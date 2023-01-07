Tam Boyutta Gör Popüler yatırım şirketi ARK Invest, potansiyelli gördüğü şirketlerin hisselerini satın almaya devam ediyor. Şirket, Coinbase‘den 5 milyon dolarlık hisse satın alarak dikkatleri üzerine çekti. ARK Invest, hisse fiyatı düşerken bile kripto borsasına olan güvenini göstermeye devam ediyor.

Cathie Wood’un liderliğindeki Ark Investment Management, Coinbase’den 5 milyon dolarlık hisse daha aldı. Coinbase hissesi, Perşembe günü yüzde 11 düşüşle 33.53 dolardan kapandı. Hatırlatmak gerekirse 2022 genelinde yaklaşık yüzde 90 düşmüştü.

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ARK Invest kısa süre önce bilançosuna 10.880 Coinbase hissesi ekleyerek hisselerini 60,5 milyon dolara çıkardı. Teknolojiye olan inancının hiçbir zaman kaybolmayacağını belirtmesiyle bilinen Cathie Wood, özellikle kripto paraların gelecek yıllarda daha iyi yerlerde olacağına inanıyor.

Son olarak belirtmek gerekirse Coinbase CEO’su Brian Armstrong, geçtiğimiz haftalarda Coinbase’in bu yılki gelirinin, kripto paralardaki sert düşüşler ve birden fazla büyük firmanın iflasının sektördeki domino etkisi nedeniyle geçen yıla göre en az yüzde 50 daha az olacağını açıklamıştı.

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ARK Invest, Coinbase hissesi almaya devam ediyor