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    Arc Search tarayıcıda arama yapmak için 'telefon görüşmesi' yapılacak

    iOS platformunda beğenilen bir tarayıcı olan Arc Search, arama yapmak için çok ilginç bir özelliği devreye aldı. Artık arama için 'telefon görüşmesi' yapabilirsiniz.
    Arc Search tarayıcıda arama için 'telefon görüşmesi' yapılacak Tam Boyutta Gör
    Arc Tarayıcı'nın arkasındaki şirket olan The Browser Company tarafından geliştirilen Arc Search, kullanıcıların hareket halindeyken seslerini kullanarak hızlı yanıtlar alabilmeleri ve web’de aram yapabilmeleri için yepyeni bir özelliği devreye aldı. Yapay zeka destekli Call Arc özelliği, kullanıcıların sorgulara yanıt almak için hızlı bir telefon görüşmesi yapmasını sağlayarak çalışıyor.

    Arc Search için ilginç özellik

    Arc Search halihazırda Sesli Arama özelliği sunsa da, yeni özellik insanların hareket halindeyken hızlı yanıtlar almaları için eğlenceli bir yol gibi görünüyor. Şirkete göre Call Arc, acil ve küçük soruların yanıtlanmasına yardımcı olabilir. Özelliği kullanmak da oldukça kolay: Uygulamayı açın ve daha sonrasında telefonu kulağına yanaştırın. Uygulama daha sonra sorularınız için size anında sesli yanıtlar sağlamaya başlayacak.

    Şirket, Call Arc'ın sesli aramaya yeni bir yaklaşım getirdiğini, cevapları yazmaktan daha hızlı sunduğunu ve aynı zamanda bu deneyimi telefonu kaldırıp bir arkadaşınızı aramak kadar kolay hale getirdiğini söylüyor. Sorgularınızın yanıtları sözlü olarak verildiği için tüm ses tabanlı arama deneyimi sanki bir telefon görüşmesi yapıyormuşsunuz gibi gerçekleşiyor.

    Arc Search ayrıca özellik için yeni bir arayüz de tasarlamış durumda. Bu ekran da yine çağrı ekranına benziyor. Burada görüşmeyi sonlandırma seçeneği veya sesi hoparlöre beren bir düğme de bulunuyor. Arc Search ilk olarak bu yılın başlarında kullanıcıların sorularına cevap vermek için yapay zeka kullanan bir arama uygulaması olarak tanıtıldı. Arc Search'teki "Benim için göz at" seçeneği, OpenAI ve diğerlerinin büyük dil modelleri (LLM) tarafından destekleniyor. Arc Search, cevaplar için en az altı web sayfasını okuyor ve her sorgu için kullanıcıya bilgi içeren yeni bir sayfa oluşturuyor. Arc Search'ün şimdilik bir Android uygulaması bulunmuyor ve sadece iOS'ta bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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