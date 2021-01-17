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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Arcade shooter oyunu Space Frog Intern, Android cihazlar için çıktı

    Daha öncesinde iOS cihazlar için çıkışını yapmış olan arcade shooter oyunu Space Frog Intern, Android cihazlar için de çıkışını gerçekleştirdi.
    1 sa.
    144
    10
    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Arcade shooter oyunu Space Frog Intern, Android cihazlar için çıktı
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    Yayıncılığını ve geliştiricliğini Astronaut Curve'ün yaptığı arcade shooter oyunu Space Frog Intern, geçtiğimiz aylarda yaptığı iOS çıkışının ardından Android cihazlar için de çıkışını yaptı.

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    Space Frog Intern, klasik arcade shooter oyunlar gibi gökten düşen düşmanları vurmanız üzerine dayalı bir oyun. Oyunda bir kurbağayı kontrol ediyorsunuz ve gökten düşen düşmanları öldürerek hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Oyunun kontrolleri de aslında fazlasıyla kolay ancak geliştirici stüdyo oyuna alışmanın kolay ama ustalaşmanın zor olduğunu söylüyor.

    Oyun şu anda ücretsiz bir şekilde Google Play üzerinde bulunuyor. Ayrıca dediğimiz gibi App Store üzerinden iOS kullancııları da oyuna ulaşabilir. Oyunun oynanış videosunu ve mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

    Space Frog Intern Space Frog Intern Space Frog Intern Space Frog Intern James Bolton Oyunlar Ücretsiz 89.7 MB

    Space Frog Intern Space Frog Intern Space Frog Intern Space Frog Intern Astronaut Curve Arcade Ücretsiz 80M



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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    trustrank

    wqe

    1 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    8 saat önce
    Xandive

    damn

    8 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    16 saat önce
    frostburn

    ürkütücü

    16 saat önce
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