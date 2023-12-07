ASELSAN, Arjantin'in MEKO 360 destroyerinin modernizasyonu için teklife hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Arjantin donanmasında bulunan Alman üretimi MEKO 360 destroyerinin modernizasyonu için teklifler toplanmaya başladı. ASELSAN, MEKO 360'ın modernizasyonunu üstlenmek için kolları sıvadı. Arjantin basınında çıkan haberlere göre ASELSAN'ın teklifi ilgi çekiyor.

ASELSAN daha önce de Türk Deniz Kuvvetleri'ndeki MEKO 200 TN Barbaros fırkateyninin modernize edilmesi projelerinde rolalmıştı. Bu nedenle ASELSAN bir adım önde yer alıyor.

Arjantin'in MEKO 360 destroyerinin atış kontrol, radar ve elektronik sensörler gibi unsurlarının Türk üretimi sistemlerle modernize edilmesi bekleniyor. ASELSAN'ın Türk Deniz Kuvvetleri için yaptığı modernizasyon paketinin son derece başarılı bulunduğu ve dünya çapında ilgi gördüğü biliniyor.

Yerli SİHA’lar için yeni motor ve MMU KAAN motorundaki son süreç 20 sa. önce eklendi

Türk donanmasının "vurucu gücünü" oluşturan unsurlardan Barbaros sınıfı fırkateynler tepeden tırnağa yerli ve milli sistemlerle modernize ediliyor. Yarı Ömür Modernizasyonu-B (B-YÖM) programı kapsamında yenilenen TCG ORUÇREİS fırkateyni seyir testlerini sürdürüyor. ASELSAN yönetiminde gerçekleşen faaliyetle gemi, tüm sistemleriyle yerli hale geldi.

Barbaros'un modernizasyonunda şunlar yapıldı:

Gemisavar füzeler: Kuzey Amerika menşeli Harpoon'un yerini Roketsan Armaca aldı. Ayrıca Roketsan Yalman füze fırlatma sistemi eklenecek.

Aselsan Gökdeniz ve 25mm Aselsan STOP uzaktan kumandalı top sistemleri eklendi.

Havelsan ADVENT CMS Savaş Yönetim Sistemi entegre edildi.

Aselsan'ın ARES-2N(V)2 ESM ve AREAS-2NC sistemleri eklendi.

Radar: AWS-06 Dolphin radarının yerini Aselsan MAR-D radarı alıyor.

Atış kontrol radar sistemi olarak STIR'dan ASELSAN'dan çift bantlı AKREP AKR-D (X ve Ka)'ya geçildi.

Gövde sonarı: AN/SQS-56'nın yerini Aselsan'ın FERSAH modeli alıyor.

Fırkateynlerin modernizasyonu, ASELSAN'ın IRST PIRI-KATS ve EO KIRLANGIC sistemlerinin yanı sıra daha iyi performanslı lazer uyarı sisteminin tedarikini de içeriyor.

Barbaros (Meko 200) sınıfı fırkateyn yarı ömür modernizasyonu projesinde çok detaylı bir icraat çıkaran ASELSAN, buradan kazandığı tecrübe ve referans sayesinde Arjantin'in Almirante Brown (MEKO 360) sınıfı destroyerlerinin modernizasyonu programı için resmi teklif verecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.