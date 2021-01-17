Arcade shooter oyunu Space Frog Intern, Android cihazlar için çıktı

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Yayıncılığını ve geliştiricliğini Astronaut Curve'ün yaptığı arcade shooter oyunu Space Frog Intern, geçtiğimiz aylarda yaptığı iOS çıkışının ardından Android cihazlar için de çıkışını yaptı.

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Space Frog Intern, klasik arcade shooter oyunlar gibi gökten düşen düşmanları vurmanız üzerine dayalı bir oyun. Oyunda bir kurbağayı kontrol ediyorsunuz ve gökten düşen düşmanları öldürerek hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Oyunun kontrolleri de aslında fazlasıyla kolay ancak geliştirici stüdyo oyuna alışmanın kolay ama ustalaşmanın zor olduğunu söylüyor.

Oyun şu anda ücretsiz bir şekilde Google Play üzerinde bulunuyor. Ayrıca dediğimiz gibi App Store üzerinden iOS kullancııları da oyuna ulaşabilir. Oyunun oynanış videosunu ve mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

Space Frog Intern James Bolton Oyunlar Ücretsiz 89.7 MB

Space Frog Intern Astronaut Curve Arcade Ücretsiz 80M

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