 derece olarak karşımıza çıkıyor. 35 inç lastikler söz konusu olduğunda ise yerden yükseklik 30 cm, bahsi geçen açılar ise sırasıyla 31, 23.9 ve 22.7 derece oluyor. Öte yandan küçük lastikler F-150 Raptor'a daha iyi bir süspansiyon mesafesi sağlıyor: önde 35, arkada ise 38 cm.

Araçla ilgili en büyük yeniliklerden biri de derinin altında. Yeni F-150 Raptor, kilit noktaları daha da güçlendirilen yüksek mukavemetli çelik bir şasi üzerine oturtulmuş. Arka tarafta da Raptor özelinde geliştirilen 5 noktadan bağlantılı ve helezon yaylı süspansiyon sistemine yer verilmiş. Bu sayede en zorlu arazi koşullarında bile aracın yere daha kontrollü ve güçlü basması sağlanmış.

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