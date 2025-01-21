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    Dev kripto para borsası Coinbase, Türkiye’ye geliyor: CEO açıkladı

    Hacim bakımından dünyanın en büyük 3'üncü kripto para borsası Coinbase, Türkiye'de hizmet vermek için çalışmalarını başlattı. SPK'ya faaliyet izni başvurusu yapılacak.
    Dev kripto para borsası Coinbase Türkiye’ye geliyor: CEO açıkladı Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, Türkiye’ye geliyor. Coinbase CEO’su Brian Armstrong, CNBC-E’ye yaptığı açıklamada Coinbase’in Türkiye’de hizmet vermek için lisans başvurusu yapacağını duyurdu.

    Türkiye’de faaliyete başlayacaklarını duyuran Coinbase CEO’su Brian Armstrong, “Halihazırda Türkiye’de faaliyetlerimiz başlamış değil. Bu bağlamda düzenleyici otoritelerden izin almak istiyoruz. Faaliyet iznimizi alır almaz Türkiye’de çalışmalarımızı başlatacağız, bu konuda istekliyiz.” dedi.

    Tarih belli değil

    Coinbase’in Türkiye’de ne zaman hizmet vermeye başlayacağı henüz belli değil. CEO Armstrong, “Bu sene olur mu bilemiyorum, faaliyet lisansımızı alacağımız zamana bağlı.” dedi.

    2024’ün Temmuz ayında yapılan değişiklik ile Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen kripto para borsalarının Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) faaliyet izni alması zorunlu. Faaliyet izni için şirketlerin altyapı bilgisi, kripto varlık rezervi ve cüzdan teknolojileri konusunda bilgilendirme yapması gerekiyor. SPK, güvenli olduğunu düşündüğü borsaların faaliyet iznini onaylıyor. Bugüne kadar 87 şirketin faaliyet izni onaylandı.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 3 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 4 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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