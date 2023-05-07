Tam Boyutta Gör Arjantin Merkez Bankası, ülkenin ödeme sisteminin dijital varlıklara maruz kalmasını azaltmayı amaçladığını iddia ederek, ödeme sağlayıcılarının kripto işlemleri sunmasını yasakladı.

Para otoritesinden yapılan açıklamaya göre, ödeme sağlayıcıları, uygulamaları aracılığıyla kripto hizmetleri sunamaz veya kolaylaştıramaz. Söz konusu hareket, ülkedeki ödeme fintech’lerini ve finans kurumlarını aynı kurallar altına getiriyor.

Arjantin Merkez Bankası, yüksek getirileri üzerinden birkaç kripto para platformunu araştırdığını açıkladı. Yakın tarihli bir açıklamaya göre, Merkez Bankası bu soruşturmayı yürütmek için aldığı tüm önlemleri sıralamıştı. Son olarak Arjantin Merkez Bankası, kripto para birimlerini ödeme uygulamalarından durdurdu.

Arjantin Merkez Bankası, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Ödeme hesapları sunan ödeme hizmeti sağlayıcıları, yetkili ulusal makam tarafından düzenlenmeyen ve Arjantin Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yetkilendirilmemiş kripto varlıkları da dahil olmak üzere dijital varlıklarla işlem gerçekleştiremez veya kolaylaştıramaz”

Ayrıca Arjantin Merkez Bankası, ödeme hizmeti sunan kuruluşların kripto paralar ve diğer dijital varlıklar ile işlem yapamayacağını aktardı. Ülkenin merkez bankasından gelen bu karar, yerel kripto ekosisteminden eleştiriler almaya başladı.

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Arjantin merkez bankası kripto paralar konusunda hamle yaptı