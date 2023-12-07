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    ASELSAN, Arjantin'in MEKO 360 destroyerinin modernizasyonu için teklife hazırlanıyor

    Arjantin, MEKO 360 destroyerini modernize edecek. Modernizasyon için ASELSAN güçlü adaylar arasında yer alıyor.                                                    
    ASELSAN, Arjantin'in MEKO 360 destroyer modernizasyonuna talip Tam Boyutta Gör
    Arjantin donanmasında bulunan Alman üretimi MEKO 360 destroyerinin modernizasyonu için teklifler toplanmaya başladı. ASELSAN, MEKO 360'ın modernizasyonunu üstlenmek için kolları sıvadı. Arjantin basınında çıkan haberlere göre ASELSAN'ın teklifi ilgi çekiyor.

    ASELSAN daha önce de Türk Deniz Kuvvetleri'ndeki MEKO 200 TN Barbaros fırkateyninin modernize edilmesi projelerinde rolalmıştı. Bu nedenle ASELSAN bir adım önde yer alıyor. 

    Arjantin'in MEKO 360 destroyerinin atış kontrol, radar ve elektronik sensörler gibi unsurlarının Türk üretimi sistemlerle modernize edilmesi bekleniyor. ASELSAN'ın Türk Deniz Kuvvetleri için yaptığı modernizasyon paketinin son derece başarılı bulunduğu ve dünya çapında ilgi gördüğü biliniyor.

    Türk donanmasının "vurucu gücünü" oluşturan unsurlardan Barbaros sınıfı fırkateynler tepeden tırnağa yerli ve milli sistemlerle modernize ediliyor. Yarı Ömür Modernizasyonu-B (B-YÖM) programı kapsamında yenilenen TCG ORUÇREİS fırkateyni seyir testlerini sürdürüyor. ASELSAN yönetiminde gerçekleşen faaliyetle gemi, tüm sistemleriyle yerli hale geldi.

    Barbaros'un modernizasyonunda şunlar yapıldı:

    • Gemisavar füzeler: Kuzey Amerika menşeli Harpoon'un yerini Roketsan Armaca aldı. Ayrıca Roketsan Yalman füze fırlatma sistemi eklenecek.
    • Aselsan Gökdeniz ve 25mm Aselsan STOP uzaktan kumandalı top sistemleri eklendi.
    • Havelsan ADVENT CMS Savaş Yönetim Sistemi entegre edildi.
    • Aselsan'ın ARES-2N(V)2 ESM ve AREAS-2NC sistemleri eklendi.
    • Radar: AWS-06 Dolphin radarının yerini Aselsan MAR-D radarı alıyor.
    • Atış kontrol radar sistemi olarak STIR'dan ASELSAN'dan çift bantlı AKREP AKR-D (X ve Ka)'ya geçildi.
    • Gövde sonarı: AN/SQS-56'nın yerini Aselsan'ın FERSAH modeli alıyor.
    • Fırkateynlerin modernizasyonu, ASELSAN'ın IRST PIRI-KATS ve EO KIRLANGIC sistemlerinin yanı sıra daha iyi performanslı lazer uyarı sisteminin tedarikini de içeriyor.

    Barbaros (Meko 200) sınıfı fırkateyn yarı ömür modernizasyonu projesinde çok detaylı bir icraat çıkaran ASELSAN, buradan kazandığı tecrübe ve referans sayesinde Arjantin'in Almirante Brown (MEKO 360) sınıfı destroyerlerinin modernizasyonu programı için resmi teklif verecek.

    Kaynakça https://www.zona-militar.com/2023/12/01/aselsan-presentara-a-la-armada-argentina-un-proyecto-de-modernizacion-de-los-destructores-meko-360/ https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/aselsan-meko-360-destroyer-modernizasyon-projesi-arjantinin-ilgisini-cekti/3073226
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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