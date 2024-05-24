Arc Search tarayıcıda arama yapmak için 'telefon görüşmesi' yapılacak

Arc Search için ilginç özellik
Arc Search halihazırda Sesli Arama özelliği sunsa da, yeni özellik insanların hareket halindeyken hızlı yanıtlar almaları için eğlenceli bir yol gibi görünüyor. Şirkete göre Call Arc, acil ve küçük soruların yanıtlanmasına yardımcı olabilir. Özelliği kullanmak da oldukça kolay: Uygulamayı açın ve daha sonrasında telefonu kulağına yanaştırın. Uygulama daha sonra sorularınız için size anında sesli yanıtlar sağlamaya başlayacak.
Şirket, Call Arc'ın sesli aramaya yeni bir yaklaşım getirdiğini, cevapları yazmaktan daha hızlı sunduğunu ve aynı zamanda bu deneyimi telefonu kaldırıp bir arkadaşınızı aramak kadar kolay hale getirdiğini söylüyor. Sorgularınızın yanıtları sözlü olarak verildiği için tüm ses tabanlı arama deneyimi sanki bir telefon görüşmesi yapıyormuşsunuz gibi gerçekleşiyor.
Arc Search ayrıca özellik için yeni bir arayüz de tasarlamış durumda. Bu ekran da yine çağrı ekranına benziyor. Burada görüşmeyi sonlandırma seçeneği veya sesi hoparlöre beren bir düğme de bulunuyor. Arc Search ilk olarak bu yılın başlarında kullanıcıların sorularına cevap vermek için yapay zeka kullanan bir arama uygulaması olarak tanıtıldı. Arc Search'teki "Benim için göz at" seçeneği, OpenAI ve diğerlerinin büyük dil modelleri (LLM) tarafından destekleniyor. Arc Search, cevaplar için en az altı web sayfasını okuyor ve her sorgu için kullanıcıya bilgi içeren yeni bir sayfa oluşturuyor. Arc Search'ün şimdilik bir Android uygulaması bulunmuyor ve sadece iOS'ta bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.