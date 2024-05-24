Arc Search tarayıcıda arama yapmak için 'telefon görüşmesi' yapılacak

Tam Boyutta Gör Arc Tarayıcı'nın arkasındaki şirket olan The Browser Company tarafından geliştirilen Arc Search, kullanıcıların hareket halindeyken seslerini kullanarak hızlı yanıtlar alabilmeleri ve web’de aram yapabilmeleri için yepyeni bir özelliği devreye aldı. Yapay zeka destekli Call Arc özelliği, kullanıcıların sorgulara yanıt almak için hızlı bir telefon görüşmesi yapmasını sağlayarak çalışıyor.

Arc Search için ilginç özellik

Arc Search halihazırda Sesli Arama özelliği sunsa da, yeni özellik insanların hareket halindeyken hızlı yanıtlar almaları için eğlenceli bir yol gibi görünüyor. Şirkete göre Call Arc, acil ve küçük soruların yanıtlanmasına yardımcı olabilir. Özelliği kullanmak da oldukça kolay: Uygulamayı açın ve daha sonrasında telefonu kulağına yanaştırın. Uygulama daha sonra sorularınız için size anında sesli yanıtlar sağlamaya başlayacak.

Şirket, Call Arc'ın sesli aramaya yeni bir yaklaşım getirdiğini, cevapları yazmaktan daha hızlı sunduğunu ve aynı zamanda bu deneyimi telefonu kaldırıp bir arkadaşınızı aramak kadar kolay hale getirdiğini söylüyor. Sorgularınızın yanıtları sözlü olarak verildiği için tüm ses tabanlı arama deneyimi sanki bir telefon görüşmesi yapıyormuşsunuz gibi gerçekleşiyor.

Arc Search ayrıca özellik için yeni bir arayüz de tasarlamış durumda. Bu ekran da yine çağrı ekranına benziyor. Burada görüşmeyi sonlandırma seçeneği veya sesi hoparlöre beren bir düğme de bulunuyor. Arc Search ilk olarak bu yılın başlarında kullanıcıların sorularına cevap vermek için yapay zeka kullanan bir arama uygulaması olarak tanıtıldı. Arc Search'teki "Benim için göz at" seçeneği, OpenAI ve diğerlerinin büyük dil modelleri (LLM) tarafından destekleniyor. Arc Search, cevaplar için en az altı web sayfasını okuyor ve her sorgu için kullanıcıya bilgi içeren yeni bir sayfa oluşturuyor. Arc Search'ün şimdilik bir Android uygulaması bulunmuyor ve sadece iOS'ta bulunuyor.

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Arc Search tarayıcıda arama için 'telefon görüşmesi' yapılacak